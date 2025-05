Alena Maršálková: Cesta českobudějovického Dynama do doby „fotbalového temna“

Druholigový klub, jehož současný majitel Vladimír Koubek prodal, co mohl, aby zaplatit své dluhy v řádech desítek milionů korun. Pikantní je na tom to, že částky, které dlužil lidem, zapletených do podnikatelsko-politických vazeb ODS, zaplatili všichni Jihočeši! Nevěříte? Čtete!

Pro ty z vás, kteří rádi sledujete srdcervoucí herecká představení nejlepšího hejtmana Česka, naskakujete na jeho plamenné kecy o tom, jak to všechno dělá pro Jihočechy, pro to jihočeské srdíčko, „házíte mu to“ u voleb, není toto vhodné čtení. A fandové fotbalu by měli vzít v potaz, že sportovci potřebují k tomu, aby podávali skvělé výkony, stabilní a vyhovující zázemí a včas výplatu na účtu, proto je nutné vnímat také to, co se děje kolem klubu na politické scéně. A pokud jde o Dynamo, tak politicko-podnikatelské čachry hrají prim.

Jedno se ovšem těm intrikám v baště ODS nedá upřít, jsou tak sofistikované, že se složitě vysvětlují, ale já se o to pokusím. Vypadá to, že celé dění kolem Dynama bylo velmi pečlivě naplánováno místními šíbry a mělo jasný cíl. Tím jsou městské pozemky v areálu Složiště.

Areál Složiště vybudovali v 90 letech nejen fandové fotbalu, nahlédněme do historie

„Toto území patřilo městu a bylo určeno k ukládání popílku z teplárny. Pamatuji si, že v okamžiku, když zafoukal vítr, tak půl města bylo v podstatě pod popílkem. Někdy na začátku 90 let se sešli lidé, podnikatelé, zástupci stavebních firem, kteří chtěli pomoct fotbalu, městu a domluvili se, že tento prostor, celé to území bude dáno k dispozici SK Dynamo ČB, a. s.,“ vzpomíná Dalibor Jirka, bývalý majitel Dynama a pokračuje. „Vybudoval se tento areál a byla podepsána smlouva s městem, tehdejším primátorem o pronájmu na 99 let s poplatkem 1 koruny ročně. Současné s tím existoval projekt, který pamatoval na to, že vše, co bude postaveno na těchto pozemcích, tzn. Infrastruktura, hřiště, inženýrské sítě, parkovací plochy atd. bude v majetku zapsaného spolku a budova, která tam byla postavena, tak ta bude v majetku akciové společnosti SK Dynamo.“

SK České Budějovice, a. s. klub vznikl v roce 1999 a v roce 2004 se přejmenoval na SK Dynamo ČB, a.s. A jen pro zajímavost, do března 2015 byl předsedou představenstva Karel Poborský, bývalý fotbalový reprezentant. V roce 2014 vzniklo nejprve Občanské sdružení Jihočeský fotbal, ze kterého se po pár měsících stala Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z.s. a v květnu 2018 pak současný SK Dynamo ČB Akademie, z.s. Účelem zapsaného spolku je „provozování a všestranná podpora kopané v jihočeském regionu s cílem zvýšení celkové úrovně kopané v jihočeském regionu“.

Zpět do reality

Ještě na začátku roku 2025 to bylo tak, že Složiště využívalo jak SK Dynamo, tak zapsaný spolek SK Dynamo ČB Akademie. Tento zapsaný spolek vlastnil všechna hřiště. Budova patřila akciovce SK Dynamo. Pokud jde o pozemky v areálu Složiště, pak se jedná o cca 200 tisíc metrů čtvrtečních a patří městu České Budějovice a před otevřením dálnice měly hodnotu v řádech stovek milionů korun. „Jsou to velmi lukrativní pozemky. Dneska je otevřena dálnice, v podstatě vzdušnou čarou 50 metrů, sjezd odhadem 150 metrů přímo do areálu. To jsou pozemky, které už mají v podstatě zcela jinou cenu, než když tam ta dálnice nebyla,“ konstatuje D. Jirka, bývalý majitel Dynama.

Jakou roli sehrál podnikatel Vladimír Koubek?

V květnu 2021 koupil majitel společnosti CS commerce, podnikatel z Hlubové nad Vltavou Vladimír Koubek, SK Dynamo od společnosti, kterou najdete v obchodním rejstříku pod názvem Hadvota. Ale musím to uvést na pravou míru! Koupil, ale nezaplatil. Ještě na začátku roku 2025 dlužil Koubek společnosti Halvota částku okolo 20 milionů korun a firma už měla v ruce exekuční příkaz.

