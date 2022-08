Filip Šebesta: Stanjura vs. Thatcherová

reklama

Před půl rokem mne manželka ráno probudila se slovy, že na Kyjev dopadají rakety. Atmosféra některých okamžiků se člověku natolik vryje, že si ji zapamatuje, když ne na celý život, tak na hodně dlouhou dobu. Válka na Ukrajině trvá již šest měsíců a nic nenasvědčuje tomu, že by měla brzy skončit. Ještě před nedávnem se hodně mluvilo a psalo o velké ukrajinské ofenzivě, nyní se píše o opotřebovávací válce. Rusko ovládá asi pětinu ukrajinského území. Ukrajinská ekonomika podle podnikatele Tomáše Fialy klesla přibližně o 35 % a skoro 40 % lidí ztratilo práci (E15). Do ČR přišlo v souvislosti s válkou více než 417 tisíc Ukrajinců (Právo). Na dávkách jim bylo vyplaceno téměř sedm miliard. Z hlavních českých deníků připomíná úvodním článkem na titulní straně neslavné půl výročí prakticky jen E15, Lidové noviny mají fotografii. I to je v něčem signifikantní.

Další (předvolební) inflační impuls v podobě desetiprocentního zvýšení platů asi 365 tisícům státních a veřejných zaměstnanců plánuje od září vláda. Na druhé straně plánuje „válečnou“ sektorovou daň, která ale podle ministra Stanjury sektorovou daní není, i když má dopadat na tři konkrétní sektory (sic!). Poněkud paradoxně ve vnitřních debatách o sektorové dani navrhovatelé před svými stranickými kolegy, kteří jejímu schválení nejsou zdaleka nakloněni, argumentují tím, že obdobou sektorovou daň „z neočekávaných“ zisků zavedla také ikona pravicové politiky Margaret Thatcherová. Vybrat si z tehdejšího rozpočtu (1981) ministra financí Geoffreyho Howea jen windfall tax je ale přinejmenším pokrytecké. Nechť se vláda inspiruje i zbytkem thatcheriánského restriktivního monetaristického rozpočtu. Ten ve své době vyvolal silné nesouhlasné reakce jak mezi ekonomy, tak i mezi samotnými členy Konzervativní strany. Skupina konzervativních poslanců dokonce během jeho projednávání na protest opustila jednací sál. Pro ministerskou předsedkyni však byla tehdejší vysoká inflace Public Enemy No. 1, veřejný nepřítel číslo jedna. Ostatně právě z doby ostrých střetů o povahu britské hospodářské politiky pochází hojně citovaný projev Margaret Thatcherové na konferenci Konzervativní strany, v němž pronesla svou slavnou větu: „You turn [U-turn] if you want to. The lady's not for turning!“ Tedy „vy si otočku udělejte, jestli chcete. Ale dáma se neotáčí!“

U nás se dnes žádné takové drama a souboj o povahu fiskální politiky ani náznakem nekoná. Bolestivou a nutnou fiskální restrikci žádná ze sněmovních stran (ani vládní, ani opoziční) nenavrhuje. V nabídce jsou pouze více či méně expanzivní varianty. Předseda odborového svazu a kandidát na prezidenta v jedné osobě Josef Středula výsledky současného jednání o desetiprocentním navýšení platů považuje za úspěch. Spokojené odbory? To nezní úplně jako Thatcherová…

Telegraficky. Češi prý pijí stále více nealko piva. Úpadek je evidentně všeobecný. Zato finská premiérka je prý „čistá, bez drog“. Churchill byl asi „čistý, bez alkoholu,“ málokdy, jeho vedení přitom nezpochybňoval nikdo. Přirozenou autoritu jeden večírek nerozhází. A v Německou už zase mají libri prohibiti. Na index se tentokrát dostal rudý gentleman Vinnetou. Nepomohlo mu ani to, že je v Mayových románech ten největší klaďas a běloši vesměs padouši. Nakladatel knihy o náčelníkovi Apačů stáhl s tím, že „prý podporují rasistický folklór a zlehčují utrpení původních obyvatel Ameriky“. Pokrok opravdu nezastavíš.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

