Jan Ziegler: Není důvod oslavovat levicovou aktivistku a pašeračku lidí

Souhlasím s názorem, že německá kapitánka Carola Racketeová není žádnou hrdinkou, ale pašeračkou lidí, která do Evropy nevozí žádné ubohé uprchlíky. Přesně to vystihl europoslanec Tomáš Zdechovský. „Myslím si, že svět se zbláznil, aktivistka Carola Racketeová dovážející zjevné ekonomické migranty do EU a spolupracující s pašeráky je několika organizacemi nominovaná na Nobelovu cenu. A čeští řidiči kamionů, kterým nelegální migranti vlezou do kamionu bez jejich vědomí, dostávají ve Francii dva roky vězení. A to přesto, že třeba v případě Jiřího Sagana neexistuje žádný přímý důkaz o jeho vině, naopak více logických a rozumových důvodů potvrzuje jeho nevinu,“ řekl.

Slečna Racketeová je typickou levicovou aktivistkou, která prosazuje svoje často pochybné cíle i těmi nejbezohlednějšími způsoby. Takoví jako ona byli v sedmdesátých letech minulého století příslušníky levičáckých teroristických skupin typu Frakce Rudé armády. Její členové kromě jiného vraždili „nenáviděné kapitalisty“, kladli bomby na policejních stanicích a také spolupracovali s palestinskými teroristy. Dotyčná kapitánka najela se svoji lodí do plavidel italské pohraniční stráže s cílem prolomit blokádu a ohrozila přitom životy policistů. Podle českého práva by se jednalo o trestný čin útoku na veřejného činitele a nemyslím si, že podle italských zákonů je takové chování beztrestné.

Nevím také, co si mám myslet o jejím dalším blouznivém nápadu, tedy dopravení půl milionů migrantů z Afriky do Evropy. To je hodně nebezpečná myšlenka, protože nelze na náš kontinent přivážet lidi, o kterých nic nevím a mezi nimiž mohou být i zločinci nebo teroristi. Její řeči o tom, že máme k Afričanům odpovědnost z koloniálních dob, jsou mimořádně hloupé. Kolonialismus je už desítky let mrtvou záležitostí a není vinou Evropanů, že v některých afrických zemích vládnou zkorumpovaní diktátoři, kteří jsou hlavní příčinou nynější bídy tamních obyvatel. Minulost bychom neměli zneužívat pro zdůvodňování vlastních chyb v současnosti. To by také mohli Češi přijít s tím, že Švédové v 17. století vydrancovali české země, my se proto máme špatně, a oni by nás měli odškodnit. To je samozřejmě hloupost, ale opakované účelové vytahování kolonialismu je to samé. Když už tak pomáhejme Afričanům přímo na jejich kontinentu. Ale účelným způsobem, ne, tak, aby evropská pomoc zvyšovala životní úroveň zdejším vládcům a na obyčejné lidi se nedostalo.

Rozumím tomu, že mořské právo velí pomáhat lidem, kteří se na mořích dostanou do problémů a jejich životy jsou ohroženy. To je samozřejmě v pořádku, ale trosečníci mají být zachráněni a dopraveni na nejbližší pevninu, tedy zpátky do Afriky. Není důvodem s nimi plout přes Středozemní moře do Evropy.

autor: PV