Jan Campbell: Výhledy levice v době kognitivního kapitalismu (2)

Dění, která se veřejným a oficiálním médiím nehodí, nelíbí, a proto je neosvětlují. Nebo tak, že jim rozumí jen tzv. zasvěcení a to ne vždycky, protože i ti již někdy vykazují symptomy defektu kognitivních (poznávacích) funkcí lidského mozku. Ovládání kognitivních funkcí lidského mozku umožňuje srdce modelu kognitivního kapitalismu. To se nachází v USA. Ty se snaží držet intelektuální jádro reprodukce pod kontrolou, což je, jak to například Dr. Skála formuluje, zároveň posouvá do role parazita ještě víc, než kdy dřív.

Protože lidé a státy mají v krvi konkurenci, s USA budou konkurovat i nadále jen dvě mocnosti: Ruská federace a ČLR. Každá z nich v jiné míře a jiným způsobem, protože každá z nich s tím má specifické problémy. Ty mají své kořeny především v nedávné minulosti. Zde doporučuji seznámit se s Návrhy ÚV KS Číny ohledně formulování 14. pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje a dlouhodobých cílů do roku 2035.

První veřejná celosvětová premiéra a prezentace modelu kognitivního kapitalismu a informační společnosti v roli démona se uskutečnila v USA po částech v době předvolební, volební a před inaugurační. Bohužel, konec prezentace je v nedohlednu. Přesto je dnes již zcela jasné, že prezentace obsahovala pro obě velmoci a EU ultimátum: Buď s námi v roli periferie a slouhy, nebo odděleně, jestli na to máte odvahu, zdroje a čas. Gottwald proto zdraví z onoho světa a má radost z pokroku USA: Kdo nejde s námi, jde proti nám! Demokraté to doplnili o varování: Nezapomínejte, že vás nenecháme v klidu!

Pro EU to znamená, že USA položí na jednací stůl tolik, že Palackého (1798 – 1876) pěti svazkové Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě bude možné objemově srovnat s tímto abstraktem. To proto, že koncentrace kognitivního jádra v USA vede k cílené reprodukci a manipulaci populace na periferiích, tj. i v EU. V EU je samostatná orientace nežádoucí. Proto bude potlačována širokou škálou známých a méně známých nástrojů, bez ohledu na ztráty. O nich příště, bude-li dáno. Poselství levici, cituji již zmíněného levicového politika, nechce-li dělat jen užitečného idiota těm u koryta a propadnout samomluvě, která nezmění vůbec nic, je poměrně jasné a jednoduché, o to ale složitější je jeho realizace.

Přímé oslovení občanů lídry, prověřené staré komunikační metody a moderní prostředky by měly být integrovány tak, aby snížily riziko falšování a omezení možnosti blackoutu. Ten prezident Trump, jako produkt buržoasní společnosti neočekával ve svém případě, přestože musel vědět, že blackout je jedním z instrumentů kognitivního kapitalismu. Otázka: Kdo z levice je schopný a ochotný přímé řeči s občany? Jak je veřejnost připravena na kontrolní zkoušky s komunikačním a energetickým blackoutem? Ty přijdou. Otázka zní: kdy? Rostoucí chudoba, zadluženost mladých, množství lidí bez peněz umožňujících přežít několik měsíců a obrovský deficit zaplatitelného bydlení a práce pro mladé občany představují s pochodem do bídy velký volební potenciál pro levici. Především až se další vlna hospodářské a sociální krize objeví v domácnostech občanů v plné kráse již v druhé polovině tohoto roku. Otázka: Kdo z levice je schopný a ochotný vysvětlit model moderního sociálního státu s pomocí dialektiky a marxismu? Kdo vysvětlí voličům paradox Great resetu, kterému se nevyhneme, a který předpokládá nový systém tvořený starými hráči? Zabezpečení možností ženám plnit svoji základní funkci a pečovat o ženství. Je to přece žena, ne LGBT, nebo dokonce LGBTQIA a podobné, která umožňuje pokračovat a rozvíjet tradici, zakládat rodinu jako základní prvek národa a státu. Otázka: Kolik skutečných žen v mladém a produktivním věku jsou členy levicových stran a hnutí, a kolik z nich jsou ve funkcích, schopny a ochotny mluvit přímou řečí s občany? Kdo bude ochoten a schopen profesionálně evidovat a hodnotit následky u novorozeňat matek očkovaných proti Covid-19 a dalších virů, které jsou na cestě? Kdo věří v době fake-news, korupce a strachu nesmí si stěžovat. To stejně nepomáhá. Prověřit informace na pravdivost a dokumentární shodu se stává více a více nemožné. Proto budou mít konjukturu marnost a deprese.

Ty mohou a budou ignorovat Piráti & Co na cestě do Strakovky. Cestu do ní očekávaně čistí současná vláda, rozhodnutí ÚS a strach občanů. Proto se není čemu divit. Přesto se nabízí mobilizace generace seniorů a chudých a využití západního trendu s cílem dostat na hrad ženu. Například s letitou zkušeností v diplomacii, kterou MZV necení, podobně jako v minulosti (viz příspěvek Autonomie-kooperace-svoboda), ve státní správě s prokazatelnou neúčastí v korupci a umějící naslouchat. Takové řešení a výsledek by odpovídaly výroku Václava Havla (1936 – 2011): Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku. I výroku Karla Čapka (1890 – 1938): Žena pojímá celkem politiku stejně konkrétně jako věci života; muž pokud nevytlouká z politiky přímo zisk, je s to pojímat ji s dogmatickým fanatismem jako nějakou teologickou otázku. A Margaret Thatcherové (1925 – 2013): Chcete-li v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě. Souhlasu netřeba.

