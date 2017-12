Ivan David: Profesor Drahoš trapnější než jsem předpokládal

Metody k tomu vedoucí nejsou jiné než v jiných oblastech života. Jistěže se může i mezi akademickými funkcionáři vyskytnout ryzí charakter, ale je stejně bílou vránou jako mezi politiky nebo umělci v show byznysu. Aby byl někdo zvolen do čela vědecké instituce, která rozhoduje o penězích a kariérách, především musí ovládat umění co nejméně vadit co největšímu podílu volitelů a co nejvíce v zákulisí nabízet.

I pro bývalého předsedu České akademie věd platí, že každý je za hranicí své odbornosti laikem. Pan Jiří Drahoš se nikde politikem nevyučil. Nevyrostl v žádné straně ani není politickým solitérem formátu Mahátma Gándhího. Nemá s politikou společného pranic krom ovlivňování rozpočtu vědecké instituce a manipulace s lidmi. Jako mnozí jiní se patrně domnívá, že politický talent mu nechybí, pokud dosáhl kariéry a zase sehnal prachy na grant tentokrát s definovaným cílem „stát se prezidentem“.

Samozřejmě zkouší jinde osvědčenou strategii postupu vzhůru – co nejméně vadit. Problém je, že není co nabízet volitelům, v tomto případě všem občanům. Může nabízet a nepochybně nabízí sponzorům, ale ti nevolí. Nabízí tedy voličům, jak kdysi napsal Karel Čapek v jednom aforismu, že je vyvede z června do července. Jenže nikoho nelze korumpovat tím, že mu nabídnete to, co už má. Tedy Evropskou unii na věčné časy a nikdy jinak a NATO jako pevnou hráz války a kapitalismu.

A tak Jiřímu Drahošovi nezbývá než napadat protikandidáty. Miloš Zeman dobře ví, že tudy cesta nevede, protože takto se sympatie voličů nezískávají, a proto protikandidáty a jejich útoky záměrně ignoruje. Jiří Drahoš zřejmě nemá příliš dobré poradce, protože nejprve ukradli text jeho protikandidáta ZDE , nyní Drahoš napadl prezidenta kvůli jeho vánočnímu projevu ZDE . Tento druh projevu je specifickým žánrem. Je formulován tak, aby byl nenapadnutelný. Jiří Drahoš v křeči z horšících se vyhlídek na volební úspěch napadl Miloše Zemana, že „jediná inovace je hrozba pěstí“. Servilní Novinky.cz (zřejmě mediální partner Jiřího Drahoše) nalezli televizní záběr, kde má Miloš Zeman ruku zaťatou v pěst. Tento způsob napadení protikandidáta ukazuje na nedostatek formátu osobnosti, protože jde o vylhanou malichernost, jakou musí osobnost většího formátu velkoryse přehlédnout, protože, jak se říká v kraji, odkud Jiří Drahoš pochází, „orel mouchy nelapá“.

Ještě pár takových trapných selhání a podpásovek a Jiří Drahoš se může rozloučit s druhým kolem prezidentských voleb.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

