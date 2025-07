Trumpova cla a Green Deal: Kovanda spočítal, co je větší katastrofa

Americký prezident Trump v sobotu v dopisu adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové pohrozil, že od 1. srpna zavede 30% clo na dovoz zboží z Evropské unie, protože se s ní nedohodl na obchodní smlouvě.

Zrušení cel Trump podmínil úplným otevřením evropského trhu pro USA. „Evropská unie umožní úplný a otevřený přístup na trh Spojených států, aniž by nám byla účtována cla, ve snaze snížit velký obchodní deficit,“ požadoval Trump.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy cla připraví Česko o 76 miliard korun. Přesto uvedl, že náklady amerického 30% cla na dovoz zboží z EU pro české hospodářství nelze srovnávat s náklady Green Dealu.

„Trumpova cla, včetně nyní nového 30procentního, připraví Česko letos o 76 miliard korun. To je jen zhruba třetina toho, co Česko stojí Green Deal EU,“ napsal Kovanda na platformě X.

Ministerstvo financí ČR totiž ještě v lednu letošního roku předpokládalo reálný růst ekonomiky o 2,3 procenta, avšak v dubnu kvůli dřívějším 20% clům tento odhad snížilo na 2 procenta. Nová 30% cla by podle Kovandy mohla zpomalit růst ještě výrazněji než cla 20%. Kovanda předpokládá další zpomalení zhruba o 0,4 procenta ve druhé polovině letošního roku.

Pokud by tedy růst české ekonomiky klesl na 1,6 procenta, nominální růst HDP by činil 4,3 procenta místo původně odhadovaných 5,3 procenta. V peněžním vyjádření by český hrubý domácí produkt letos dosáhl přibližně 8 355 miliard korun – tedy o 76 miliard méně, než se očekávalo v lednové prognóze Ministerstva financí.

„Nejistota v mezinárodním obchodě spjatá s Trumpovým nástupem a pak jeho faktické zavedení nejprve 10procentního univerzálního cla a nyní tedy 30procentního cla recipročního na dovoz z EU tedy českou ekonomiku letos má připravit – přímo a nepřímo – o 76 miliard korun,“ uvedl Kovanda.

Zároveň však Kovanda upozornil, že ačkoliv nejsou ztráty z Trumpových cel nevýznamné, výrazně vyšší jsou náklady, které si žádá Grean Deal.

Podle plánů české vlády a Národní rozpočtové rady má totiž Green Deal do roku 2030 stát Česko celkem 1,3 bilionu korun. To odpovídá zhruba 217 miliardám korun ročně.

„Roční náklady Green Dealu jsou tedy v tuto chvíli pořád přibližně takřka třikrát vyšší než náklady Trumpových cel,“ napsal Kovanda a poznamenal, že pokud by se Green Deal podařilo zjednodušit zhruba o polovinu souvisejících výdajů, ušetřená částka by mohla plně pokrýt ztráty způsobené americkými cly.

„Nebylo by tedy třeba dekarbonizační úsilí zcela opustit, jen o polovinu snížit jeho ambicióznost, která při svých současných parametrech stejně ve světě nemá obdoby,“ uvedl Kovanda.

— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 14, 2025

