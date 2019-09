Jan Ziegler: Okamurovci prosazují zhroucení státních financí

Už fakt, že poslanci SPD nevyčíslili finanční dopad svého nesmyslu, svědčí o jejich diletantství. To platí už v domácnosti, že když si chci pořídit třeba nové auto, tak si musím dobře promyslet, kolik peněz na něj mohu dát, abych neskončil na mizině. V současné době činí průměrný důchod v ČR cca 13 380 Kč měsíčně, podle okamurovců by minimální penze měla být kolem 12 000 Kč měsíčně. Z těchto čísel je jasné, že by to penzijní systém stálo hodně miliard korun a možná i více, a ten by následně zkolaboval.

Za další tento nápad popírá zásluhovost. Řada lidí z řad OSVČ si vědomě platí jen minimální sociální pojištění a oni dobře ví, že je čeká malý důchod. Buďto to neřeší nebo se na stáří zajišťují jinak, to je každého věc. V každém případě by však stát vyslal signál, nestarej se o sebe, my ti stejně dáme pořádný důchod. Čili by to vedlo k nezodpovědnému chování lidí.

Já nejsem příznivec ani institutu minimální mzdy, plat za práci by měl být výsledkem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a už vůbec ne minimálního důchodu, protože by se jednalo o nezasloužený příjem. Naopak je potřeba apelovat na lidi, aby se na důchod zajistili i z jiných zdrojů a nespoléhali se pouze na stát. Tak, jak to činí senioři například v Německu nebo Rakousku. Ale zajištění důstojného stáří pro někoho, kdo se chová nerozvážně a je mu jedno, co s ním bude, je také nemorální, protože znevýhodňuje ty, kteří se chovají zodpovědně.

Tento návrh okamurovské SPD patří ke klasickému levicovému populismu a beru to jako další zoufalý pokus zoufalé partaje přitáhnout pozornost voličů za každou cenu, když už uprchlická karta moc nezabírá.

Jan Ziegler

