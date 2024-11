Jaroslav Pešta: Farma lobby vydělává na chronicky nemocných, míní Robert Kennedy Jr.

Na vlnách rádia Český rozhlas Plus zaznělo 26.listopadu (vysílání v 10:10), že Robert Kennedy Jr., jehož nově zvolený prezident Donald Trump nominoval na post budoucího ministra zdravotnictví, je „antivaxer” a „známý propagátor zdiskreditované teorie, že některé vakcíny souvisí s autismem”. Kennedy na tuto námitku v minulosti již několikrát odpověděl a jeho argumenty se staly na Muskově síti X virální . V rámci vyváženosti je na místě zveřejnit Kennedyho odpověď:

„Jde o to, že v této zemi je nezákonné žalovat výrobce vakcín. Kongres v roce 1986 přijal zákon, který říká, že bez ohledu na to, jak nedbalá je ta která společnost, bez ohledu na to, jak toxický je jejich produkt a jak vážné zranění způsobuje, nemůžete je žalovat. Myslím, že většina lidí neví, jaký mám postoj k vakcínám . Nikdy jsem nebyl proti vakcínám. A řekl jsem to nesčetněkrát, ale to nevadí, protože to je způsob, jak mě umlčet. Použití tohoto pejorativu ( antivaxer ) k mému popisu je způsob, jak mě umlčet nebo marginalizovat. Můj postoj k vakcínám je takový, že prakticky každý Američan by souhlasil s mým postojem k vakcínám, a to je, že vakcíny by měly být testovány jako jiné léky. Měly by být bezpečnostně testovány. A bohužel, vakcíny nejsou bezpečnostně testovány.”

„Ze 72 dávek vakcín, které jsou povinné, jsou doporučované, ale fakticky jsou povinné pro americké děti, tak žádná z nich nikdy neprošla pre-licenční placebem kontrolovanou studií. A to je špatně, protože to znamená, že nikdo neví, jaké jsou rizikové profily těchto produktů. A nikdo vám nemůže říct, jestli ten produkt předchází více problémům, než způsobuje. Dr. Fauci a mnoho dalších lidí mnoho let říkalo, že když tohle tvrdím, tak je to špatně. Setkal jsem se tedy s dr. Faucim v roce 2016. Souhlasil jsem, že se připojím k Trumpově komisi pro bezpečnost vakcín. Řekli jsme mu, aby předložil jeden test jakékoli vakcíny, pre-licenční bezpečnostní test. Odpověděl, že nám ho pošle. Nikdy to neudělal, a proto jsme ho zažalovali. Po roce soudních tahanic a obstrukcí řekli, že nemohou poskytnout jedinou bezpečnostní studii pro jakoukoli vakcínu, která je součástí dětského očkovacího plánu.”

„Každý, kdo si o tom chce přečíst, může navštívit můj web Dětského zdravotního obranného fondu a přečíst si přiznání HHS (Department of Health and Human Services, což je Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států amerických - pozn.překl.), že ani jedna vakcína nebyla bezpečnostně testována před licencováním. Řekl jsem, že jiné léky to vyžadují. A mělo by to být vyžadováno i u vakcín. Pokud se mýlím, ukažte mi ten test, ukažte mi tu studii. Nebudete schopni, protože žádná neexistuje. To znamená, že neznáme dlouhodobá rizika, rizikový profil těchto produktů. A dám vám příklad vakcíny na plané neštovice.“

Je záhadou, kde vzal redaktor Českého rozhlasu informaci o „zdiskreditované Kennedyho teorii o souvislosti vakcín a autismu”, když ani jedna vakcína (určená pro děti v USA) nebyla bezpečnostně testována před uvedením na trh, jak přiznalo americké ministerstvo zdravotnictví. Připomeňme, že Kennedy je právník, který se v rámci ochrany životního prostředí úspěšně soudil s korporacemi, a vše co říká, má velmi dobře podložené, o čemž se můžete přesvědčit v jeho knize o covidu , která vyšla i v češtině. Podívejme se nyní na další Kennedyho výroky:

