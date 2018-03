Jakub Červenka: Okénko trhu

Podle Fedu růst americké ekonomiky v prvním čtvtletí oproti předchozímu hodnocení mírně oslabil, ale v dalších částech roku bude silně podpořen daňovou reformou. Podle projekcí členů rady se letos dočkáme celkem tří navýšení úrokových sazeb, takže prosincové odhady zůstaly beze změny. Nicméně v roce příštím by klíčová sazba měla narůst o 75 bazických bodů a v roce 2020 o 50, což je více, než předvídala poslední projekce z prosince. Znamenalo by to tak, že během dvou let klíčová sazba americké centrální banky dosáhne 3,25 % - 3,50 % a překoná tak dlouhodobě neutrální hodnotu 2,9 %. V krátkém horizontu si tak Fed ponechává více prostoru, ale ve střednědobém hledisku je o trochu více jestřábí. Zástupci Fedu očekávají růst spotřebitelské inflace v příštích několika měsících, ale měnověpolitická inflace podle PCE deflátoru by neměla přesáhnout 2 % do roku 2020. To se ale nezdá tolik pravděpodobné. Podle odhadu týmu RBI dosáhne PCE deflátor 2,5 % již toto léto a s tempem přehřívání americké ekonomiky se těžko hledají důvody, proč by inflace měla zase klesnout. Existuje tak možnost, že růst inflace v příštích pár měsících americkou centrální banku zaskočí a na červnovém mítinku členové měnověpolitické rady naznačí celkem čtyři navýšení sazeb za rok 2018 (krom včerejška tedy v červnu, září a prosinci), za čímž si stojí i tým RBI. Na výsledky jednání trh reagoval rozporuplně. Zatímco dluhopisy mírně zdražily a výnosy klesly o několik bazických bodů, dolar oslabil skoro o cent, ale pak ztrátu mírně napravil na EUR/USD 1,2313.

Americký Kongres představil novou dohodu o navýšení dluhového stropu, Dohoda bude projednána ještě dnes, aby se Kongres vyhnul možnosti zítřejšího shutdownu.

Březnový PMI ve výrobě v Německu pokleslo o více než dva body na 58,4 bodů. Nepříjemně to překvapilo i trh, který v mediánu očekával 59,8 bodů. Jedná se o třetí pokles v řadě a o nejnižší hodnotu indexu za posledních osm měsíců. Zpomalil růst objednávek i tempo tvorby nových pracovních míst. Důvěra firem ale poklesla jen o málo. Zajímavostí je, že průzkum zjistil zřetelně vyšší počet zaměstnanců na nemocenské, což ovlivňuje výkonnost firem. Může to znamenat, že březnový pokles indexu PMI byl způsoben sezónními faktory a v příštích měsících bude stabilní, nebo trochu naroste. PMI v eurozóně také poklesl, o 1,5 bodu na 56,6 bodů. PMI v USA dokonce mírně narostlo na 55,7 bodů.

autor: PV