Jan Bureš: ECB se nelíbí silné euro, těžko ho ale dokáže zastavit…

Ekonomika eurozóny sice jede na plný plyn, ale inflace zatím rozhodně nepředvádí žádné zázraky - aktuálně se pohybuje na 1,4 % a podle poslední prognózy ECB se k 2% cíli nevrátí ani do roku 2020. Poslední prosincová prognóza ECB přitom navíc staví svůj odhad inflace na kurzu 1,17 EUR/USD - dnešní kurz eura je přitom o více než 5 % silnější! I proto řada centrálních bankéřů z ECB včetně viceprezidenta Constancia v posledních dnech silné euro kritizovala. Otázkou je, zda ECB dokáže v boji proti silnému euru nabídnout něco jiného než “pouhé” slovní intervence…, tomu popravdě moc nevěříme.

Za prvé proto, že ekonomice eurozóny se daří velice dobře, je v pokročilé fázi oživení hnané vpřed trhem práce a domácí spotřebou. V tuto chvíli tak podle nás těžko silnější euro výrazněji ohrozí ekonomiku jako takovou. Může spíš tlačit dolů ceny dováženého zboží, což ve finále nemusí být pro spotřebu ani investice úplně špatná zpráva…, jen inflaci to teoreticky může tlačit dál hlouběji pod cíl ECB.

I to ale není jisté, protože na globálních trzích vedle padajícího dolaru pozorujeme také rostoucí ceny ropy. Vyšší ceny ropy a energií mohou do značné míry efekt silnějšího dolaru vykompenzovat.

Navíc je třeba vzít v potaz, že měnová politika ECB je stále extrémně uvolněná. Sotva si lze představit, že by ECB měnila své plány na “velice opatrný” ústup z měnové expanze jen kvůli těžko předvídatelným pohybům volatilního kurzu.

I proto zatím neměníme nic na našem letošním výhledu na ECB. Počítáme s tím, že ke změně v super-holubičí komunikaci dojde v dubnu po italských volbách. ECB pak ukončí QE v září a na první růst sazeb se můžeme teoreticky těšit na začátku roku 2019… Pokud budeme mít pravdu, znamená to zatím na začátku roku stále velice příznivé podmínky i pro českou korunu (bude těžit z pokračující měnové expanze v EMU). Sázkaři na její zisky mohou znejistět až v průběhu druhého a třetího kvartálu s blížícím se koncem QE v eurozóně.

Jan Bureš

finanční analytik

autor: PV