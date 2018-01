Jan Bureš: Začne ECB brzy přelaďovat na jestřábí notu?

Jestřábi začínají být více slyšet. Zápis z posledního zasedání ukazuje, že by ECB mohla již na svém nadcházejícím zasedání změnit slovní závazky, které dnes trhům dává (ohledně QE a sazeb). A popravdě není se čemu divit. V prosinci ECB provedla největší pozitivní revizi růstu v historii - za rok 2017 čeká růst 2,4 % a za rok 2018 2,3 %.

A poslední čísla dávají ECB jenom za pravdu. Průmysl si udržuje silnou dynamiku především díky investicím a nálada podnikatelů v eurozóně ve čtvrtém kvartále zdolala nová historická maxima. Nálada je rekordní především v Německu, Rakousku a Irsku, vysokých úrovní dosahují ale i nálady ve Francii, Itálii a Španělsku. Současně dál klesá míra nezaměstnanosti a domácnosti na většině míst eurozóny zvyšují útraty. Problémy má z velkých zemí stále především Itálie, i tam se ale hospodářský cyklus bez pochyb otočil směrem vzhůru.

V zápisu z posledního zasedání to ECB jednoznačně shrnuje slovy, že ekonomika brzy pojede v režimu “plné kapacity” (s uzavřenou mezerou výstupu). A minimálně někteří členové bankovní rady mají strach, že v takovém případě může jít inflace nakonec vzhůru rychleji, než ukazuje poslední prognóza. Otázkou ovšem je, kolik takových skutečných jestřábů v bankovní radě v tuto chvíli je. My jsme stále toho názoru, že zůstávají v menšině. I proto zatím zápis z posledního zasedání ECB nepřeceňujeme a myslíme si, že změna v komunikaci nebude do výsledku italských voleb (konec března) nijak výrazná. Jak se zdá i malé náznaky ale mohou euru stačit na frontě s dolarem k relativně slušným ziskům…

Jan Bureš

ekonom

autor: PV