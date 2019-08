Jana Zwyrtek Hamplová: Nezákonně obžalovaní zastupitelé města Postoloprty žádají po státu miliony

Citace z osvobozujícího rozsudku, který padl v dubnu tohoto roku, tak jsou jednoznačné:

„Z výše uvedeného je pak zcela zřejmé, že nejen nelze dovodit, že by přístup obžalovaných k požadavku náležité opatrnosti svědčil o zřejmé bezohlednosti k zájmu na ochraně majetku obce, obžalovaní podle všeho navíc ve všech ohledech dodrželi potřebnou míru opatrnosti a rozhodli zcela v souladu s nejlepšími hospodářskými i dalšími zájmy města. Stejné skutečnosti pak odůvodňují závěr, že nedošlo k porušení důležité povinnosti při správě majetku města.“

„Soud dospěl k závěru, že jednáním popsaným v obžalobě nedošlo k naplnění žádného ze znaků skutkové podstaty přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 221 odst. 1 trestního zákoníku, jednání obžalovaných zároveň nebylo ani protiprávní.“

Státní zástupkyně měla přitom od počátku veškeré podklady, které jednání zastupitelů plně odůvodňovaly. Dále měla komplexní právní stanovisko, které si město nechalo zpracovat od specialistky na samosprávu, a které jednoznačně označilo jednání zastupitelů za jednání zcela v souladu se zákonem o obcích se všemi právními odůvodněními. Státní zástupkyně však nepřihlížela ani k důkazním listinám, ani k právnímu stanovisku, a poslala zastupitele bezdůvodně před soud. Za tento její krok dnes zaplatí stát miliony.

Každý zastupitel totiž žádá za tříleté nezákonné trestní stíhání a nezákonnou obžalobu náklady své obhajoby, a dále každý dva miliony za závažný zásah do všech sfér svého života. Starosta města pak žádá 2,5 milionu Kč a Ing. Pavel Růžička, který byl poslancem, rovněž 2,5 milionu Kč, protože zásah vůči nim byl ještě citelnější.

Jak uvádí všichni zastupitelé, trestní stíhání a obžaloba jim nenahraditelně zasáhly do pracovního života, do rodinných vztahů, stíhání mělo vliv na jejich zdraví, psychiku, na vztahy s dětmi, s rodiči i s veřejností. Řadu z nich obžaloba ohrozila v práci, řadě z nich zasáhla do kvality života jako takového. Stupňující se procesní pozice od podezřelých, po obviněné, odsouzené trestním příkazem a obžalované vyvolávala pocity nedůvěry i u lidí, kteří jim z počátku věřili. Tento stav trval tři roky, a proto zastupitelé žádají náhradu za nemajetkovou újmu v tak vysoké částce.

Mgr. Zdeněk Pištora, starosta města: „Nikdo si neumí představit, co to je něčemu podobnému tři roky čelit. Lidé se s vámi bojí potkat, rodina nežije ničím jiným, a ve vás vidí viníka toho stavu. Zasáhlo to troje vánoce, dovolené, museli jsme přes psychickou zátěž všichni pracovat, čelit urážkám. Je to nepopsatelné. A protože stát tady selhal ve všech směrech, chceme, aby náhrada za to, co jsme museli prožívat, byla citelná. Proto nežádáme žádné symbolické odškodnění, ale náhradu opravdu odpovídající – a ani ta ještě nemůže nahradit to, co jsme prožili.“

Ve věci náhrady škody zastupuje členy zastupitelstva advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která se na samosprávu specializuje téměř třicet let. Daný případ je podle ní zcela neomluvitelným selháním policie a státní zástupkyně.

„Hned, jak jsem zaznamenala kauzu v tisku, viděla jsem, že právní závěry policie jsou zcela neobhajitelné. K mému zděšení však na nich stavěla i státní zástupkyně, jejíž neznalost zákona o obcích byla až skandální. Znalecký posudek, na který vše v závěru sváděla, byl totiž v dané věci totiž zcela zbytečný – prodej domu byl tak kvalitně odůvodněn, že zastupitelé ho prostě měli právo prodat i za mnohem nižší cenu. Odůvodnění soudu je proto vůči státu právem tak tvrdé, a požadavek na milionová odškodnění je zcela na místě. Stát už musí pochopit, že nelze beztrestně ničit osudy lidí nekvalifikovanou prací odpovědných osob. Ti zastupitelé si prožili peklo, a to peklo teď zkrátka musí někdo zaplatit.“

Odškodnění za poškození dobrého jména bude žádat i město

Kauza však ani tímto nekončí. Pětimilionové odškodnění za zásah do své pověsti bude žádat i město Postoloprty. I zde už se výzva na ministerstvo spravedlnosti připravuje. Tento požadavek bude v České republice první svého druhu.

Stát tak může případ zastupitelů města Postoloprty přijít na více jak 20 milionů Kč. V případě, že požadované částky stát nezaplatí, obrátí se zastupitelé na soud. Jedná se o nejvyšší odškodnění, jaké bylo zatím v České republice uplatněno.

autor: PV