Nárůst autismu v souvislosti s očkováním dětí v USA

„Pod Fauciho dohledem (Anthony Fauci vedl úřad Národní institut pro alergie a infekční nemoci v letech 1984-2022 - pozn. překl.) se počet lidí s chronickými nemocemi zvýšil z 12 % americké populace na 54 %. Užíváme více farmaceutických léků než kdokoliv na světě. Fauci udělal z této země farmaceutický národ. Autismus se v mé generaci vyskytoval u jednoho z 10 000 dětí, dnes je to u jednoho z každých 34 dětí. A stejné je to se všemi chronickými nemocemi, které jsou uvedeny jako vedlejší účinky. Na Kapitolu je více farmaceutických lobbistů, než je kongresmanů, senátorů a soudců Nejvyššího soudu dohromady. Regulační agentury byly ovládnuty (korporacemi).

Kennedy vzpomíná : „V roce 1989 se stalo několik věcí. Najednou se začaly objevovat autoimunitní onemocnění. Nikdy jsem neznal nikoho s juvenilní cukrovkou. Když jsem byl dítě, typický pediatr viděl během své kariéry jeden jediný případ juvenilní cukrovky. Dnes má 1 z 3 dětí, které vstoupí do ordinace, nějakou chorobu. Proč o tom nikdo nemluví? Revmatoidní artritida náhle explodovala, lupus, všechna tato autoimunitní onemocnění, Crohnova nemoc, exotické nemoci, o kterých nikdo nikdy neslyšel, když jsem byl dítě, se začaly objevovat. Teď jsou všude. Takže tu máme alergická onemocnění, neurologická onemocnění, autoimunitní onemocnění a obezitu, která se náhle objevila kolem roku 1989. Je tu řada věcí, které by to mohly zapříčinit. Lidé ze CDC (Centers for Disease Control and Prevention - Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) si mysleli, že to může souviset s očkovacím plánem. Prověřili jednu vakcínu, konkrétně vakcínu proti hepatitidě B.”

„Podívali se na děti, které ji dostaly v prvních 30 dnech, a pak na děti, které ji nedostaly během prvních 30 dnů. Jinými slovy, děti, které ji dostaly později nebo ji nedostaly vůbec, a porovnali tyto dvě skupiny. U dětí, jež ji dostaly v prvních 30 dnech, došlo ke zvýšení rizika pro následnou diagnózu autismu o 1135 %. Okamžitě věděli, co to způsobovalo. Říká se tomu relativní riziko 11,35. Pokud máte relativní riziko 2, existuje předpoklad příčinné souvislosti. Souvislost mezi kouřením krabičky cigaret denně po dobu 20 let a rakovinou plic představuje relativní riziko 10. Tohle však bylo 11,35. To znamená, že věděli, o co šlo, a pak svolali mimořádnou schůzku. Nechtěli ji uspořádat v kampusu CDC, protože si mysleli, že by byla přístupná žádostem podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a proto ji uspořádali v odlehlém rekreačním centru zvaném Simpsonwood, což je metodistické rekreační středisko na zalesněném břehu řeky Chattahoochee v odlehlé části Georgie.”

„Měli tam všechny velké představitele z odvětví vakcín, farmaceutického průmyslu, univerzit, které testují vakcíny, z NIH (National Institutes of Health - Národní instituty zdraví), CDC, FDA (Food and Drug Administration - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), Světové zdravotnické organizace, Evropské lékové agentury, a všichni se tam sešli na dva dny, aby o této studii diskutovali. První den všichni mluvili o tom, jak po nich půjdou právníci, protože to nikdo nemůže popřít. Je to neprůstřelné, nelze proti tomu argumentovat. To je skutečná věda. Druhý den strávili diskusí o tom, jak to utajit před americkou veřejností. A já jsem tyto věci publikoval. V té době jsem to hodně schytal.“ Vzhledem k tomu, že Kennedy zmínil i Evropskou lékovou agenturu, bylo by na místě prošetřit, jestli vakcíny určené pro děti v zemích EU prošly pre-licenčními testy na základě placebem kontrolovaných studií.

