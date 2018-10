Finian Cunningham: Skripal a Chášakdží

Reakce západních vlád a médií na „kauzu Skripal“ byla ovšem ohlušující a následovala vypovězení celých zástupů ruských diplomatů z Britanie, USA a 28 dalších západních zemí – a to jen a jen na bázi neopodstatněných domněnek, že za pokusem otrávit Skripala stojí Rusko. Důkazy pro tyto domněnky nebyly a nejsou dodneška pochopitelně žádné.

Jisté se tak stalo jen jedno. A totiž to, že britské úřady se postaraly, aby Skripalovi, to je otec Sergej Skripal a jeho dcera Livia, zmizeli 4. března 2018 z očí veškeré veřejnosti. A to dokonale a navzdory nespočetným prosbám ruských úřadů a Skripalových příbuzných, aby se se Skripalovými měli možnost setkat. Což Londýn vytrvale odmítá, třebaže Livia je občankou Ruské federace se všemi konzulárními právy.

Nyní porovnejme tento případ s reakcí Britanie, USA a dalších západních vlád na nezpochybnitelnou vraždu Chášakžida.

Poté, co před dvěma týdny vešel do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckém Istanbulu, nebylo po něm dál už ani stopy – zmizel - a až v průběhu minulého týdne oznámil saudský režim, že Chášakžid byl v budově konzulátu zavražděn – a to prý v průběhu „zpackaného výslechu“. Avšak už nějaký čas předtím oznamovaly turecké a americké zpravodajské služby, že Chášakžid byl na saudské diplomatické půdě zavražděn – a to patnáctičlenným saudským trestním komandem, které do Istanbulu vyslal Riád.

Nejen že se proslýchá, ale jeví se dnes už jako jisté, že tělo Chášakžida bylo po jeho zavraždění rozřezáno chirurgickou pilou na kusy, které byly uloženy do krabic a pak dvěma letadly převezeny do Riádu až k očím saudské královské rodiny. K čemuž jak Turcí, tak Američané sděluji, je barbarské spiknutí, cílené k Chášakžidově zavraždění, dílem nejvyšších saudských vládců, jmenovitě pak korunního prince Muhamada Salmana.

To, že se o Chášakžidovi vůbec hovoří, lze připsat jedinému faktu: byl americckým občanem a sloupkařem listu Washington Post. O tisících dalších obětí saudské pomsty se v západním světě zásadně nemluví.

Nicméně bez ohledu na to, jak strašný a odsouzeníhodný zločin saudská monarchie spáchala, je reakce na něj ze strany Trumpovy administrativy, Britanie a dalších západních zemí téměř až patlízalská. Trump např. reagoval prohlášením, že prodeje amerických zbraní Saudské Arabii se kauza nedotkne. A Britanie, Francie a Německo vydaly sice minulý týden společné prohlášení, vyzývající k „věrohodnému vyšetření případu“, avšak ani jeden z evropských států nenaznačil vůči Saudům možnost nějakých sankcí, jako např. omezení dodávek zbraní či diplomatických vyhoštění. A saudští vládci dokonce pohrozili svými odvetnými opatřeními, kdyby se na ně západní vlády odvážily jakékoli sankce uvalit.

Ale žádný strach, Saudská Arabie je západní spojenec, takže mu žádný trest ze strany západních zemí nehrozí. Zatímco když jde o Rusy platí, že rozum a dekorum jde v jejich případě stranou a každá hůl na ně je dobrá a prospěšná.

Čímž čirá licoměrnost poráží nikoli jen mravnost, ale dokonce už i jen pouhou západem předstíranou hru na ni.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Ministerstvo zahraničí: Prohlášení EU k případu saúdského novináře Chášukdžího Rozřezání novináře: Princ Salmán děsí už i mnohé v Saúdské Arábii. Je prý zlý a vzteklý Saúdové přišli s vlastní verzí smrti novináře na ambasádě. Byl to prý nešťastný konec bitky Saúdská Arábie na velvyslanectví umučila novináře. Ale bez spolupráce s ní by byl svět horší než dnes, vysvětluje šéf Babišova institutu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV