Ivan David: Smrt a dívka...

Podle dosud zjištěných údajů policie dívka zjevně šla do bytu staršího ze dvou Afghánců, tedy 16letého a 18letého, s nimiž se podle dosavadních poznatků znala. Tam dostala drogy, které ji měly učiniti „povolnější“, jak oznámil zemský policejní prezident Gerhard Pürstl na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Karlem Nehammerem. Poté byla několikrát znásilněna a později udušena. Dívka jménem Leonie pak byla nalezena na ulici nedaleko bytu údajného 18-letého pachatele.

Rakouský kancléř Kurz se včera na tiskové konferenci k tomuto brutálnímu činu velmi rozhořčeně vyjádřil. Jeho projev se velmi lišil od konejšivých slov, jaká v podobných případech slýcháváme například z Německa, či dokonce ticha z nejvyššího místa jako po posledním útoku ve Würzburgu. Posuďte sami:

„Dnes před vámi stojím a abych byl upřímný, jsem stále hluboce šokován a pod vlivem krutého činu, který se zde ve Vídni stal. Podle současného stavu vyšetřování byla 13letá dívka několika afghánskými muži nejprve omámena, poté byla znásilněna, zavražděna a nakonec pohozena jako věc.

Myslím, že mluvím nejen za sebe, ale za celou zemi, když říkám, že naše nejhlubší soustrast patří rodině dívky a věřím, že si nikdo z nás nedokáže ani vzdáleně představit nepředstavitelné utrpení rodičů a celé rodiny.

Přiznávám však také, že tento čin se mě nejen dotýká, ale také mě velmi rozčiluje. Protože si myslím, že je neúnosné, aby k nám lidé přicházeli, tvrdili, že hledají ochranu, a pak se v Rakousku dopouštěli krutých barbarských zločinů. A že dnes, několik hodin poté, co se lidé dozvěděli fakta, bylo okamžitě zpochybňováno, zda jsou rodiče spoluzodpovědní, protože dívka byla sama, a zároveň bylo poukazováno na to, že pachatelé byli možná příliš traumatizováni, a proto spáchali tento čin. Pro mě to je nejen nepochopitelná tolerance, ale je to obrácení role oběť-pachatel, které považuji za neúnosné a krajně nevhodné.

Nejenže vyjadřujeme soustrast rodině, ale také slibuji, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zajistili, že pachatelé budou potrestáni s plnou přísností zákona. A politicky to pro mě také znamená, že budeme i nadále usilovat o naši důslednou linii. Se mnou určitě nikdy nedojde k zastavení deportace do Afghánistánu nebo ke zmírnění azylových zákonů u žadatelů o azyl, kteří se dopustili trestných činů. Naopak: Je zapotřebí důsledné akce proti zločincům, proti lidem, kteří v naší zemi páchají násilné trestné činy - zejména pokud jsou namířeny proti ženám a dětem. A mohu vám říci, že se se tohle nestane denním jevem. A budu rozhodně proti jakékoli formě obracení rolí oběti a pachatele a nepochopené toleranci.“, řekl Kurz.

Rakouský předseda vlády tedy jasně řekl, že dokud on bude kancléřem, budou podobné činy důsledně stíhány a osoby, které se opakovaně dopouštějí trestné činnosti, nadále odsouvány do Afghánistánu. To naznačuje, že odsud je problémových osob hodně. Koaliční Zelení chtěli zastavit odsuny těch, kdo nemají právo na azyl. Jen abychom si představili, v jaké situaci se kancléř Kurz ve své vládě nachází. Rakousko je země, která má značný podíl HDP z turismu. Pokud by přestalo být klasifikováno jako bezpečná země, mělo by to fatální následky.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

