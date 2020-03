Baránek (Soukromníci): Sviňárna. Vyčerpaní soukromníci to nezvládnou

reklama

Po 6 letech Babišovy vlády je živnostenský stav vyčerpaný a bez rezerv. Hrozí, že pokud bude nebezpečí koronaviru řešeno dle představ předsedy vlády, bude to znamenat zánik velkého procenta drobných, malých i středních soukromníků.

Během několika málo dní se změnil svět. Ještě cca před 14 dny bylo hlavní téma každodenních půtek vlády a opozice naplňování rozpočtu, hádky nad připravovanými zákony, nekonečné debaty nad tím, jestli je Andrej Babiš ve střetu zájmů atd. atd. Pro zpestření v poslední době hrubě urazil eurokomisařku, vlastizrádci nazval 2 české europoslance a jentak mimoděk urazil i poslankyni Kovářovou. Potud vlastně na poměry na české politické scéně nic mimořádného. Tradiční folklór.

Do toho v Číně udeřil koronavir a toto doposud nepoznané nebezpečí se rozběhlo po světě a v plné síle dorazilo do Itálie a do dalších zemí v Evropě. Cílem mého článku není v tento moment řešit, jestli orgány České republiky v čele s předsedou vlády jednají tak úžasně, jak sami o sobě mluví. Uznávám, že situace je velmi složitá a doposud nepoznaná.

Babiš ale dělá to, co by musel dělat každý v jeho funkci. Čas ukáže. Chci ale poukázat na to, že ani v tak složité době nezapomněl na své tradiční politické manipulace. Je si vědom, že tato „kalamita“ zasáhla Českou republiku v situaci, kdy vláda nemá žádné rezervy. To se plně projevilo mimo jiné v tom, že se zjistilo, že na skladech nejsou roušky, respirátory, desinfekční prostředky a další potřebné záležitosti pro zdravotnický personál. V tom momentě se rozhodl, že musí někoho obětovat a přesunout na něho finanční zátěž, která v následujících dnech přijde a nelze teď odhadnout její rozsah. Mj. tisíce lidí v karanténě bude stát hodně peněz. Rozhodl se neomylným způsobem jemu vlastním. Řekl lidem „přijíždějícím do karantény“, že by měli od zaměstnavatelů dostávat sto procent platu.

To je velká sviňárna, slušněji to nelze popsat. Návrat lidí do republiky, hlavně z Itálie, nařídila vláda. Tyto a další rady z úst předsedy vlády a ministra zdravotnictví, pokud budou realizovány, zničí tisíce hlavně malých firem. Se současně nastupující hospodářskou krizí to drobné, malé ale i střední firmy nemohou přežít. Návrhy Karla Havlíčka na bezúročné úvěry a manipulátorky Schillerové na různé úlevy nic neřeší. Vzpomeňte si na tato slova za měsíc až dva.

Právnící Strany soukromníků České republiky vypracovali materiál s názvem „Karanténa není nemoc, náhradu žádejte od státu“. Musíme se tvrdě bránit, jde o všechno. Dnes, tj. 12. 3. 2020, kdy píši tento článek, přišel na přetřes tzv. Krizový zákon. Přečtěte si ho!!! Pokud bude spuštěn, stát má právo vám zabavit z firmy cokoliv, o čem řekne, že k řešení pandemie potřebuje. Jsem přesvědčen, že tato velmi závažná krize, o které ještě nevíme, jak bude vrcholit a jak bude dlouho trvat ukáže, že v čele státu stojí nekompetentní politici bez schopnosti krizi řešit. A to nemluvím o hospodářských potížích, které celosvětově, tedy i u nás, přijdou. Ještě, že máme tisíce kvalitních doktorů, sestřiček a dalších odborníků. Snad ta hrůza v dohledné době skončí.

