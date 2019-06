Jan Svoboda: Nechte nás svobodně jezdit taxíky a dělat dobře naši práci

Alespoň tak vnímáme my, řidiči, kteří několik posledních let přesedlali z dispečinků do alternativních taxíků, snahu poslanců změnit silniční zákon a jeho vyznění pro taxikáře. Možná to všechno vidíme jinýma očima než ti, kteří novelu napsali. To, že spolu souhlasíme však považuji za důležité, protože konečně společně můžeme změnit jedno z bolavých míst Česka a to nejen z pohledu turistů, tedy nepříliš funkční taxíky.

O to divnější mi přijde, že jsme svědky obracení kabátů od lidí, kteří nás z počátku hájili. Pan premiér Babiš měl velmi střízlivý postoj a od počátku souhlasil s tím, že jsme udělali velký kus práce. Vlastně díky nám se lidé přestali bát jezdit taxíky. To všechno v době, kdy se na magistrátu zmohli jen na odmontování cedulek na hlavním nádraží a prázdné proklamace. Nyní se někteří jeho poslanci, kteří nám nejprve slibovali táhnout za jeden provaz snaží říci, že ty staré pořádky vlastně nebyly špatné.

Pan poslanec Kolovratník za ANO například chce udržet testy z místopisu. Ano, ty které stojí zbytečný čas úředníky, kteří pak nemají čas kontrolovat kvalitu taxikářů. Proč? Prý aby města mohla regulovat počet taxíků a sama vybírat ty správné. Ve chvíli, kdy Praha musela zrušit "Fair Place" je dost naivní představa, že tohle může fungovat. Pane Babiši - to je to digitální Česko? Neměla by spíš Praha vyhazovat nepoctivé taxikáře? Řečí aplikací, pro které jezdíme ty, kteří posbírají nízké hodnocení od pár cestujících?

Představte si, my ty testy všichni do jednoho máme. K čemu mi kdy byly? K ničemu. Já si radši jezdím pro pětihvězdičková hodnocení s vědomím, že můžu jezdit na sebe než abych znal nazpaměť adresu Bulharské ambasády, ale taky věděl, kudy jet, aby cestující nepoznal, že to je dvakrát tak dlouhé.

Uzavřu kde jsem začal. Když se něco osvědčilo, je dobré v tom pokračovat. A pokud se naopak něco prokázalo jako zcela nefungující, není jediný důvod, proč to nezměnit. Promiňte, ale pokud testy z místopisu, možnost diktátu měst, který dispečink bude jezdit a který ne, způsobili situaci, kterou vidíme v Praze, opravdu to chce jít novou cestou. Snad to poslanci pochopí, i když se je někteří snaží vystrašit opakem.

Jan Svoboda, Asociace řidičů alternativních taxislužeb

