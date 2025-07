Jan Campbell: BRICS, výsledky a výzvy

K červnu 2025 mělo uskupení 11 členských států. V letech 2024-2025 se připojily Saúdská Arábie, Egypt, Spojené arabské emiráty, Etiopie, Írán a od 6. ledna 2025 Indonésie. Pozvaná Argentina přihlášku stáhla. Dnes je uskupení označováno také jako BRICS+.

Summit BRICS v Riu se konal (6. a 7. června) v době dvou forem mezistátních konfliktů: obchodními a regionálními válkami. Tyto konflikty ukazují meze mezinárodního řádu a neschopnost stávajících institucí zvládat krize. Proto mnohé státy přijímají mnoho zajišťovacích a vyrovnávacích strategií, včetně mýtů a lží, aby se vyrovnaly s novými výzvami.

K výzvám s globálními následky počítám i snahu USA vystoupit ze svých vnějších závazků a omezit je, uvalit zvláštní clo ve výši 10 procent na státy podporující BRICS+ a samozřejmě přežívající se finanční systém. Svět se tak nachází na křižovatce, kde hegemon nedokáže zajistit poslušnost ostatních a nástupci zatím nemohou poskytnout vedení a převzít odpovědnost.

Za těchto okolností je pro BRICS+ výhodné upevňovat seskupení a posílit svůj vliv jako klíčový nástroj širší strategie zajištění a diverzifikace umožňující zkvalitnit pocit bezpečí, postavení a kolektivní vedení, přestože se jedná o heterogenní organizaci bez společné historie, kultury, ideologie a území. BRICS+ se svou rozmanitostí a jedinečností se nedá srovnávat s žádnou jinou organizací. Proč? Země G7 mají identické politické systémy a srovnatelnou úroveň rozvoje. To nelze říci o BRICS. Není organizací Západu, a je vnímán jako výzva pro Západ.

Jedná se o politickou a ekonomickou mezivládní platformu, která buduje mimo jiné i nezávislý internet bez kontroly americké NSA, a jejímž úředním jazykem jsou arabština, amharština, čínština, ruština, hindština, perština, portugalština, indonéština. Tím je řečeno mnohé pro výlučně západně orientované občany, politiky a analytiky, včetně lokálních matadorů.

Z důvodů objektivity doporučuji angličtinu znajícím seznámit se s příspěvkem z 2. července 2025 v časopise Foreign Policy autora Sarang Shidore, ředitele Quincy Institute’s Global South Program: How BRICS Can Survive ‘America First’. Successes are still quite limited, but the grouping has the potential to shape a new international order.

Výsledky 17. summitu BRICS

Téma summitu, který se koná v brazilském Rio de Janeiru od neděle do pondělí, dne práce na příspěvku, je Posílení spolupráce globálního Jihu pro inkluzivnější a udržitelnější vládnutí. To, že summitu se osobně neúčastní prezidenti Putin a Si považuji za dobré již proto, že nedojde k personifikaci summitu a nabízí se možnost Indii. Ta uprostřed obchodních válek a konfliktů musí posílit své vztahy s BRICS a musí začít připravovat předsednictví BRICS v roce 2026.

V návrhu závěrečné deklarace s názvem Posílení spolupráce globálního Jihu pro inkluzivnější a udržitelnější vládnutí, která byla přijata, lídři znovu potvrdili svůj závazek vůči duchu BRICS a zavázali se prohloubit spolupráci v rámci rozšířeného rámce BRICS. Tato spolupráce se zaměří na tři základní pilíře: politickou a bezpečnostní spolupráci, hospodářskou a finanční angažovanost a kulturní a mezilidské výměny.

Deklarace vyjadřuje obavy z rostoucího počtu globálních obchodních omezení a varuje, že zvyšování tarifů, netarifních opatření nebo jiných protekcionistických opatření, která jsou rámována jako environmentální cíle, mohou podkopat globální obchod, narušit dodavatelské řetězce a destabilizovat vyhlídky na mezinárodní ekonomický růst. Vše, co známe z minulosti.

Jednotliví představitelé BRICS se vyjádřili k nejpalčivějším mezinárodním otázkám a nastínili oblasti dalšího rozvoje sdružení. Dokument obsahuje 126 bodů na 45 stranách, a nebude problém pro zájemce si ho obstarat a prostudovat.

