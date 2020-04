Dušan Josef Póč: Čunkova jistota vyvolává nejednu pochybnost

reklama

Tedy o osudu, respektive o výstavbě hejtmanem Jiřím Čunkem vysněné nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Už samotná prezentace tohoto faktu, tedy opakovaného hlasování (důvod viz vyjádření Marie Kostrhunové – vedoucí odboru Ministerstva vnitra ČR), směrem k veřejnosti ze strany samotného senátora a krajského hodnostáře však vyvolává nejednu pochybnost.

K opakovanému hlasování o bodu, který Čunek nečekaně zařadil na poslední chvíli na závěr programu loňského předvánočního sezení zlínských zastupitelů, jímž došlo ke zvrácení zářijového usnesení stejného orgánu územní samosprávy a k rozsvícení zelené pro hejtmanův megalomanský záměr a naplňování jeho marnivých tužeb, dojde z podnětu Ministerstva vnitra České republiky. To se pro značnou část laické i odborné veřejnosti nepěkným a zákeřným Čunkovým postupem, podpořeným v loňském prosinci také kolaborantstvím jednoho z opozičních zastupitelů (Lubomír Vaculín – ČSSD), zabývalo rovněž na základě výzvy několika renomovaných odborníků a regionálních politiků a stanovilo prvnímu úřadu Zlínského kraje, aby se náčelníkem takzvané jedenadvacítky vyvolaným problémem zabývalo znovu a tentokrát už v duchu litery zákona o krajích, která byla v případě prosincového projednání i podle ministerských úředníků porušena. Dovolím si dodat, že hrubě a nechutně porušena, čímž byla hejtmanem Čunkem pohaněna, zostuzena, potupena, znevážena vůle krajských zastupitelů vyjádřená v usnesení přijatém na již zmíněném zasedání v září loňského roku! A to nejenom směrem k především opozičním zastupitelům kraje, ale také a snad i hlavně směrem k obyvatelům celého regionu, voličům.

Rozhodnutí ministerstva, jsem přesvědčen o tom, že nic jiného se ani očekávat nedalo, bylo nad Čunkovu schopnost smířit se s tím, že pochybil. On, vyslanec boha na Zlínsku, jak měl tvrdit i zaměstnancům krajského úřadu a nezpochybnili to ani oslovení zastupitelé, je přece neomylný, dal jasně a velmi hlasitě najevo, že nějaké ministerstvo vnitra jej nebude poučovat! Že pravda je na jeho straně, a že on, Čunek, se nebojí ani případného soudního sporu.

Avšak ejhle, s blížícím se termínem, dokdy ministerstvo stanovilo nové projednání osudu tzv. Čunkova špitálu, začal hejtman obracet. Ale nebyl by to rádoby krajský mocipán, kdyby se u toho nekroutil, jako odporně slizký had a nesnažil se ze sebe udělat dobráka, kterému nejde o nic jiného, než o dobro a blaho lidu zlínskokrajského.

A protože umím takzvaně číst mezi řádky, zarazilo mě Čunkovo vyjádření pro Český rozhlas Zlín v tom smyslu, že…: „rozhodnutí znovu potvrdíme.“ To je podle mého názoru nehorázné a vychloubačné tvrzení narcisty, který pohrdá všemi a vším, co mu stojí v cestě za naplněním jeho chorobné touhy po vyniknutí vystupňované sebepřeceňováním a slavomamem.

Nebo on už má, lidovecký hejtman Čunek se sobě vlastním cynismem jasno, jakým výsledkem opakované hlasování 4. května ve zlínském Kongresovém centru skončí? Už je na něj, se svými nohsledy a komplici, připraven stejně, jako v případě nehorázného a hnusného předvánočního hlasování?

Nedivil bych se, kdyby tomu tak opravdu bylo! Bylo by to totiž takové ´čunkovské´. No, uvidíme!

Je totiž docela možné, že skutečně na potvrzení prosincového hlasování, i přes veškerý ten stále hlasitější odpor k Čunkovu počínání, a to nejenom ve vztahu k nové nemocnici ve Zlíně-Malenovicích, dojde. Ve hře je totiž mnohé a hodně! Ale nemá to nic společného s dobrem ve prospěch obyvatel regionu, který tak proslavili bratři Baťové.

Jinak by totiž neexistovala například smlouva o mlčenlivosti uzavřená v polovině roku 2018 mezi společností Penta Investments Limited a Krajskou nemocnicí Tomáše Bati, za niž pakt podepsal předseda představenstva nemocnic zřizovaných Zlínským krajem a ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Radomír Maráček. Představovat zřejmě není potřeba. On, předsedo-ředitel Maráček, se totiž i na veřejnosti zejména v posledních dnech představil dostatečně sám.

