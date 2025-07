Pavel Foltán: ČT v chaosu a chaos v ČT?

TV poplatky jsou už moc dlouho a velmi špatně (diletantsky) označované krycím jménem „koncesionářské“. Už od počátku 90. let se velmi intenzivně snažím (kudy chodím) tuhle pakárnu vyvracet, vysvětlovat a uvádět na pravou míru, ale marnost nad marnost, a nic než marnost. A stejně tak i v případě další pakárny, a to ohledně toho krycího jména „veřejnoprávní“ televize – konkrétně ČT coby tzv. veřejnoprávní televize.

Takže jednou pro vždy „a i pro ty úplně blbý“ (citováno z vox populi) > tady v ČR žádná „veřejnoprávní“ televize není. A nikdy tu nebyla. „Kapišto?!?“ A proč jako? „Hledej, šmudlo.“ A na toho, kdo to doposud nepochopil, anebo kdo to ignoruje (ať už „jen“ z nedbalosti, anebo úmyslně = na formě zavinění nesejde), tak na toho se přinejmenším vztahuje ta hláška z filmu, co řekla sestřička Tonička z obvodu v Bezdíkově: „Komu není shůry dáno, ten je blbej.“

Takže dnes konkrétně a zase znovu: „Kde je to jádro pudla, toho zakopanýho psa?“ Je to už v podstatě, anóbrž od podlahy, anóbrž „desk to desk“ pro ty už totál zmáklý pakáče z mekáče & spol., co parafrázováno se starou Škopkovou „maj místo mozku z coly kostku“ a už dávno neví, čí jsou. Už od počátku toho tzv. veřejnoprávního TV novověku (resp. mediálního novověku vůbe.cz) je těch expertů, jak to řekla už stará Škopková, hafo a z generace na generaci se tam ty jejich klony množí.

Tak to vidí vox populi a lidu i národu (zejména plátcům toho krycím jménem TV „poplatku“) se to už dávno až po krk zajídá – a letos už to asi přesáhlo tu ještě doposud stále trpěnou hranici. Ani vládně koaličním politikům ani ČT & spol. strukturám se to moc nepovedlo.

Od těch předchozích (a dle vox populi nepříliš regulérních) voleb do sněmovny v roce 2021 tu máme velmi podivné, asi jedno z nejpodivnějších – velmi mírně a velice diplomaticky řečeno – jedno z NEJPRAPODIVNĚJŠÍCH volebních období, a to tedy v pořadí 9. volební období Poslanecké sněmovny (vox populi by skoro chtěl říct směnovny). A během těch předchozích čtyř let v těch parlamentních strukturách (ergo v těch senátních, i v těch sněmovních) ta vládní 5-1 koalice napáchala mnohé, co tu doposud klidný a nezvykle shovívavý lid, národ, i vox populi zvedá už nejen ze židle.

A jednou z mnoha těch vládně koaličních excesů v politice a její legislativě je právě ta neslavná kontroverzní novela (tzv. velká mediální novela – alias „VeMeNo“ podle vox populi). A nejen dle vox populi z toho jak sláma z box čouhá kuchhandl vládní koalice ve prospěch jistých struktur v ČT a kolem ní, čili to vše podporováno propagandou a mediální hrou těch struktur ČT, co z toho mají prospěch na Kavkách, za humny a „až prý někde kolem průsele a okolí“.

Inu, milé Kavky a milí politici, lid není vůl, válka je vůl. „Kapišto?“ Zdá se, že až doposud ani moc ne. A ani MOC ne. Spíš nemoc.

Symbolická rovina chaosu, kolapsu a prohry těch ČT struktur i těch struktur z té 5-1 vládní koalice jsou ty aktuálně akutní manévry kolem těch „registrací“ těch OSVČ a těch firem nad 25 zaměstnanců, a tak všelijak podobně. I podle vox populi je právě tohle jedna z těch posledních (a možná, že i už ta předposlední) kapka, než pohár hořkosti té vládní 5-1 koalice přeteče. A pak by se prý (podle vox populi) mohlo státu stát i to, že lid a národ by pak mohl vylít 5-1 koaliční vaničku i s 5-1 koaličním dítětem – ta symbolika by možná mohla vypadat i tak nějak jako kafkovsky kavkovská. Volby jsou v říjnu, a pak přijde listopad, a pak … inu, kdo ví … nemocní „mocní“ to neví…