Že osobní nepřítomnost prezidentů Putina, Si, Abdel-Fattah al-Sisi a Masoud Peseschkiana kvalitě summitu a závěrečné deklaraci neškodí indikují následující volně vybrané skutečnosti:

1) Atmosféra na skupinové fotografii na summitu BRICS v Rio de Janeiru je v ostrém kontrastu s atmosférou na summitu G20. Podle agentury Bloomberg, Na rozdíl od summitu G20 se nikdo neopozdil ani nezmeškal obecné focení. To je v ostrém kontrastu s chaotickou obecnou fotografií ze summitu G20 pořízenou na stejném místě.

Připomínám, že v centru fotografie je brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, po dvou stranách od něj jihoafrický vůdce Cyril Ramaphosa a indický premiér Narendra Modi. Rusko zastupuje šéf diplomacie Sergej Lavrov, Čínu premiér Li Čchiang.

2) Hláška agentury Bloomberg: Setkání BRICS právě začalo, a přestože je přítomno pouze 6 z 10 vůdců zúčastněných zemí, již zpochybňuje řád stanovený Spojenými státy.

3) Článek v německém Bild: Západ vnímá iniciativy zemí BRICS jako pokus o přestavbu světa a zničení jejich hegemonie. V návrhu závěrečné deklarace vyjádřily země BRICS obavy z porušování pravidel Světové obchodní organizace a zmínily reformu Mezinárodního měnového fondu…nebezpečná je také iniciativa na vytvoření Nové rozvojové banky v systému BRICS, jejímž prostřednictvím země BRICS dávají jasně najevo, že chtějí uchvátit světovou scénu.

4) Okamžitá reakce prezidenta Trumpan na síti Truth Social: Každá země, která podporuje protiamerickou politiku BRICS, bude podléhat dodatečnému 10% clu. Výjimky nebudou. Platí to i pro sankce: Spousta hloupých si hraje na chytré, ale jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.

Hostitel summitu, brazilský prezident Lula da Silva kritizoval počínání Izraele v Pásmu Gazy: Naprosto nic neospravedlňuje teroristické činy spáchané Hamásem. Nemůžeme však zůstat lhostejní vůči genocidě spáchané Izraelem v Gaze, masakru nevinných civilistů a používání hladu jako válečné zbraně, řekl Lula. A vyzval k zesílení úsilí o nalezení míru na Ukrajině: Je nezbytné, aby všichni účastníci konfliktu na Ukrajině prohloubili přímý dialog s cílem dosáhnout příměří a nastolení trvalého míru.

Prezident Putin ve video projevu vyzval země BRICS k posílení spolupráce v řadě oblastí, včetně přírodních zdrojů, logistiky, obchodu a financí a prohlásil, že BRICS v ekonomických ukazatelích výrazně překonává skupinu ekonomicky vyspělých zemí G7, protože na země BRICS připadá nejen třetina zemské souše a skoro polovina obyvatel planety, ale i 40 procent světové ekonomiky.

Li ve svém projevu se odvolal na Vizi globálního vládnutí předloženou prezidentem Si Ťin-pchingem. Vize, kterou charakterizují rozsáhlé konzultace, společné přispění a sdílené výhody, demonstruje i dnes svou hodnotu a praktický význam. Kromě jiného premiér Li řekl, že v současné době se změny, které jsme za posledních sto let neviděli, odvíjejí zrychleným tempem, mezinárodní pravidla a řád jsou vážně zpochybňovány a autorita a efektivita multilaterálních institucí nadále slábne…Proto tváří v tvář rostoucím konfliktům a rozdílům je nezbytné posílit rozsáhlé konzultace založené na rovnosti a vzájemném respektu, hluboce provázaném společnými zájmy a solidaritou…Pro vzájemně výhodné příležitosti rozvoje je nutné mít otevřenou mysl a usilovat o vzájemný úspěch a sdílené výhody, řekl premiér Li a dodal: Jako vedoucí síla globálního Jihu by země BRICS měly prosazovat nezávislost a soběstačnost, demonstrovat smysl pro odpovědnost a hrát větší roli při budování konsensu a synergií.

Čínský premiér vyzval BRICS pevně držet se morálky a spravedlnosti a hledat řešení založená na skutečné podstatě problému. Jenom tak země BRICS se mohou stát předvojem při prosazování reformy globálního vládnutí. V jeho kontextu se nachází i připravenost Číny spolupracovat s Etiopií na podpoře udržitelného rozvoje železnice Addis Abeba-Džibuti, vlajkového projektu vysoce kvalitní spolupráce v rámci Pásu a stezky, a rozšířit bilaterální obchod a investice a společně podporovat praktikování skutečného multilateralismu.

