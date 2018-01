Zemřel Peter Sutherland, který z OSN tvrdě prosazoval migraci. Jezdil na Bilderberg, z celé Evropy chtěl vymýtit nacionalismus, nám hrozil vyloučením z EU

Ve věku 71 let zemřel irský obchodník a diplomat Peter Sutherland. Proslavil se jako velký zastánce globalizace. Do povědomí české veřejnosti mohl vstoupit také jako velký zastánce multikulturalismu, jenž volal po otevření Evropy uprchlíkům. Kvůli neochotě pomoct uprchlíkům se obul i do Česka.

Irský obchodník Peter Sutherland se během svého života pohyboval také v nejvyšších patrech mezinárodních organizací. Vedl Mezinárodní obchodní organizaci (WTO) a v roce 2015 působil v pozici zvláštního úředníka OSN pro migraci. Nejen v této roli volal po tom, aby se Evropa otevřela uprchlíkům a stala se multikulturní společností, jakými jsou společnost australská či novozélandská.

„První věc, kterou by nyní měla EU udělat, je pomoci nárazníkovým státům jako Libanon, Turecko a Jordánsko tím, že přesídlí uprchlíky. Zadruhé by měla důrazně připomenout ministerským předsedům, že členství v EU je podmíněno společnými hodnotami a vnitřní solidaritou. A ty společné hodnoty diktují, že uprchlíkům má být poskytnut azyl namísto uvítání ostnatým drátem a slzným plynem,“ napsal Sutherland na sociální síti Twitter v roce 2015.

V roce 2015 v několika příspěvcích na svém Twitteru naznačil, že by EU měla pohrozit vyloučením z Unie těm zemím, které nebudou s předloženým řešením souhlasit. Tedy například České republice, která nesouhlasí kategoricky.

O smrti velkého zastánce globalizace a multikulturní společnosti informoval server deníku The Financial Times. Irský premiér Leo Varadkar o svém krajanovi poznamenal, že to byl státník každým coulem, oddaný Ir, Evropan a internacionalisticky smýšlející člověk. Svůj život prý zasvětil obhajobě individuální a ekonomické svobody. Budoucnost spatřoval v co nejužší spolupráci jednotlivých evropských zemí. Evropskou unii chápal především jako organizaci bránící opětovnému nárůstu nebezpečných nacionalistických nálad. Pro tyto názory si Petera Sutherlanda cenil i současný předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Sutherland také věřil, že proces globalizace pomůže k lepším životním podmínkám nejchudším obyvatelům planety.

V roce 2015, kdy aktivně vstoupil do migrační krize, byl vysokým představitelem OSN, současně místopředsedou společnosti Goldman Sachs a ve stejné době předsedal Globálnímu fóru pro migraci a rozvoj. V jeho životopise lze nalézt posty generálního prokurátora Irska, ale také předsedy ropného gigantu BP nebo generálního ředitele Světové obchodní organizace. Účastnil se každoročních setkání skupiny Bilderberg.

Celý článek v angličtině naleznete zde.

autor: mp