Jan Ziegler: Uprchlíci, kteří falšují doklady, nemají právo na azyl

Je to alarmující zjištění, že až 200 000 lidí ročně pronikne do zemí Evropské unie na falešné doklady. Jsem rád, že europoslanec Tomáš Zdechovský na tento velmi vážný problém upozornil.

Každý extrém je nepřípustný, jedni by pomalu vpouštěli do Evropy každého migranta bez ohledu na následky a ti druzí by jej zas okamžitě stříleli. Obojí je špatně.

Existuje problém, že do Evropy přicházejí migranti na falešné doklady, a jejich až 200 tisíc ročně. To ovšem nemůžeme tolerovat, a jak správně upozorňují odborníci, mezi takovými lidmi jsou s největší pravděpodobností i muslimští radikálové připraveni organizovat sebevražedné atentáty. A těm musím zabránit v příchodu za každou cenu.

„Pašeráci migrantů se stále více organizují, vytvářejí sofistikované profesionální sítě, které fungují nadnárodně, čímž je tato bezpečnostní hrozba s kradenými doklady stále silnější. Interpeloval jsem proto Komisi, abych zjistil, jaké kroky proti tomuto fenoménu dělá,“ vysvětluje europoslanec Tomáš Zdechovský důvody, proč se už koncem června obrátil na Komisi.

Tím samozřejmě nechci říci, že všichni uprchlíci, kteří přicházejí do Evropy, musí být nutně zločinci. Jistě, jsou mezi nimi takoví, kteří jenom hledají lepší život. To je lidské, vždyť si přiznejme, že i z Československa neutíkali na Západ jenom političtí uprchlíci, ale i ekonomičtí migranti, kteří se chtěli mít lépe než v rozvojové socialistické zemi. Ale ti nebyli pro hostitelskou zemi nebezpečím. A samozřejmě také nechci zlehčovat zločiny komunistického režimu.

Ale jestliže se někdo snaží někam dostat na falešný doklad, tak je mu v tom třeba zabránit a důkladně ho prověřit. Lidé, kteří odcházejí za lepším životem, mají v drtivé většině buď vlastní, nebo žádné doklady.

Jan Ziegler

Psali jsme: Nežádoucí osoby musíme udržet co nejdál od EU, shodly se země Visegrádu Migrace: 200 tisíc zločinců a teroristů se prý pohybuje po EU. Zcela volně Zdechovský: EU už nesmí být socialistická a neomarxistická Juncker: Když přijmete sirotky, budeme se na vás dívat lépe

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV