Ivan David: Podivné praktiky rakouské speciální protikorupční prokuratury v cause Kurz

Byl to prokurátorský puč proti zvolenému kancléři za angažovanosti médií, opozice, koaličního partnera, tedy Zelených, a spolkového prezidenta, který se zdaleka neprojevil jako nestranný. Svými výroky o „poškozeném mravním obrazu politiky“ díky zveřejněným chatům Alexander Van der Bellen (kdysi Zelení) výrazně přispěl k tomu, že Kurz musel odstoupit. Pomalu, ale jistě lezou tyto podivné okolnosti na povrch.

Zaprvé je zřejmý zoufalý nedostatek důkazů proti dnes již bývalému kancléři Sebastianu Kurzovi. Zadruhé se odehrává podivné zacházení s „důkazním materiálem“. A zatřetí byly zveřejněny personální provázanosti žalobců, po slovensky „rodinkárstvo“ čili nepotismus.

První okolnost zmiňuje ve svém komentář bývalý šéfredaktor deníku Presse Andreas Unterberger ve svém blogu „Tagebuch“. „Paragraf 166 Trestního řádu obsahuje pro Hospodářské a korupční státní zastupitelství (WKStA) výbušný materiál,“ říká Unterberger. Tento paragraf by mohl WKStA způsobit obrovské problémy a mohl by také do jisté míry vysvětlit její současné kroky. Vysocí rakouští soudci v oblasti trestního práva ho prý na tento odstavec upozornili při osobních rozhovorech. Od expertů na trestní právo obdržel také další závažné informace, ale tato byla obzvláště „výbušná“.

Nejde o nic menšího než o citaci Trestního řádu, podle níž je "Strategické použití pouhého průzkumného důkazu nezákonná výroba důkazů.“ Paragraf 166 není o ničem menším než o „zákazu důkazů“: Některé důkazy jsou tedy za určitých podmínek neplatné a nesmějí být ani zmíněny v trestním řízení. Podle textu zákona jsou výpovědi obviněného, svědka a spoluobviněného „neplatné“ a „nesmějí být použity jako důkaz“, pokud byly mimo jiné „získány nepřípustnými výslechovými metodami nebo pokud porušují základní procesní zásady“. Podle předních právníků, kteří si nepřejí být jmenováni, se toto ustanovení nevztahuje pouze na výpovědi, ale na všechny důkazy - včetně chatu - „kvůli přípustnosti analogie v procesním právu“. Unterberger cituje právníka: „Strategické použití pouhého průzkumného důkazu není nic jiného než nezákonné vytváření důkazů, které podléhají sankcím za neplatnost. Vyšetřovací strategie, která se rovná pátrání po náhodných objevech, není nic jiného než uchylování se k průzkumným důkazům, a je proto nezákonná."

Tato ustanovení by se uplatňovala bez ohledu na to, zda tyto průzkumné důkazy někdy ukazují nějaké důkazy o spoluúčasti Sebastiana Kurze na údajných činech jeho spolupracovníka Thomase Schmida, jehož zabavený mobil s konverzací na whatsappu slouží jako výchozí bod prakticky veškerých obvinění. Státní zastupitelství pro korupci se pravděpodobně obává, že nemá v rukou žádné právně použitelné důkazy proti ostatním aktuálně pranýřovaným osobám, a proto zoufale hledá skutečné použitelné důkazy.

Podle Andrease Unterbergera je z § 166 „poprvé skutečně pochopitelné, proč nyní státní zástupci začali tak zoufale hledat skutečné důkazy“. Opakovaně se zmínil například o rozptýlených „špatně skrývaných návnadách“, aby se (konečně) našel „korunní svědek, který by mohl poskytnout skutečné důkazy“. Proto se neustále šíří jako scénář zjevné hrozby... že ještě všechny chaty nebyly ještě vyhodnoceny - což je obzvláště bizarní, protože čtení zabavených chatů může trvat maximálně týden).

