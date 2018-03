František Dostál: Vltavani a voraři, ať UNESCO už o vás ví!

Už jako kluk jsem očumoval v Podolí na některých lidech kroj, který prý byl krojem námořníků francouzského obchodního loďstva. Ano, byli to lidé ze spolku Vltavan. To jsem ale ještě nevěděl, že již v roce 920 měl řeku Vltavu vyhlásit jako „svobodnou silnici na vodě" kníže Václav...

Před listopadem 1989 jsem se připojoval k průvodu Vltavanů a získal si důvěru, když přede mnou rozvinuli svůj prapor, na němž je sv. Jan Nepomucký, abych si ho mohl vyfotografovat. I později jsem byl potěšen, když jsem směl s Vltavany uctít památku utonulých u sochy Vltavy u zdymadla na Smíchově. Spolek vorařů, Vltavan, si rozhodně zaslouží zápis do UNESCO a mít možnost získat tak podporu ke své bohulibé činnosti.

Plavbu z Českých Budějovic až do Prahy přes Svatojánské proudy už nikdo z nás nemůže absolvovat tak, jak to dokázal strahovský opat Kryšpín Fuk v 17. století. Nakonec z tohoto města se do Prahy přepravovala po vodě i sůl. Je také moc skvělé, že ve Vltavanu jsou lidé, co dokážou postavit i repliku voru, vlastně pramene...



Vltavanky, foto: František Dostál



Vltavani, foto: František Dostál

