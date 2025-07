Jiří Halík: Když mě vzali za vojáka...

Jeho písničku mi připomněl článek v PL, týkající se jednání na summitu NATO v Haagu, kde se členské státy dohodly, že do roku 2035 budou investovat až 5 % HDP do obrany. Nenasytní výrobci předražené vojenské techniky brnkají na struny konfliktů, haraší zbraněmi všech, proti všem a budují nejen faktické, ale i pomyslné příkopy mezi zeměmi. Cui bono - komu ku prospěchu?

Už nás nemusejí brát ani za vojáka, aby nás „ostříhali dohola“. Nezavřou nás do kasáren, ale zavírají nám naše myšlení. Kopou příkopy, kam nás nahánění jako ovce, a pak nás ostříhají dohola. Nebudou se párat ani se stříháním, oškubou nás jako velikonoční husu. Když budu parafrázovat bývalého ministra financí Vlastimila Tlustého, je to cesta do pekel Česka a celé Evropy. Ale na zbrojení někteří vydělávají, a ti se jen tak nenechají odstavit od cecíku států Evropy.

S naprosto geniální myšlenkou v tom článku přišel ekonom Petr Jánský z Katedry evropské integrace a hospodářské politiky na pražské FSV UK. Říká, že ke splnění závazku 5 % HDP na obranu-válku každého státu NATO bude nutné zvýšit daně. Petr Jánský by mohl být reinkarnovaný, císař Vespasian. Ten také zavedl tucty nejrůznějších berní, odvodů a daní a rekonstrukci poničeného Říma a obnovu slávy impéria zaplatila daň z moči!

„Pecunia non olet“ („peníze nesmrdí“). Tak tohle učí ekonomii studenty na VŠ? Na toto poznání vystudoval za peníze daňových poplatníků? Za co, pane profesore, za co? Pan profesor zvolil cestu nejmenšího odporu. Máš zaplacený daně, uhlíři? Nemáš, viď? Ani na příští rok! Zmiňuje jako řešení zvýšení daní a jedním dechem dodáváte, že je to těžké a kdo by to chtěl. Politici to chtějí. Kdo vymyslel těch 5%? Proč ne 3,5%, nebo 6%?

Ale existují řešení, ze kterých jim nic nekouká, ale lidem pomůže. Rozhodně nenásilí. Historie nás poučila, že násilí plodí zase jen násilí. Mám na mysli defenestrace v roce 1419, 1483, a zejména 1618, kdy je toto násilí považováno za jeden z hlavních impulsů pro vypuknutí třicetileté války.

Především potřebujeme v naší vládě odborníky, zkušené praktiky, a ne teoretiky života nebo vysokoškoláky bez provozní praxe s titulem inženýra elektro na pozici ministra financí. Každý správný hospodář se podívá, jak vlastně hospodaří. Základem jsou didaktické zásady. Od známého k neznámému. Stát je přebujelý. To všichni vědí, ale každý má kamaráda a ten kamaráda, který si rád lízne. Dříve se jim říkalo dojiči socialismu. Nyní jsou to "experti" na evropské a jiné dotace.

Pokud potřebuji jako podnikatel zvýšit zisk, mám dvě cesty.

Zvýším cenu výrobku a snížím konkurenceschopnost. Zamyslím se, kde mohu ušetřit u sebe ve firmě, snížit provozní náklady a zůstat konkurence schopným.

Nejsem idealista, snažím se být realistický optimista. "Ryba smrdí od hlavy a schody se myjí shora dolů." Nyní máme několik naprosto zbytečných ministerstev a vládních institucí. U těch potřebných pro chod státu jsme efektivní?

Proč platíme politické neziskovky? Zdůrazňuji politické. Nechť tito lidé vstoupí, nebo založí vlastní stranu a ukáží, že jsou lepší než ti stávající.

Potřebujeme 200 poslanců ve sněmovně? Nebude stačit třeba 99, nebo 121?

Jak potřený je senát? Jak potřebné jsou kraje? Nebylo by lepší uspořádání Čechy, Morava Slezsko, nebo Čechy, Morava a Slezsko?

A pak už jen samosprávné obce a města, třeba opět vesničko má středisková?

