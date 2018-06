Jan Ziegler: Tohoto uprchlíka by Česká republika přijmout měla

Projevil svobodně názor na historii a souhlasil s tvrzením, že Sovětský svaz spolu s nacistickým Německem přepadly v září 1939 Polsko, a vyvolali tak spolu II. světovou válku. Poté si pro Luzgina v jeho městě Permu, kde žil, přišli agenti FSB, obvinili ho z trestného činu a soud mu udělil pokutu v přepočtu přes 80 tisíc korun.

Vladimír Luzgin na nic nečekal, utekl do České republiky, kde požádal o politický azyl, ale ta mu ho neudělila. To je dost nepochopitelné rozhodnutí. Není normální, aby byl člověk souzený za názor na historické události. Není to o tom, jestli má nebo nemá pravdu, ale o tom, že byl stíhán za to, že si dovolil souhlasit s nepohodlným názorem na historii. Tím, že Rusko za to lidí soudí a některé i posílá do vězení, není demokratickým státem a stává se diktaturou.

Autolakýrník z Permu je podle všeho slušným člověkem, který má k naší zemi blízko, navštívil ji už v roce 2014 a moc se mu u nás líbí, a chválí si hlavně příjemné obyvatelstvo. Vladimír Luzgin je člověk, který respektuje naši kulturu, má k ní blízko a není to žádný zločinec a v Rusku byl prokazatelně pronásledován z politických důvodů. Já proto doufám, že hloupé a nesmyslné byrokratické rozhodnutí ministerstva vnitra bude napraveno a Česká republika mu poskytne mezinárodní ochranu. Takové Rusy mám rád.

(více ZDE)

autor: PV