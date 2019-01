Ivo Strejček: Tvrdého brexitu se neobáváme

EU vědomě a bezohledně zatlačila Velkou Británii do politicky i společensky obtížně řešitelné situace. Je sice pravda, že si britská vláda v čele s premiérkou Mayovou dlouhodobě počínala nerozhodně a nejasně, jako by sama nevěděla, kam ve vyjednávání směřovat, čímž pozici Bruselu pouze posilovala. Rozhodující však je, že si EU přátelský rozchod (jak o něm neustále káže) nepřála a neudělala nic, čím by takovému rozchodu pomohla. Hlavní důvody byly dva: ponížit Velkou Británii za facku, kterou jí voliči svým rozhodnutím opustit EU uštědřili, a svou nekompromisností a bezohledností vůči Velké Británii vyslat zastrašující signál dovnitř EU.

Má-li si Velká Británie zachovat nejen vlastní důstojnou tvář, ale především smysl brexitu, pak je možností odchod Británie z EU bez jakékoliv dohody. Ze všech stran slyšíme, že tzv. tvrdý brexit bude mít katastrofální důsledky pro občany i byznys. Takové obavy odmítáme. Ani tvrdý brexit nebude žádnou tragédií!

Odmítáme stále dokola omílané obavy českých politiků z toho, co bude s osudy našich občanů ve Velké Británii v případě odchodu Británie z EU bez dohody. Připomeňme, že rozhodnutí těchto lidí odejít z České republiky bylo jejich svobodným rozhodnutím, nikoli rozhodnutím českého státu. Museli vědět, že riziko takového kroku není nulové.

Ivo Strejček a kolektiv IVK

Psáno pro Institut Václava Klause.

