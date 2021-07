Ivan David: Ať jedí koláče!

reklama

V době, kdy miliony tureckých občanů žijí pod hranicí chudoby, vyvolalo toto vyjádření zaslouženě veřejné pobouření. Není to však jediná věc, která podráždila miliony Turků. Emine Erdoganová zároveň vyjádřila lítost nad plýtváním potravinami v Turecku a nad tím, že stále pokračuje. Ve svém projevu, který zjevně napsali jiní, uvedla, že „denně se vyplýtvá 4,9 milionu chlebů a že podíl čerstvého ovoce a zeleniny v odpadu je 50%“.

Právě tato věta způsobila, že pohár vzteku přetekl, protože je známo, že v Turecku je mnoho lidí, kteří si nemohou ani koupit chléb a pekařství jej rozdávají potřebným zdarma. Známý novinář Eisenour Arslan požádal o vysvětlení „co to znamená snížit porce“, jak řekla Emine. A to aniž by přemýšlela, jak to přijmou miliony Turků, kteří nemohou poskytnout základní obživu svým rodinám. „Prostě jsme si toho všimli. Je první dámou v této zemi a je dokonale odříznuta od života, světa, své minulosti i současnosti!“ napsal Arslan.

Emine Erdoganová se takto duchaplně vyjádřila ve svém projevu na akci v rámci globální kampaně proti plýtvání potravinami s názvem „Zachraňte jídlo, ochraňte svůj stůl“, jejímž cílem je omezit neuvážené plýtvání potravinami v každé domácnosti. „Pojďme všichni společně udělat jednoduchá opatření. Udělejme si například seznam, než půjdeme nakupovat. Pojďme snížit naše porce. Neskladujte potraviny, o kterých víme, že se zkazí. Konzumujte sezónní ovoce a zeleninu. Pojďme rozšířit naši tradiční gastronomickou kulturu a aplikovat tajemství kuchyně, aniž bychom cokoli zahodili. „A co je nejdůležitější, učme naše děti důstojně pravidla jídla a pití,“ řekla manželka tureckého prezidenta.

Dalo by se říci velmi dobrá rada, kdyby ji v dnešním Turecku neudělila právě Erdoganova manželka. Dnes žije v Turecku asi 40 milionů lidí, téměř polovina populace, pod hranicí chudoby. Hranice chudoby, která je stanovena na 2.865 tureckých liber, je výše než minimální mzda, která je 2.825 liber.

Turecko se tímto zřejmě důsledně připravuje na vstup do EU. I v Unii běží podobná kampaň. Je to součást Zeleného údělu, jehož realizace by vedla k propadu životní úrovně prostých občanů členských států na úroveň slumů v Nigérii. Připravovaná uhlíková daň by způsobila těžké problémy se zásobováním potravinami a jejich drastické zdražení. V současné době projednávaná reforma Společné zemědělské politiky usiluje o snížení produkce potravin v EU. Frakce Zelených, jejímiž členy jsou i čeští Piráti, v pozměňovacích návrzích prosazuje kvůli prdění dobytka zásadní snížení živočišné výroby. Které by pak ale kvůli snížení produkce přírodních hnoji vyvolalo i pokles výroby rostlinné. Nejen na půdě frakce zelených, ale i v Komisi se diskutuje zavedení zvláštní daně z masa, která by měla jeho zdražením lidi motivovat ke konzumaci vegetariánské stravy.

Z dosavadních projevů předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové však můžeme čekat, že nám dá trochu jinou radu než údajně dala hladovým poddaným Marie Antoinetta, a to: „Ať jedí brouky!“. V evropském parlamentu byly nedávno prezentována studie o možnosti nahradit část klasických potravin v jídelníčku produkty z hmyzu. Studie byla financována z fondů EU.

