František Táborský: Okénko trhu

V meziročním vyjádření se tak jedná o druhou revizi směrem dolů. Přitom ve srovnání s prvním odhadem se jedná o rozdíl 0,3 p.b. Největší pokles oproti původním odhadům zaznamenaly investice, které vzrostly o 2,3 p.b. nižším tempem. Mírně poklesla také celková spotřeba. Revize se dočkaly i dva předchozí roky, nicméně úpravy byly jen minimální. Zajímavější informace přinesla detailní struktura ekonomiky v prvním čtvrtletí roku. Míra úspor klesla na nejnižší úroveň v historii měření. Pokles není nijak výrazný, ale potvrzuje trend z předchozího roku. Tuzemské domácnosti vydávají na spotřebu více, než o kolik rostou jejich příjmy. Naopak investice, i přes negativní revizi, potvrzují záměr podniků zvyšovat produktivitu práce, což je pochopitelná reakce na nejrychlejší reálný růst mezd od roku 2003. Investice rostou hlavně v oblasti staveb ale i dopravních prostředků a zařízení.

Podíl nerezidentů vlastnící korunové státní dluhopisy vzrostl druhý měsíc v řadě na květnových 40,3 %, což je nejvyšší hodnota v tomto roce. Se slabší korunou státní dluhopisy pro zahraniční investory zlevňují a vytváří tak prostor pro spekulaci. Zároveň se tak zvyšuje potencionální dopad hromadného odchodu těchto investorů a to na cenu samotných dluhopisů, ale i kurz koruny. Ta i po středečním zvýšení sazeb ČNB zůstává na úrovni EUR/CZK 26,0. Zároveň byl dnes zveřejněn kalendář emisí státních dluhopisů pro červenec. Ministerstvo financí má v plánu vydat dluhopisy v maximální hodnotě 16 mld. Kč se splatností od 6 do 11 let. Emise pokladničních poukázek pro tento měsíc není naplánována, což bylo očekávatelné vzhledem k silné emisi krátkých cenných papírů v předchozích měsících.



Červnová míra inflace v eurozóně potvrdila vývoj v největších ekonomikách unie. Meziročně se vyšplhala na 2,0 %, přičemž jádrová inflace se dostala na 1,0 %. Inflace je tak nejrychlejší od začátku roku 2017. Výsledek je v souladu s očekáváním trhu i RBI. Rozdíl mezi hlavní a jádrovou inflací napovídá, že růst cen je tažen primárně vyšší cenou ropy a potravin. Naopak výrazně poklesly ceny služeb.



Německá míra nezaměstnanosti v červnu setrvala na hodnotě 5,2 %, ačkoli zaměstnanost vzrostla téměř dvojnásobně, než očekával trh. Nezaměstnanost je však v Německu nejnižší od sjednocení země. Výsledek je v souladu s očekáváním trhu i RBI.

autor: PV