Andreas Unterberger na závěr svého komentáře kritizuje rakouské lidovce, že tento paragraf neumí uchopit : „Všechny tyto věci jsou špičkovým právníkům jasné. Ale ÖVP asi ne. Protože od dob Michaela Graffa, Andrease Khola a Wolfganga Schüssela nemají ve svých řadách absolutně žádnou právní kapacitu. Ani k tomu není potřeba žádného z mnoha vysoce kvalifikovaných civilních právníků.“ Tolik k chybějícím důkazům.

Druhá zarážející skutečnost: Šéf deníku FALTER Florian Klenk, léta zdatně bojující proti ÖVP a Sebastianu Kurzovi, nyní otevřeně přiznává, že předal v rámci vyšetřování tzv. reklamní aféry nezačerněné vyšetřovací akty minimálně jedné osobě. Tím se dostává pod tlak i ministryně spravedlnosti Alma Zadicová ze strany Zelených. Pro vysvětlení: Reklamní či inzerátová aféra vyplývá z chatové korespondence a dovozuje, že lidovci prý utráceli moc peněz za inzeráty před volbami 2017, a to údajně z peněz ministerstva financí, a tím si „koupili volby“. Rozhodování voličů zjevně roli nehrálo…

Klenk prokazatelně vlastní dva důvěrné dokumenty WKStA z vyšetřování reklamní aféry. Konkrétně se jedná o „Analytickou zprávu pro Beinschab-Austria-Tool“ a „Hodnotící zprávu pro Beinschab-Austria-Tool“. Sabine Beinschabová, průzkumnice veřejného mínění, byla spektakulárně zatčena prokurátory WKStA v době konání mimořádné schůze Národní rady, dva dny byla ve vazbě, spekulovalo se o ní jakožto o „hlavní falšovatelce průzkumů“ a „korunní svědkyni“. Po dvou dnech byla z vazby propuštěna, zjevně žádné důkazy neposkytla. Rozbory zpráv v cause Beinschabová dostala na starost družka vrchního státního zástupce, ekonomická expertka, která je ve WKStA zaměstnána jako asistentka. Podle informací eXXpress viděla několik tisíc SMS zpráv a narazila na chaty, na kterých je nyní založeno vyšetřování Sebastiana Kurze a dalších lidí. Jak se ale šéf FALTERu dostal k důvěrným informacím a proč je šíří? Spekulace o úniku informací v justici jsou opět slyšet velmi hlasitě. Šéfka WKStA Ilse-Maria Vrabl-Sandová (na obr.2) v podstatě vylučuje svůj úřad jako zdroj a ministryně spravedlnosti Alma Zadicová (na obr.3) dosud vždy chránila protikorupční vyšetřovatele. To je ale jasné: Vyšetřování, které nyní probíhá, není obyčejný případ – ostatně dosavadní „výsledky vyšetřování“ uvrhly rakouskou vládu do krize a jako důkaz slouží nezákonně získané důvěrné chatové zprávy od vysokých politických představitelů této země. Ve skutečnosti bychom měli předpokládat, že takové výsledky vyšetřování jsou dobře chráněny – a nejsou vesele distribuovány šéfredaktorem levicového týdeníku.

V sobotu večer se situace konečně vyhrotila, když Klenk naTwitteru zaútočil na lovce plagiátů Stefana Webera. Spouštěč: Weber sdílel výzkum magazínu eXXpress o úloze ekonomické expertky při vyšetřování chatové korespondence. Tato žena je zaměstnána pouze jako asistentka ve WKStA, nikoli jako jmenovaná expertka. Skutečnost, že je soukromě v milostném vztahu s jedním z hlavních žalobců proti Kurzovi, vyvolává problémy ohledně morálky, jíž se všichni tak rádi zaštiťují, i ohledně dodržování předpisů. Klenk poté veřejně obvinil Webera, že „vymyslel skandál“ a „čmuchal“ v jejím soukromému účtu. Klenk v této souvislosti také přiznal, že Weberovi důvěrně zaslal nezačerněný vyšetřovací spis WKStA. Zůstává však otevřené, jak se k tomu dostal sám Klenk. Tolik k zacházení s důkazy a osobním vazbám hlavních aktérů žaloby.