Co nám, obyvatelům kraje, chtějí hoši z Jedenadvacítky a nemocnice od Dřevnice tajit? Nevím, respektive nemohu nic konkrétního tvrdit s jistotou. Určitě to však nebude o tom, jak skvělé zítřky nás čekají, až bude nový špitál v Malenovicích stát. Tím by se Čunek už dávno chvástal.

Takových otazníků, dohadů a podezření kolem nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích koluje na veřejnosti celá řada. Ani to však hejtmana zatím nepřimělo k tomu, aby odkryl falešnost svých čertovských obrázků, s nimiž to s obyvateli regionu koulí. Avšak věřím, že jednou se tak stane, byť ty karty ukáže někdo jiný. Jsem totiž bytostně přesvědčen o tom, že Čunek sám by to nedokázal, kdyby čert na koze jezdil. Navíc chybu (i když chyba a chyba je někdy hodně velký rozdíl) dokáže přiznat pouze skutečný chlap. Třeba takový, jací sa rodijá enem na Valachoch. Ale, když on Čunek je ze Zlína… Féroví chlapi Zlíňané, omlouvám se.

Kdyby v tom všem bahně plaval Čunek sám, řekl bych si, vezmi ho ďas. Ale jemu zatím šla na ruku, byť těsná, ale většina zastupitelů. Jako by si neuvědomovali, že tím, že se staví za prokazatelné zlo pro obyvatele kraje, staví se současně do role těch, kteří na tom, pokud se tak stane a stavbu nového zdravotnického areálu odsouhlasí, budou mít lví a nesmazatelný podíl. Vždyť těch argumentů, které hovoří v jasný neprospěch stavby špitálu v Malenovicích je tolik! A nejeden je i důkaz o tom, že jejich guru ne vždy postupoval v souladu se zákonem!

Proto ti, kteří v pondělí 4. května opět zvednou ruku pro stavbu Čunkem tolik chtěného pomníku, se stanou v mých očích spoluautory této zrůdnosti a praktik, které choutky hejtmana provázejí. Toho hejtmana, který renomované odborníky na stavebnictví označuje za ty, kteří nepostavili ani psí boudu, toho Čunka, který vyhlášené odborníky na problematiku zdravotnictví a zdravotnických investic, jako například Zdeňka Havla, specialistu stavebních konstrukcí a statiky, dehonestuje, zesměšňuje a z pozice vyučeného automechanika, to nemyslím nijak pejorativně, se na ně nadřazuje.

Jeden zvrat v Čunkově myšlení, avšak i v představách jeho pochlebovačů, už ale nastal. Osobně to ale vidím tak, že jde o obrat směšný! Srandovní stejně tak, jak jsou v mých očích srandovní ti, kteří jej, ten zvrat, veřejně v minulém týdnu prezentovali. Třeba i tak, jak je uvedeno v citacích.

Doposud totiž hejtman a jeho stoupenci tvrdili, že stavba nové nemocnice v Malenovicích má přednost před rekonstrukcí KNTB mimo jiné také proto, že by bylo nezodpovědné léčit pacienty uprostřed staveniště.

Ale ouha! Najednou to možné je.

Ať už jsou důvody pro změnu myšlení jakékoliv, současná filozofie stavby nové Čunkovy nemocnice je etapová. Je tedy taková, jakou prosazovali a prosazují hejtmanovi odpůrci z řad odborné veřejnosti od samého začátku při rekonstrukci KNTB, a kdy Jiří Čunek přišel s požadavkem na stavbu nového zdravotnického zařízení v Malenovicích. Na veřejnosti se přitom Čunek, ale například i jeho politický a názorový posluha Petr Gazdík tváří, jakoby snědli všechnu moudrost světa a vystupují jako spasitelé, kteří jediní jsou bohem předurčení k tvorbě spásných rozhodnutí.

Přitom oba takzvaní politici nezavadili ani slůvkem o tom, aby věrohodně obyvatelům kraje vysvětlili, proč v KNTB nelze rekonstrukci na etapy provádět, ale pokud jde o Čunkův malenovický megalomanský zdravotnický komplex opředený nejasnostmi, podezřeními a pochybnostmi, to najednou možné je!

Čunek, a v tomto případě i jeho nohsled Gazdík, se chovají jako fakani, školáčtí darebáci, kteří opisují a podvádějí. Ostatně, ani v jednom případě nic nového! Oni dva, a jejich soudruzi, to snad ani nijak jinak neumí.

No, není to paráda? Tak uvidíme v pondělí 4. května 2020.

