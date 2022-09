Expert na energetiku Štěpán: Přínosy demonstrace jsou obrovské

reklama

Mainstreamový tisk na čele se Seznamem opakovaně popisuje, jaké to existence a extrémisté byli na náměstí a na pódiu demonstrace 3. září 2022. Já jsem tam neviděl proruskou spodinu, jak se píše v tisku, ani extremisty, jak uvedli Středulovi odboráři na svém uzavřeném zasedání. Já jsem tam viděl inteligentní, mírumilovné lidi, kteří pochopili, že musí sami hájit svoje zájmy a zájmy státu, protože to za ně nikdo neudělá. Odborníci, kteří přednášeli jsou prý nekvalifikovaní. Je zajímavé, že konkrétní důvody proti jejich argumentům, kam nás vede tato vláda a jak to napravit, od kritiků nezazněli. Už jsem řekl, že i já rád přijdu k panu Moravcovi do České televize na debatu s vládním odborníkem o energetice.

Na demonstraci nebylo 50 ani 70, ale přes 100 tisíc lidí. A další statisíce sledovaly diskusi z domova. Je jasné, že to byla největší demonstrace od roku 1989, a sledoval jí celý svět. Demonstrace vládu a EU doslova vyděsila, narušila jim jejich cíle, a proto na pořadatele a řečníky byl vyvolán hon a všechno to, co tam bylo řečeno, je špatně. Napadli osobně pana Vrábela, přitom ten nebere žádný plat od státu za svoji činnost na rozdíl od těch, kteří ho kritizují. Pořadatelů jsem se ptal, finanční dary jim lidé posílají, třeba i na účet manželky, když je pan Vrábel v insolvenci, což se může stát každému. Byly a budou ale použity pro účely dalších demonstrací a dalších akcí. Já jim věřím, nadšení ze skutečné obrany občanů se nedá nijak maskovat, to je vidět. Zlá vůle, jak zničit přínosy demonstrace je vidět také.

Ať vláda obhájí, že nechce vysokými cenami zničit průmysl

Je zajímavé, že byl pan Vrábel napaden právě potom, co zorganizoval demonstraci. To je ale náhoda. Kolaboranti – a toto označení určité skupiny lidí je nutno již zavést – chtějí přínosy demonstrace zničit, mají svoje cíle. Možná by kritici pana Vrábela měli obrátit pozornost i na miliardové podvody a objevili by leccos zajímavého. Místo toho, aby odsoudili někoho na roky vězení za to, že odcizil 4 rohlíky, by pak padly tresty za korupci a podvody v miliardách korun, o kterých se stále jen píše. Konejte, pánové kritici. A paní Pekarová by možná pak svoje svetry mohla použít i pro někoho z nedalekého okolí.

Na vládu posíláme požadavek, aby obhájili, že nechtějí nejvyššími cenami energie a nejvyšší inflací připravit lidi o domy a zničit průmysl. To jim pošleme písemně a zveřejníme. Pozornost od tohoto problému nelze odvést jinam.

Že jsou přínosy demonstrace obrovské už nyní, je jasné z následujících výsledků:

• Ceny elektřiny těsně před demonstrací klesly na burze na polovinu, i když pro to nebyl žádný důvod.

• Ceny plynu na burze klesly také, protože je prý v zásobnících plynu dost. Tak nevím, jak si to vysvětlit, Gazprom zastaví dodávky plynu do Evropy, což vždy vedlo k prudkému zvýšení cen, ale ty ceny klesly, protože se bude plyn čerpat ze zásobníků, takže na zimu ho bude dost málo. Jako by někdo dokázal manipulovat s cenami elektřiny a plynu na burzách, to jsou věci.

• Dalším přínosem je, že vláda zřídí státního obchodníka s energií pro chráněné odběratele, a ceny možná i výrazně klesnou, což dosud odmítala, protože prý nemůže poškodit minoritní akcionáře.

• Kdo to ale zaplatí, zase odběratelé, protože vláda si nechala schválit schodek státního rozpočtu o 50 miliard Kč vyšší.

• Vláda najednou po demonstraci zahájila jednání o plynovodu Stork 2, zatím směřovali vše na Německo, které nemá plyn ani elektřinu ani pro sebe. Samozřejmě si v Polsku zase popovídali, v situaci, kdy Polsko díky zkapalněnému plynu LNG a norskému plynu bude ceny plynu pro odběratele zvyšovat patnáctkrát.

• Demonstrace probudila u lidí národní uvědomění, to je možná její největší přínos.

Demonstrace dokázala srazit ceny energie, zopakujme ji

Vracíme se do doby 19. století, doby národního uvědomění, kdy proběhl boj o naši státnost. EU a evropanství s jejich montovnami a sklady na území ČR pro celou Evropu, byly spíše zneužívány než využívány ve prospěch ČR. Naše třetinové platy proti západní Evropě nejsou příliš ambiciózní cíl vlády ČR.

Demonstrace dokázala srazit ceny energie, tak jí zopakujme. A účast na demonstraci 28. září 2022 musí být ještě vyšší, to je další cíl. Jinak se dočkáme výsledku, který už známe, po kroku vpřed dva kroky zpět. Jen co pozornost opadne, ceny na burze zase stoupnou. Tlak musí být trvalý, my musíme začít zadávat úkoly poslancům a kontrolovat je, jak hlasují, ne oni nám. Není cesta zpátky.

Projevy z 3. září 2022 si lze poslechnout ZDE.

