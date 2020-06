Ivan Stránský: Výročí vraždy

Poslouchám na ČT2 dokumentární pořad o vraždě dr. Milady Horákové.Je to drásavá historická zkušenost. Co ta má říci k dnešku, k dnešní situaci v tomto státě?

Pokud vím, na vlastní uši jsem slyšel vyjádření jednoho současného komunisty: dostala, co si zasloužila. Dále pokud vím, tak komunistický místopředseda současné sněmovny dr. Filip prohlásil, že největší historická událost v kladném slova smyslu v minulém století byla VŘSR v Rusku. Dále, Vladimír Putin se nechal slyšet, že převrat v roce 1989 a rozpad SSSR byl historickou katastrofou.

Za co vlastně položila život Horáková a další, jestliže současné "česko" (pro mne jsme Čechy a ne česko) má nejhorší korupční kredit z celé EU? Jestliže zde není zákon proti lichvě a v dluhové pasti je skoro milion obyvatel? Mám pokračovat? Kde jsou životy těch, co je položili za lepší příští, jako Milada Horáková? Ptám se ZDE pod svým jménem, dále též na Linked in pod svým jménem, ZDE včetně příloh, dále v novinových článcích, viz časopisy Přítomnost a další. Dále pod pseudonymem Kamil Jansa, viz fond Národní knihovny Praha (ZDE).

Vadí vám to? Zřejmě ne. Dodnes neproběhlo ani morální odsouzení těch, kteří "normalizovali" celých 20 let tuto republiku, pobírali a pobírají vysoké penze, užívají svoje luxusní vily, atd. Kde jsou prokurátoři, kteří zavírali ty, co "škodili" socialistické vlasti? Kde jsou ti, co stříleli na hranicích ty, co utíkali např. do Rakouska? Kde jsou jejich velitelé?

Kde jsou noví finanční "půjčovatelé" na vysoký úrok, nebankovní "společnosti"? Kde jsou noví tlučhubové v zastupitelských orgánech, co by prodali vlastní babičku, kdyby za to dostali "slušně" zaplaceno? Všímáte si těchto kauz? NE. Nepřipadá vám to nechutné?

