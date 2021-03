František Kašpárek: Popel na hlavu

reklama

Facebook je velmi nebezpečná záležitost, zvláště když se člověk uchází o vlivnou funkci. To pak nabíhají do akce různí strážci politické korektnosti a internet řádně prosmejčí. Stalo se, že na profilu paní Svrčinové nalezli velmi závadnou věc.

V říjnu minulého roku sdílela na svém profilu vtip o Romech, který byl označena za rasistický. Tak už to s anekdotami chodí. Většinou někoho naštvou. Pamatuje tu starou dobrou klasiku: Sejde se Čech, Američan a Rus... Dnes by to už asi neprošlo, zvláště když v účastnících setkaní občas alternovali právě Romové. A uznejte sami – kdybychom se úzkostlivě řídili politickou korektností a tím, co je dovoleno, setkali by se jen Rus a Rus a Rus.

O ten vtip ani nejde. Spíše o reakci Pavly Svrčinové. Ta pro mě bylo dost zdrcující. "Nevím o tom vůbec nic," řekla pro ČR+ tónem školačky, která se vymlouvá z průšvihu, "opravdu nechápu, jak se mi to na profilu objevilo. Nic takového se mi nelíbí, a proto jsem absolutně zrušila svůj profil." Alespoň, že ho zrušila "absolutně", to je víc než ho jen smazat. Ale co, třeba jí tam onen rasistický vtip skutečně někdo podstrčil a ona si toho od října nevšimla. Popel na hlavu si v každém případě nasypala měrou vrchovatou. Jen nevím, jestli to bude stačit.

Poklesek paní Svrčinové totiž neunikl bdělému oku neziskovky In Iustitia, která upozorňuje provozovatele sociálních sítí a někdy policii na vše, co považuje za nenávistný výrok. V dnešní době je to poměrně vážná záležitost být takto označkován.

Činnost neziskovky In Iustitia má však širší záběr. Nabízí školám programy, zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedním z nich je "Multikulturní výchova: předsudky a projevy nenávisti a aktivní svědek (kurz 1.1 v nabídce kurzů)". Nevím, jak pedagogičtí pracovníci mohli bez tohoto kurzu žít a učit. Mimo jiné se dozvědí, co je to aktivní svědek. Jen doufám, že ne to, co si myslím. Navíc pedagogičtí pracovníci dostávají příslib, že po absolvování kurzu získají certifikát o prodělaném školení. Nekupte to! Něco podobného jsme už v minulosti měli. S touto neziskovkou nejsou žádné žerty!

A stalo se, jak jsem uvedl, že Pavla Svrčinová se ocitla v jejich hledáčku. Na Twitteru In Iustitia se poté objevilo rázné prohlášení: "Odsuzujeme příspěvek, který na svém Facebooku sdílela Pavla Smrčinová. Je nepřijatelné, aby člověk zastávající takovéto rasistické názory, vykonával nejvyšší funkce."

Je to tady. Nejenže In iustitia odsuzuje, ale hned navrhuje řešení. Žádná funkce. Těžko soudit, jestli kbelík popela na hlavě a trapný výstup zachránily paní Svrčinové novou práci.

