Ivan Jordák: Proč vlastně?

Vraťme se ale k tématu, pan Vystrčil návštěvu uskuteční, aby Číně ukázal, že jsme suverénní stát. Proč, Čína to neví? Nebo to ví, ale předstírá, že je jí to věc neznámá? A těch několik málo dnů pomůže k jejímu seznámení s touto skutečností, nebo zamezí jejímu dalšímu předstírání čínské nevědomosti o této skutečnosti? Co bude dělat pan Vystrčil, když se naprosto nezmění nazírání Číny na tuto skutečnost? Obletí státy EU a USA s Kanadou, aby od Číny požadovaly, co? A pokud mu nevyhoví, co udělá pak? Navrhne naše vystoupení z EU, nebo rovnou zrušení EU. Má to holt těžké, a kdo nemá? V takové funkci a za takové peníze. Místo aby ho nechali si je užívat v klidu, ženou ho do nevypočitatelného jednání. Snad ho ještě, či jeho rádce napadne nějaké řešení.

Ulevilo se nám od koronaviru a Milion chvilek pro demokracii pořádal demonstraci. Člověka maně napadne, že by bylo lepší, kdyby dělali něco dřív proti koronaviru. Ovšem nelze je za to odsuzovat. Demonstrovat má každý právo. Nakonec někdo chodí raději po náměstí s koštětem a lopatou, jiný zase s cedulí, kde je napsáno, koho nemá rád. Žádný z nich vlastně nic neporušuje, snad jedině ten první by mohl porušovat předpisy o nedovoleném podnikání, ale pokud za to nebere peníze, tak snad ani ne. Tak se vlastně nic neděje, pokud se u toho lidi nefackují.

Co dál, když se říká do třetice všeho dobrého? Maršál Koněv je už ze svého místa pryč, a tak zbývá už jen dát desku, nebo nějaký symbol na památku generálmajora Buňačenka, velitele 1. pěší divize ROA (tzv. Vlasovců), který chudák do smrti nevěděl, ke komu patří. Potom se údajně přidal k našim povstalcům proti Němcům v Praze, od nich přeběhnul k americké armádě, která ho vydala Rudé armádě, kde svoji kariéru začínal. Ale jaký symbol? Ona žádná armáda na světě, ani v dávné historii, nesouhlasí s tím, aby její vojáci přebíhali k tomu nepříteli, s kterým se právě vede válka, a proto je popravují. Ba ani žádné náboženství prý nemá nějakého boha či bůžka, který by chránil přeběhlíky. Ani Římané, a že ti mysleli na všechno. Mohl by tam stát třeba Cháron, řecký bůh zapomnění, ale určitě pan Novotný, nebo pan Kolář na něco přijde a všechno vyřeší. Ale stejně mě napadá otázka, proč vlastně a kvůli komu se tyto věci u nás pořád dějí?