Abyste si mohli pomalu skládat mozaiku z mých informací, měli byste vědět, kdo vlastní Halvotu. Společníky jsou Miroslav Dvořák ze Starých Hodějovic a Karel Hájek z Hluboké nad Vltavou a jednatelem je Martin Vozábal z Hluboké nad Vltavou. Je to bývalý fotbalista, a hlavně sportovní ředitel Týmu Silon Táborsko. Toho klubu, který požádal o prvoligovou licenci a chce hrát na hřišti jako Dynamo, tedy na Střeleckém ostrově. A údajně si všichni vrabci v Českých Budějovicích cvrlikají, že je hodně zadobře s hejtmanem Kubou a dalšími podnikateli s vazbami na politiky ODS. Do října 2020 byl jedním ze společníků Hadvoty také Karel Poborský.

SK Dynamo pod Koubkem opravdu nevzkvétalo. Ale mnohem horší bylo to, že se mu nedařilo nejen sportovně, ale ani finančně. Když se pak v polovině roku 2024 rozhodl klub prodat Daliboru Jirkovi, nastala pro Dynamo doba temna.

Poté, co D. Jirka klub koupil, zaplatil část kupní ceny, začaly nejen vylézat Koubkovy „kostlivci ze skříní“, ale hlavně jeho lži. Koubek zamlčel celou řadu závazků SK Dynama, a to včetně zamlčených soudních sporů a kontokorentních úvěrů ve výši téměř 13 000 000 Kč, splatných v září 2024. Dále byl zjištěn nesplacený úvěr od FC Baník Ostrava ve výši 4 000 000 Kč a další závazky v souhrnné výši 5 581 493, 43 Kč. Rovněž se ukázalo, že V. Koubek úmyslně zamlčel skutečný finanční stav SK Dynama, když při podpisu kupní smlouvy Jirkovi tvrdil, že rozvaha za rok 2023 dosud není hotová. Když nakonec Jirka rozvahu získal, zjistil, že výsledek hospodaření k roku 2023 je –59 320 000 Kč a vlastní kapitál je rovněž záporný a je –11 349 000 Kč.

No a v neposlední řadě se ukázalo, že pohledávky, které společnost CS commerce a V. Koubek postoupili na SK Dynamo a které měly činit celkem 23.805.000 Kč, jsou nejméně o 8.715.000 Kč nižší, protože si Koubek na tyto pohledávky vyplácel peníze ze společnosti SK Dynamo ještě v době svého výkonu funkce člena představenstva. Suma sumárum šlo o 22 a půl milionů korun. To byla částka vyšší, než měl Jirka doplatit Koubkovi za akcie, tedy 14 milionů korun. Jirka se proto rozhodl Koubkovi kupní cenu nedoplatit.

A na Dynamu se začaly dít mafiánské praktiky. Když Jirka kupní cenu nezaplatit, Koubek si „vzal“ Dynamo zpět. Na dveře do budovy umístit řetěz, začal prodávat a nakupovat hráče, vyhodil trenéra a realizační tým a postavil nový. Ale hlavně, musel začít řešit své dluhy! A jak nijak sehnat prachy, než prodat, co se dá!

Do kauzy vstupuje hejtman Kuba a jde o Složiště

Areál Složiště využívá především mládež a postupem času bylo potřeba víc a více investovat do areálu. Proto bylo přirozené, že dozorčí rada Akademie hledala řešení. Od prosince 2022 byl předsedou dozorčí rady Akademie Dalibor Jirka, který k tomu uvedl toto: „Nemohli jsme se obrátit na ty, kteří byli u vzniku areálu, protože podporovatelé ani stavební firmy už nejsou v pozici, kdy mohou podporovat, nemohou dávat peníze na rozvoj tohoto areálu. Proto jsme začali jednat s městem. Já jsem to avizoval na městě, jak paní primátorce, tak panu Marošovi, panu Lavičkovi, že bychom skutečně velmi rádi to převedli na to město. Ale mluvili jsme pořád o městu. My jsme se rozcházeli pouze v metodice, respektive ve způsobu. Já jsem zastával názor, že by se vlk nažral a koza zůstala celá, když bychom nabídli členství, respektive podílnictví městu na zapsaném spolku. To znamená, že by smlouva o pronájmu běžela dál, v nějakém poměru samozřejmě, a to samé bychom nabídli i kraji, aby ta židle řekněme, měla více nohou, protože pak je to o to snazší. Podle mě by výhoda byla i v tom, že město jako spolupodílník by si mohlo, ale i kraj, sáhnout na jiný titul dotací, než poskytují z vlastních rozpočtů. Ovšem jediný, který byl zásadě proti tomu, byl doktor Koubek (v té době majitel SK Dynamo a předseda správní rady), který naprosto jednoznačně řekl, že se k němu chovají macešsky, že má komunikační problém s hejtmanem. Čím to bylo způsobeno nevím, ale možná že zrovna, ne vhodnou formou komunikace s Martinem Kubou se na sebe mohli začít dívat skrz prsty.“