Zapojení asistentky se soukromými kontakty na citlivé pozici do vyšetřování reklamní aféry má nyní i politické důsledky. ÖVP vnese na ministryni spravedlnosti Almu Zadicovou interpelaci. Ta doposud ke všem obviněním mlčela.

Nejnovější povyk kolem ekonomické a korupční prokuratury by měl zasáhnout tuto prokuraturu až do morku kostí. Spouštěčem je právě odhalení eXXpressu, podle kterého se partnerka vrchního státního zástupce Gregora Adamoviče (obr.4) - který byl mimo jiné přítomen soudnímu výslechu Sebastiana Kurze v kauze tzv. lživé výpovědi před parlamentním vyšetřovacím výborem v kauze Ibiza – se ocitla jako hlavní aktér v samém centru a citlivém bodě vyšetřování „reklamní aféry“. Podle úřadů právě díky ní došlo k náhodnému zjištění, které odstartovalo vyšetřování proti Kurzovi v této aféře. Jinými slovy: Tato žena byla (kýmsi) pověřena vyhodnocením tisíců SMS zpráv, které byly v kauze zajištěny. Vyplývá to také z analytické zprávy WKStA. Že tato žena není oficiálně jmenovaným expertem, ale pouze asistentem, potvrzuje i deník Kurier. To nyní vyvolává kritiku - také proto, že její soukromý vztah s Adamovičem se nyní stal veřejným. Adamovič nejenže sehrál hlavní roli při výslechu Kurze u soudu ohledně údajné falešné výpovědi, ale podílel se i na odposlechu bývalého šéfa sekce na ministerstvu spravedlnosti za ÖVP, Christiana Pilnacka.

Protikorupční státní zastupitelství je proto od víkendu pod masivním tlakem. Odpovědná ministryně spravedlnosti Alma Zadicová zatím k událostem mlčí. Bylo by jejiím úkolem zajistit zde jasno. ÖVP se nyní konečně obrací na ministryni spravedlnosti s oficiální interpelací. Strana mimo jiné obviňuje WKStA z porušení pokynů pro dodržování procesních předpisů a z nedostatečné péče o akta. Například nebyl dodržován „princip čtyř očí“, když je druhá osoba životním partnerem. „Soudnictví musí pracovat čistě a objektivně, identifikovat jak zatěžující, tak osvobozující věci. Tyto principy mohou být v ohrožení kvůli pochybným procesům v srdci WKStA,“ zdůraznil ústavní mluvčí lidovců Wolfgang Gerstl. Ještě jeden zajímavý fakt k této speciální prokuratuře - podle odpovědi na interpelaci v roce 2020 bylo touto speciální prokuraturou, tedy WKStA, od svého vzniku v roce 2009 obviněno 39 800 lidí a pouze 471 bylo odsouzeno! Momentálně požaduje její šéfka Ilse-Maria Vrabl-Sandová další personální posílení.

Mimochodem, jméno Adamovič je v rakouských právních kruzích dobře známo: Jistý Ludwig Adamovic byl kdysi jmenován prezidentem Ústavního soudu. Dnes je tento Adamovic "čestným poradcem" spolkového prezidenta Van der Bellena. Adamovič kam se podíváš.

Dvě země, dva puče ve fázi přípravy, v Rakousku dokonáno. Společný jmenovatel – osoby, které jsou cílem puče, jsou nepohodlné oficiální linii EU. Kurz i prezident Zeman jsou jistě v mnohém odlišní. V něčem jsou si však velmi podobní – dovolují si odporovat v jednotlivostech i v celku jednotné linii EU a dalších mocných globálních aktérů. Zaklínajíce se blahem vlasti, vrhají jejich odpůrci své země do krize, nedůvěry a chaosu.