Připomínám, že souhrnný HDP BRICS v paritě kupní síly podle údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF) za letošní rok už dosáhl 77 bilionů dolarů a v tomto ukazateli BRICS výrazně překonává jiná sdružení, včetně skupiny G7 s 57 biliony dolarů.

Hlavní výzvy pro BRICS

Všeobecně lze tvrdit, že limity spolupráce nastavuje rozdílný vztah členů BRICS vůči Západu. Například, zatímco Čína, Rusko a Írán mají nepřátelské vztahy se Spojenými státy, ostatní země drží více méně pragmatickou linii. Indie má bezpečnostní partnerství s USA, Austrálií a Japonskem, Egypt přijímá americkou vojenskou pomoc, ve Spojených arabských emirátech je vojenská základna a pro Brazílii jsou Spojené státy druhým největším obchodním partnerem.

Nelze opomenout, že nejlidnatější země světa, Indie se v roce 2026 ujme předsednictví BRICS a komplexní Dillí by rádo rozšířilo svůj globální diplomatický dosah. Ten může být důvodem pro případné zneklidnění Pekingu, který se s Indií pře o pohraniční území, občas s ozbrojenými střety. Kromě toho Čína udržuje úzké politické, vojenské a obchodní vazby s Pákistánem, který zůstává hlavním protivníkem Indie. Ukázal to i nedávný konflikt. Rozpory vládnou i mezi dalšími členy BRICS. Například Egypt a Etiopie se neshodnou na podmínkách využívání vody z Nilu, Írán nesouhlasí s ambicemi Saúdské Arábie, která se opírá i o Spojené arabské emiráty.

Specificky platí skutečnost, že druhé funkční období prezidenta Trumpa přináší tři hlavní výzvy: posun v globální politice, dominanci technologických magnátů a obavy o evropskou bezpečnost. Současně tradiční stranické systémy na Západě i Východě oslabují, přičemž nové dělící linie, jako je migrace a otázky identity, přetvářejí politiku. To bude podporovat i zakládající se politická strana Elona Muska: Amerika. Situace se Spojenými státy je komplikovanější, protože prezident Trump krátce po své inauguraci nešetřil kritikou na účet BRICS. Budeme požadovat od těchto zdánlivě nepřátelských zemí závazek, že nevytvoří novou měnu BRICS ani nepodpoří žádnou jinou měnu, která by nahradila mocný americký dolar, jinak budou čelit 100procentním clům, napsal svého času Trump na sociální síti Truth Social.

Američtí technologičtí giganti bezohledně monopolizují tok informací, čímž vytvářejí ekonomické, obchodní a finanční nerovnováhy, zatímco vlády se je snaží neúspěšně regulovat.

Pro členské státy BRICS to představuje komplexní výzvu, obsahující mimo jiné regulaci umělé inteligence, zneužívání lidského dědictví, patentů, vědeckého výzkumu a osobní bezpečnosti špičkových vědeckých pracovníků. Ti nebyli dříve považováni za vojenské cíle. Dnes, jak dokázal izraelsko-iránský konflikt, vědci se zabíjejí bez následků pro porušení lidských práv.

V Evropě válka na Ukrajině poukazuje na rozdělení mezi spojenci v rámci NATO, nutí Evropu přehodnotit svou bezpečnostní strategii, avšak vnitřní výzvy, jako je migrace a roztříštěnost politických stran, brání dosažení jednoty, a to i oblasti obchodní a vědecké spolupráce s BRICS.

Další výzvu představuje odpověď na otázku: Plánuje BRICS finanční systém krytý zlatem?

Rusko a Čína aktivně rozšiřují zlaté rezervy a zkoumají blockchain, což podněcuje spekulace o roli XRP v novém systému vypořádání obchodů. Nová teorie ve světě kryptoměn naznačuje, že země BRICS mohou v tichosti pracovat na globálním finančním systému krytém zlatem poháněným XRP. Tím BRICS zpochybňuje dominanci amerického dolaru. Protože se jedná o záležitost s globálními následky neuškodí vědět více o této kontroverzní teorii a vědět odpovědi na otázky typu: Jak Západ ovládá globální finanční systém?