Jednání s městem, respektive s náměstkem primátorky Petrem Marošem z ODS ovšem zůstalo na mrtvém bodě. Bylo ke konci roku 2024 a Koubek dlužil, na koho se podíval. D. Jirka mu odmítal nedoplatit kupní cenu a obrátil se na policii a soud. Koubek začal uvažovat, co by mohl prodat, nikoliv bezúplatně převést. Nabízely se stavby v areálu Složiště. Připomeňme si, že zapsaný spolek SK Dynamo ČB Akademie vlastnil všechna hřiště. Budova patřila akciovce SK Dynamo.

Komik Koubek a pokrytec Kuba

A teď si představte, že podnikatel Koubek, ke kterému se Kuba choval macešsky, se za ním vydal na jeho hejtmanství, s nabídkou prodeje všech staveb v areálu Složiště. Stalo se to na začátku ledna 2025, jen pár hodin poté, co se mu podařilo znovu zapsat do Obchodního rejstříku jako předsedu představenstva SK Dynamo ČB. A byl vřele přijat Kubou, a dokonce si ihned plácli před fotoaparátem regionálního novináře, který tam jen tak náhodou byl. „Jako kraj odkoupíme za odhadní ceny od SK Dynamo a Akademie všechny stavby v areálu Složiště. Tedy všechny budovy i hřiště. Jsem fakt rád, že to, o co jsem dlouhodobě usiloval, se nám dnes s Petrem Marošem podařilo s JUDr. Koubkem domluvit. Začínáme pracovat na všech právních krocích nutných k převodu,“ informoval tehdy hejtman Kuba na svém Facebookovém profilu. „Kdybychom už stihli připravit materiál pro zastupitele na jednání na konci února, bylo by to skvělé,“ zmínil v médiích Petr Maroš, náměstek českobudějovické primátorky a parťák Kuby v několika společných firmách. Není možné si na fotografii, kterou Kuba zveřejnil na svém Facebooku, nevšimnout vřelého stisku ruky s Koubkem a „upřímného“ úsměvu na tváři obou.

A proč jsem hejtmana nazvala pokrytcem? Pro ty z vás, co hltají Kubovy líbivé řečičky, uvádím jeho vyjádření v podcastu Jihočeského deníku 12. března 2025, abyste si udělali obrázek o upřímnosti jeho slov a úsměvů pro novináře a sledující na sociálních sítích na této fotce v lednu 2025. Přepis části pořadu: „Je to strašně smutné téma,“ reaguje na otázku Martin Kuba. „Je fakt, že to téma je prostě definované tím, že je to soukromý klub, že já jako hejtman na to můžu smutně koukat, stejně jako většina fanoušků. Ten pohled je opravdu smutný. A to, kam to vlastně ty skupiny, které se kolem toho teď vystřídaly, kam to v podobě majitelů ty skupiny dovedly, je něco hrozného.“ Hejtman Jihočeského kraje měl tušení už před několika lety. „Nerad používám: já vám to říkal nebo já jsem si to myslel. Ale když jsem se poprvé potkal s panem doktorem Koubkem, a viděl jsem ten přístup, tak mi bylo jasné, že to nemůže úplně šťastně dopadnout. Byť jsem teda nebyl schopný docenit, jak hrozně to vlastně může dopadnout. Takže ten pohled je smutný.“ Omlouvám se, ale tak se chová jen pokrytec!

Co následovalo po lednové schůzce Koubka s Kubou

Poté, co si hoši plácli, ozval se zástupce věřitele, tedy Hadvoty, které Koubek stále dlužil oněch cca 20 milionů korun, že hodlá prodej, který chce Koubek s Kubou realizovat dozorovat a regulovat. A jen si připomeňme jména těch, kterým podnikatel Koubek z Hluboké dluží. Miroslavu Dvořákovi, Karlu Hájkovi a Martinu Vozábalovi. Místní se jistě už teď culí, protože vědí, že to jsou kámoši dalšího podnikatele Pavla Dlouhého Z Hluboké a všichni si tak nějak mez sebou dohazují kšefty a veřejné zakázky. A když máte na českobudějovickém magistrátě Maroše a na kraji Kubu, tak se dobře podniká v baště ODS.

