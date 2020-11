Glosa Ivo Valenty: OSA opět šikanuje živnostníky, chce peníze i za uzavřené provozovny

Víte, co pokládám za doslova nemorální? To, když tisíce živnostníků a podnikatelů, kteří museli letos již podruhé zavřít z rozhodnutí vlády své provozovny, začne torpédovat Ochranný svaz autorský (OSA) s tím, že mají ihned a v plné výši zaplatit autorské poplatky, které již tak z nepochopitelných důvodů každoročně musí poslat do zcela netransparentní pokladnice tohoto spolku.

Jak víte, jako slovácký senátor jsem si v minulosti jako první posvítil na to, jakým způsobem se v naší zemi vybírá každý rok více než miliarda korun na autorských poplatcích. A nejednou jsem za to sklidil ostrou kritiku ze strany těch, kteří se na tomto roky přehlíženém byznysu zřejmě zajímavě přiživují. Nejsem nepřítel umělců a autorů, jak mi někteří podsouvali. Ba naopak dlouhodobě pomáhám rozvoji kultury, a to nejen na Slovácku. Ale šili se mnou všichni čerti, když jsem viděl, že se OSA neštítí chovat se jako ti, kteří byli v mafiánských dobách známí vybíráním výpalného - zvláště když jsem zjistil, jak nepřehledným a pofidérním způsobem se pak rozděluje vybraná miliarda mezi jednotlivé umělce.

Proto jsem jako senátor prosadil změnu autorského zákona tak, aby OSA konečně přestala vybírat autorské poplatky i tehdy, kdy šlo jen o lidové písničky, jejichž autor není známý, např. na tolik oblíbených besedách u cimbálu a jiných folklorních pořadech. Nešlo tehdy o velké peníze, ale o vlastní princip a poodkrytí celé zvětšující se pavučiny, která byla dlouhé roky mlčky tolerována a zřejmě také záměrně přehlížena.

Větší křik nastal tehdy, když jsem v Senátu prosadil, aby OSA nemohla vybírat autorské poplatky za televize u těch živnostníků a podnikatelů, u nichž puštěná televize nebo rádio v provozovně nepředstavuje hospodářský význam. Chtěl jsem zastavit případy, kdy má kadeřnice nebo majitel malého krámku platit ročně více jak deset tisíc korun jen proto, že mu v podkresu hraje rádio.

Přestože jsem pro takovou úpravu dokázal přesvědčit Senát, v Poslanecké sněmovně chybělo pro tuto změnu jen několik málo hlasů. Nadějí však zůstává, že ta stejná legislativní změna se vzápětí (a na základě velkého tlaku veřejnosti) objevila ve Sněmovně jako poslanecká iniciativa jak z opozičních, tak i vládních lavic. Třeba se současný senátor za Slovácko odhodlá na tuto tvrdou práci navázat. Už to mohla udělat vláda na jaře, když jsem ji vyzval, aby tuto legislativní úpravu zařadila do krizových opatření k podpoře ekonomiky. Neudělala to, tak by to mohla být výzva pro mého nástupce…

Ale zpět k dnešní situaci. Bez ohledu na legislativní změny pokládám za nepřípustné, aby OSA vyžadovala např. po provozovatelích restaurace zaplacení autorských poplatků za TV a rádio v plné výši, když jen do této chvíle je to v součtu asi 100 dnů, během kterých byly restaurace a další podniky zcela zavřeny z rozhodnutí vlády. TV a rádia jsou vypnuta a předpokládám, že v prázdné a zavřené hospodě opravdu nehrají. Jakýkoliv argument proč za toto období platit autorské poplatky, je tedy zcela bezpředmětný. Navíc hospodský je de facto zcela bez tržeb a teď má vytáhnout z peněženky své vlastní úspory, aby zaplatil této organizace deset, patnáct či dvacet tisíc korun? To snad ne!

Proto jsem se obrátil na premiéra, ministra kultury i ministra průmyslu a obchodu oficiálním dopisem a vyzval jsem je k tomu, aby potřebnými exekutivními kroky vyhlásili alespoň moratorium, během něhož nebudou muset vládními opatřeními přiškrcení živnostníci platit tyto poplatky. Přestože si myslím, že zrušení této povinnosti je nejlepším řešením a mělo by bezpodmínečně nastat, tak vyřešit pro tuto chvíli alespoň odklad takových plateb považuji za absolutní nutnost.

Jsem zvědavý, jakou odpověď od vládních politiků dostanu. Ale můžete se spolehnout na to, že se o jejich postoj k této věci s Vámi podělím.

Váš Ivoš

(Poznámka redakce: 75% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a senátora Iva Valenty<https://www.parlamentnilisty.cz/…859>)