USA mají v současné době bezkonkurenční kontrolu nad globálním finančním systémem, v jehož středu je americký dolar. Významný vliv poskytují tři nástroje: americký dolar, systém SWIFT a kontrola likvidity. Nebo otázka: Proč BRICS se chce odklonit od amerického dolaru?

Každý národ BRICS má své vlastní důvody pro touhu po alternativě k americkému dolarovému systému: Rusko je znepokojeno schopností USA zmrazit své rezervy. Čína se obává ztráty finanční autonomie, zejména s ohledem na svou rostoucí globální přítomnost. Indie, Brazílie a Jihoafrická republika usilují o finanční nezávislost se zvláštním zaměřením na pákový efekt svých finančních systémů. A tak dále.

Proto vznikla objektivní potřeba alternativního finančního systému s rychlou neutrální, cenzuře a kontrole USA odolnou infrastrukturou pro provádění přeshraničních transakcí. A vznikly také otázky: Proč se BRICS nedaří zavést svoji měnu? Proč BRICS upustil příležitost, kdy se dolar dostal pod tlak nevyzpytatelné politiky prezidenta Trumpa? Jsou technické aspekty integrace skutečně tak složité, nebo jsou to lidské aspekty s jejich historií a přežitým myšlením?

V kontextu předem uvedeného se nachází i problematika vzácných minerálů, většinově dvojitého použití, tím i možnosti zneužití. Přitom zmíněné nerostné suroviny hrají klíčovou roli při usnadňování globálního přechodu k udržitelným energetickým systémům. V této energetické revoluci hraje BRICS důležitou roli na světové úrovni. Proč? Protože společně představuje významnou část světové populace, produkce a zásob vzácných přírodních zdrojů a tím i možnost kontrolovat cenné nerostné zdroje a rozvíjet vlastní sektor čisté energie.

Závěr

Před několika dny Mezinárodní energetická agentura znovu potvrdila, že světová spotřeba ropy poroste maximálně do konce desetiletí, a že tento růst bude v podstatě zanedbatelný. Po roce 2026 se dá očekávat de facto stagnace, po roce 2030 už mírný pokles, zní prognóza. Hlavní příčiny tohoto trendu se dají shrnout jedním slovem: Čína. Čína byla doposud zodpovědná podle IAE za plných 60 procent nárůstu spotřeby mezi lety 2014 až 2025. Masivní čínské investice do obnovitelných zdrojů, jaderné energetiky a elektromobility mnohé mění. Proto další léta budou vypadat úplně jinak. Krátce: Čína buduje budoucnost i pro nás, ale bez nás.

Vrcholu emisí skleníkových plynů už největší ekonomika světa pravděpodobně dosáhla. Vrcholu spotřeby ropy dosáhne v roce 2027 kvůli nárůstu prodejů elektromobilů, používání nákladních aut na LNG, rozvoji vysokorychlostních železnic a strukturálním změnám, mimo jiné i v ekonomice.

Čína se tak mimořádným tempem posouvá do postfosilní éry, další miliardové regiony světa ale teprve vstupují do fáze přechodu, a to platí i pro mnohé členy BRICS a jeho budoucnost.

Jedním z klíčových témat utvářejících budoucnost BRICS je rozvoj tzv. chytrých měst podporovaných novými technologiemi, umělou inteligencí a dalšími za účelem implementace řešení městské mobility, nakládání s odpady, základní hygieny, energetické účinnosti a prevence rizika katastrof. Přitom koncept chytrého města musí být založen na principech ekologické, efektivní a ekonomické udržitelnosti, dostupnosti a odolnosti.

S nedávným rozšířením BRICS se tento blok etabluje jako vedoucí platforma pro spolupráci globálního Jihu. Expanze zvyšuje rozmanitost skupiny a zároveň přináší nové výzvy a příležitosti, zejména v oblasti udržitelné urbanizace, technologií a moderních forem vzdělání.

Jak oznámil na summitu premiér Li, Čína letos zřídí výzkumné centrum Čína-BRICS pro nové kvalitní výrobní síly se stipendijním programem pro země BRICS. Centrum usnadní kultivaci talentů v různých odvětvích a celý projekt odpovídá na potřebu podporovat inkluzivitu, výměny a vzájemné učení mezi civilizacemi a jejich obohacování. Jinými slovy: harmonické soužití civilizací a usilování o zajištění společného rozkvětu různých civilizací prostřednictvím vzájemného posilování je jedním z cílů BRICS. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