A pak už to šlo ráz na ráz. Už v únoru si kraj nechal udělat znalecký posudek na stavby na Složišti. Pak koupi schválili krajští zastupitelé. Určitě jste mnozí zaznamenali herecký výkon hejtmana Kuby hodný Oskara, jak děkoval i opozičním zastupitelům za vstřícnost. Pokrytec, stejně by to prosadil i bez opozice, když má ODS většinu. Jen abyste si uměli představit, jak funguje jednobarevná vláda města, kraje…ostatní členové zastupitelstva jsou jen v roli užitečných idiotů. Na kraji jsou v této roli politici ANO a Stačilo! Poté došlo 15. dubna k podpisu kupní smlouvy, do 5 dnů měl být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a do 10 dnů od vkladu dostane Vladimír Koubek 23 689 190 korun.

Komu zaplatil Koubek dluhy penězi, které dostal od Jihočeského kraje, tedy z veřejných zdroj, od nás, daňových poplatníků?

V článku, který vyšel na idnes.cz 12. května 2025 dlužil v té době Koubek výplaty hráčům a realizačnímu týmu. V klubu funguje systém, že k poslednímu dni v měsíci mají být zaplacené peníze za předchozí měsíc. Ke 12. květnu však fotbalisté neměli na účtech mzdy za březen, které měli dostat do 30. dubna. Jestli se ozvali další, kterým Koubek dluží, nevíme, ale co je podstatné, už nedluží Hadvotě. „Dlužná částka z exekuce byla uhrazená. Tím pádem už nefigurujeme v jednání o budoucnosti klubu jako jakýsi prostředník. Všechny záležitosti s panem Koubkem a společnosti C.S. commerce service však ještě dořešené nebyly,“ popsal tehdy pro idnes.cz zástupce bývalých majitelů, tedy Hadvoty.

Takže si to pěkně a po lopatě shrňme!

Vladimír Koubek z Hluboké si koupí fotbalový klub od Dvořáka, Hájka a Vozábala, kteří jsou z Hluboké a okolí. Koubek doslova vytuneluje Dynamo, dluží, na koho se podívá.

Rozhodne se Dynamo prodat. Když se mu to nedaří a dluhy rostou, prodá všechny stavby, které vybudovali a financovali občané a firmy Jihočeského kraje pro sportovce.

Peníze dostane od Jihočeského kraje, dostane tedy veřejné peníze, které nepatří ani Kubovi, ani ODS.

A těmito miliony uhradí své dluhy, ale ne sportovcům, ale Dvořákovi, Hájkovi a Vozábálovi. A to vše pod taktovkou Kuby. Tedy abych to řekla slovy hejtmana: „Dělám to všechno pro vás, Budějčáky, jihočeské srdíčko…“

Hra o pozemky

Poté co kraj odkoupil od Koubka stavby na Složišti, začal úřadovat Maroš na magistrátě. 7. května byla podepsána Dohoda o postoupení nájemní smlouvy, kterou se pronájem pozemků města na 99 let za 1 korunu ročně převádí z SK Dynama na Jihočeský kraj. „To je dneska dohoda ryze politická. Do toho, ten uživatel pak následně nemůže nic ovlivnit, nemá do toho žádné slovo, nic takového. Jde o lukrativní pozemky, které už mají v podstatě zcela jinou cenu, než když tam nebyla dálnice. To jsou ty obavy a ty v okamžiku, kdy se to převede na kraj, tak nejsou rozptýleny. A já teď nechci podezírat teď momentálně tu současnou vládní garnituru, protože já nevím, co bude za 5 let, co bude za 10 let. Může tam přijít úplně někdo jiný…Nikdo vám nezaručí, co bude o volbách, jak se to otočí, kdo tam přijde. Může přijít nějaký radikál a řekne, co to tady je. To jsou pozemky, město je ve ztrátě nebo kraj a my potřebujeme peníze, no tak to prodáme prvnímu developerovi. To je to, čeho se opravdový Dynamák může obávat!“ řekl v březnu 2025 Dalibor Jirka, který v té době ještě bojoval s Koubkem o vlastnictví Dynama. Bohužel, nevím, zda boj vzdal, sice se obrátil na soud a policii, ale Dynamo pak nechal Koubkovi, možná proto, že by ho pak Odesáci nebo místní vlivní podnikatelé nepozvali třeba na oslavu narozenin.

„I když mi budou dneska všichni říkat, že to není pravda, že tohle to se stát nemůže, ale podívejte se do 30leté historie našeho novodobého státu a zřízení, co všechno nebylo možné a najednou možné je,“ to jsou závěrečná slova Dalibora Jirky, jednoho z aktérů celé té šarády kolem Dynama k možnému osudu městských pozemků v areálu Složiště.

Není potřeba spekulovat, ono se vše brzy ukáže, jak to má ta Odesácká parta všechno ošéfované. A hlavně se ukáže, pro koho tluče to jihočeské hejtmanovo srdíčko. Pro občany jen naoko!