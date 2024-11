Zvrat. Za covidu nezavřela salón, tak ji zavřeli do vězení. Teď rozhoduje o zákonech

Shelley Lutherová se nyní stala novou členkou texaského státního parlamentu, kde byla zvolena jako zástupkyně pro 62. obvod. Vítězství ve volbách dosáhla se 77,7% podporou, přičemž porazila demokratku Tiffany Drakeovou, která získala jen 22,3 %, informoval deník server Fox4News.

Lutherová vešla ve známost kvůli svému uvěznění za otevření kadeřnického salónu během pandemických výluk covid-19. V roce 2020 byla odsouzena na sedm dní do vězení poté, co odmítla zavřít svůj podnik v souladu s nařízeními, která během pandemie omezovala provoz obchodů. K tomu ještě dostala pokutu 1 000 dolarů za každý den, kdy byl její Salon à la Mode otevřen. Z vězení byla propuštěna až po zásahu texaského guvernéra Grega Abbotta.

„Asi po měsíci mi volala moje kadeřnice, že nemůže uživit děti, že nevím, co mám dělat, tak jsme se prostě rozhodli, že to zase otevřeme, a skončila jsem ve vězení,“ cituje Lutherovou deník The New York Post.

„Předtím jsem nebyla žádným super politikem, ale říkám si, víte, někdo s tím musí něco udělat. A tak jsme krátce poté kandidovali do naší první funkce,“ vysvětlila své důvody pro vstup do politiky.

Poprvé se pokusila o politickou kariéru v roce 2020, kdy kandidovala neúspěšně do státního senátu, kde prohrála v druhém kole voleb s Drew Springerem. O dva roky později, v roce 2022, se neprosadila ani v republikánských primárkách pro texaský sněmovní obvod 62, kde ji porazil tehdejší prezident Reggie Smith. V roce 2024 však Lutherová v primárkách 5. března zvítězila nad Smithem a postoupila do všeobecných voleb, kde byla zvolena do státního parlamentu.

Svůj úspěch ve volbách považuje za „vítězství pro svobodu“. „Těším se, až budu Texasu pomáhat, aby se stal zase lídrem,“ uvedla na sociální síti X.

Thank you. This is a HUGE win for liberty, and I'm looking forward to helping Texas lead the way. #txlege https://t.co/Q3TIjTh8cc — Shelley Luther (@ShelleyLuther) November 13, 2024

Na svých webových stránkách Lutherová zdůrazňuje, že se „nebojí stát si za svým názorem“ a „nikdy neustoupí z boje“. Své sedmidenní věznění prezentuje jako „postavení se lockdownu vlády“, přičemž „liberální soud“ ji následně za to poslal do vězení.

„Postavila jsem se proti covidové tyranii a byla jsem za to zavřena do vězení. Tak tvrdě budu bojovat za priority řadových konzervativců. Ve Sněmovně reprezentantů budu hájit legislativní priority Republikánské strany Texasu,“ píše o sobě Lutherová s tím, že se nebojí postavit liberální agendě.

Shelley Lutherová se ve své politické kariéře staví proti několika klíčovým otázkám, které se dotýkají bezpečnosti, rodinných hodnot a politické struktury v Texasu. V oblasti imigrační politiky podporuje přísnější opatření na ochranu hranic a tvrdší tresty pro ty, kteří pomáhají nelegálním přistěhovalcům. Chce vytvořit texaské ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, které by se zaměřilo na prevenci nelegálního vstupu a obchodu s lidmi a také na deportace nelegálních imigrantů.

Lutherová se také zaměřuje na zajištění integrity volebního procesu. Podporuje zavedení povinného důkazu občanství pro registraci voličů a povinný průkaz totožnosti při volbách. Dále se zasazuje o transparentnost volebních procedur včetně používání ručně označených papírových volebních lístků a jejich bezpečného zpracování. Podporuje omezení hlasování poštou pouze pro určité skupiny voličů a chce zavést přísnější pravidla pro aktualizaci volebních seznamů.

Lutherová je rovněž silnou zastánkyní ochrany dětí před sexuálně nevhodným obsahem a ideologií. Podporuje legislativu, která by zakázala výuku o sexuální orientaci a genderové ideologii ve školách a knihovnách, a chce ukončit financování organizací, které tento obsah propagují.

