Jan Ziegler: O mladé řezníky se firmy doslova perou

Řemeslo má zlaté dno. Toto staré dobré přísloví má trvalou platnost. Potvrzuje to i zájem o řeznické učně, kterým velké společnosti nabízejí lukrativní podmínky už na učilištích a nadprůměrné nástupní platy.

V této době se mnozí rodiče rozhodují, co s tím jejich deváťákem, kam půjde dál. Má jít na střední školu, udělat si maturitu nebo jít do učení. Je známou skutečností, že mnohé střední školy navíc pochybného zaměření naberou i žáky, kteří na studium nemají, ale ti zase mají ambiciózní rodiče a chtějí, aby jejich syn, jejich dcera měli maturitu. To je ovšem cesta k výchově potenciálního nezaměstnaného, protože takoví lidé jsou v praktickém životě nepoužitelní.

Jinde však odborníci chybějí a to se týká i řezníků. Pokud nejsme vegetariáni, tak máme rádi maso. A dobrou krkovičku, kvalitní plecko, skvělé zadní hovězí atd. nepřipraví nikdo jiný než mistři cechu řeznického. Ti se připravují na své řemeslo také na Středním odborném učilišti potravinářském v Praze 4 – Písnici, které má uzavřeno smlouvu s některými společnostmi, jež podporují řeznické učně. Ti se zavazují, že v dotyčné firmě budou po vyučení určitou dobu pracovat. Ovšem výhody jsou to přímo lukrativní. V prvním ročníku dostávají měsíční odměnu 7000 Kč, ve třetím až 11000 Kč měsíčně, kromě toho jim budoucí zaměstnavatelé přispívají na dopravu a stravování a mimopražským zajišťují i ubytování na internátech. Nástupní plat hned po vyučení činí 30 000 Kč měsíčně.

A je také dobré myslet na budoucnost. Řemeslníci včetně řezníků nepřijdou o práci ani v časech potenciální ekonomické krize, protože lidé budou pořád jíst, pořád budou potřebovat instalatéra, vymalovat byt atd. Mám také kamaráda, který je hypoteční poradce a ten mně k tomu řekl. „Dobrý řemeslník, a to se týká samozřejmě i řezníků, dostane hypotéku skoro pokaždé. U něho máme jistotu, že i když přijde o práci, tak si okamžitě najde novou nebo začne podnikat. Tito lidé se zkrátka neztratí. Ale u jiných profesí, například u úředníků tam už je to horší.“

Čili rodiče společně by měli zodpovědně přemýšlet nad budoucností svého dítěte, dobře mu poradit a nenutit ho studovat na nějaké pochybné škole, protože to výrazně ovlivní jejich pozdější život. A špatným výběrem jim jej mohou zkazit.

autor: PV