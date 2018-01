Jan Bureš: Německá velká koalice má zelenou… co na to řekne ECB?

22.01.2018 12:10

Angela Merkelová a Martin Schultz dostali včera zelenou k jednání o velké koalici. To by trhy bezesporu měly uvítat, protože neúspěch v nedělním sjezdu socialistů (SPD) by znamenal s vysokou pravděpodobností konec Angely Merkelové a předčasné volby.