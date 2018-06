Jan Ziegler: Zmínil Navalného a dostal vyhazov z ruské televize

Řeč je o bývalém trenéru ruské fotbalové sborné Leonidu Sluckém, který se podílel jako odborný spolukomentátor pro ruskou státní televizi na zápasech fotbalového mistrovství světa hraném v Rusku. Při utkání Německo-Mexiko zmínil Sluckij naprosto nevinně známého opozičníka vtipným výrokem jako reakci na předchozí slova sportovního komentátora „on Navalnyj hraje fotbal?“

Rusko bohužel opět dokázalo, že není normální zemí a Leonid Sluckij byl za tato slova vyhozen. Alexej Navalnyj je zkrátka ve státní televizi tabu. Od ruských televizních šéfů to přitom bylo neskutečně hloupé. Lidi by normálně na Sluckého zmínku brzy zapomněli, takhle je z toho zbytečný skandál. Proboha, proč mu udělali takovou reklamu a proč se Navalného tak bojí, když v prezidentských volbách nemá šanci Vladimíra Putina nijak ohrozit. Je nepochopitelné, že Sluckij skončil kvůli takové banalitě. Idiotská šílená hysterie.

Jistě, Rusům klape organizace mistrovství a stadiony jsou krásné. Je samozřejmě na místě otázka jejich dalšího využití, když ruská fotbalová liga rozhodně nepatří mezi evropskou špičku a průměrná návštěvnost činí kolem 13 tisíc, podle jiných údajů dokonce jen kolem 10 tisíc diváků na zápas. To je na tamní velká města a zemi se 140 miliony obyvatel dost málo.

Co se týče ruské reprezentace, tak ta byla nasazena do prvního koše mezi špičku jen jako pořadatelská země, protože výkonnostně do něj nepatří. A tak dokázala bez problému porazit dva týmy, které patřily mezi nejslabší na šampionátu. Proti silné Uruguay už nezářila a dostala tři kousky.

Ano, mám radost, že organizace mistrovství klape a nejsou větší problémy. Ovšem Sluckého aféra je nepochopitelná.