Bavíme se o penězích na válku. My říkáme na obranu. Také nemáme ministerstvo války, ale obrany, jak tomu kulantně říkáme. Podívejme se na naši chrabrou armádu. Rozhodně nechci snižovat ty, kteří by dávali všanc svoje životy. Z hlediska rozkazů jsou na tom hůř než my. Jak hospodaří konkrétně ministerstvo obrany pod vedením ODS Černochové? Zoufale. Jen podle toho, co se dostane ven.

Troufám si tvrdit, že nefunguje u armády logistika. Obor, který vznikl právě v armádách středověkého Řecka, Říma a Byzancie. Jak jinak by bylo možné, že:

Z letadel F-35 dostaneme první v roce 2031, zbytek 2035? Počká Putin, nebo Čína, nebo někdo jiný, až se budeme moci bránit?

Těžká technika, kterou neunesou pontonové mosty.

Předražené vojenské kuchyně, které jsou v době konfliktu nepoužitelné, kouří a signalizují, kde je armáda.

Neprůstřelně průstřelné vesty, kdy nikdo dle dostupných informaci neví, nebo nechce vědět, jak je to se smlouvou a dodatky smlouvy. Jak s použitelností, skladováním, zárukou?

Batohy objednané u slovenské firmy, která je nechala vyrobit u čínské firmy, které cestou uvázly v Rusku, "v ceně zlatých batohů"?

Nejsem paranoidní, ale když na ministerstvech se nesmí používat mobily z Číny, tak jak u vojáků mohou být batohy s Číny? Co když budou mít ukryté GPS? Pak je ten voják mrtvý, jen když si sbalil výstroj… Pak je jedno, jestli kouří kuchyně… Stížnosti na špatnou výstroj pro vojáky jsou z dostupných zdrojů. Zejména nedostatek základního zimního vybavení, které si pak musí kupovat ze svého. Tyto stížnosti se objevují na sociálních sítích a potvrdil je i generální štáb. Zastaralé přilby, obuv a další části výstroje, což se týká i elitních jednotek. Ministerstvo obrany slibuje nápravu a dodávky chybějící výstroje včetně bot a uniforem v hodnotě stovek milionů korun.

Máme plno generálů atd. Ve filmu Císařův pekař a pekařův císař nadčasový nesmrtelný Pan Jan Werich jako Rudolf II. Rudolf II. říká: No ovšem, když se celou noc pije a fechtuje, ve vrchcábech fortuna pokouší a za frejema pídí, oči otupí. A vtip utone ve víně. Nenašel Golema. No jak by mohl, když psal účty za lampasy, fedrpuše, pozamenty, kyrysy, šavličky! Zloději jste, a kujóni! (a rozbije vázu) Všechno ven!

Kolik máme boje schopných profíků? Počet bojeschopných vojáků Armády České republiky je v současné době přibližně 23,6 tisíce profesionálních vojáků a několik tisíc vojáků aktivní zálohy. V roce 2024 bylo v aktivní záloze 4266 vojáků.

Mám ještě dva návrhy pro pana ekonoma a naše politiky, co se týká nejen rozpočtu armády.

Na co zvedat daně, když ministryně obrany Černochová má kouzelnou kabelku. Když na ni zaklepe, nevyskočí ani obušek ani setnina vojáků, ale vyjede přímo tank.... Ministryně obrany jak má být. Ta myslí na občany. Ušetří miliardy na důchodech, samoživitelkách, sociálně slabých občanech, přidá vojákům, učitelům, hasičům... Ta by měla zůstat na věčné časy a nikdy jinak. Vyšlete do světa zvědy, kteří najdou mlynáře Petra z pohádky s Čerty nejsou žerty. Když vládě nesmrdí bitcoiny od zámečníka, tak Evička Decroix s Péťou Fialovic na zapřenou se Zbyněčkem Stanjurovic zlegalizují i pekelné zlaťáky od mlynáře. To bude brnkačka.

Rádce: „Zítra máme přehlídku, přijďte se podívat.“

Generál :„Cože máme? Přehlídku? … Já přijdu.“

Udělejte si pořádek v Augiášově chlévě na ministerstvech, státní správě, rezortech, a pak se bavte o daních. Jak to asi dělají naši politici doma, i když při jejich platech a náhradách… Někdo vyjde s 20 tisíci a někomu nestačí milion. A takové máme ve vládě. Halíře dělají talíře, ale tady se bavíme o miliardách.