Farmaceutické společnosti jsou usvědčení sérioví podvodníci

Kennedy prozdradil, jak farmaceutický průmysl pokračoval v prodeji léku, u něhož se vědělo, že vede k úmrtím: „Lidé si musí uvědomit, že čtyři společnosti vyrábějící 72 vakcín (pro očkování děti v USA), tedy Pfizer, Glaxo, Merck a Sanofi, jsou všechny odsouzenými zločinci. A nejen to, jsou to sérioví zločinci. Jejich obchodní model spočívá v páchání trestných činů. Tyto společnosti za posledních 10 let dohromady zaplatily 35 miliard dolarů na pokutách, odškodněních a sankcích za falšování vědeckých údajů, podvody na regulátorech, lhaní lékařům a zabití stovek tisíc lidí. Vioxx, což byl vlajkový produkt společnosti Merck, zabil mezi 120 000 až 500 000 Američany. Byl to lék a Merck ho prodával jako pilulku proti bolesti hlavy.“

„Merck věděl, že způsobuje infarkty a zabíjí lidi. A nikomu to neřekli. Měli jsme jejich tabulky, které ukazovaly účetní výpočty, kde bylo uvedeno, kolik lidí to zabijete na dávku. Podle výpočtu vyšlo najevo, že na léku pořád vydělají, i když je všichni zažalují. A nakonec zabili až půl milionu Američanů. A vyvázli z toho. Zaplatili pokuty ve výši 7 miliard dolarů. Nikdo nešel do vězení. To vyžaduje určitou kognitivní disonanci, když lidé věří tomu, že firmy, které lžou a podvádějí u každého jiného farmaceutického produktu, v případě vakcín našly Ježíše a nelžou nám.“

Nejvíce výdělečná věc v Americe je nemocné dítě

„Dnes není v naší společnosti nic výnosnějšího než nemocné dítě , protože všechny tyto entity na něm vydělávají – pojišťovny, nemocnice, lékařský kartel a farmaceutické společnosti mají celoživotní renty. A čím dříve je to dítě nemocné, tím lépe. Nechtějí je zabít, chtějí, aby byli nemocní po zbytek svého života. A teď máme celou generaci (nemocných). Když byl můj strýc prezidentem, pouze 6 % Američanů mělo chronické onemocnění, dnes je to 60 %. Víte, kolik stálo ročně léčení chronických onemocnění v této zemi, když byl můj strýc prezidentem? Nula. Neexistovaly na to ani žádné léky. Dnes je to asi 4,3 bilionu dolarů ročně, a to všechno zcela zbytečně. Kdybych mohl zachránit jedno z těchto dětí, stálo by to za to obětovat svůj život.”

„Čím více statinů předepisují na srdeční choroby, tím více máme srdečních chorob. Čím více předepisují léků na cukrovku, tím více máme cukrovky. Čím více předepisují antidepresiv, tím máme více lidí s depresemi. Čím více předepisují léky na nespavost, tím více máme nespavosti. Čím více předepisují opioidy, tím více máme bolesti. Čím více předepisují viagru, tím vyšší je výskyt disfunkce erekce…Farmaceutické společnosti vydělávají 60 miliard dolarů ročně na prodeji vakcín a 500 miliard dolarů na léčbě zranění způsobených vakcínami. To je opravdu skvělý obchodní plán pro tyto společnosti. Tento farmaceutický přístup nefunguje a prezident Trump to chce dělat jinak.“

Farma lobby určuje obsah televizního vysílání

Kennedy rovněž popsal , jak farmaceutická lobby diktuje obsah v televizi. Zakladatel Fox News se mu přiznal, že měl člena rodiny zraněného lékařským preparátem obsahujícím rtuť. Řekl, že nemůže Kennedymu poskytnout platformu k diskusi o tomto tématu, neboť 70 % příjmů pochází od farmaceutických společností. Roger Ailes doslova sdělil Kennedymu: „Kdyby kterýkoliv z mých moderátorů umožnil, abyste se objevil v televizi, musel bych ho propustit. A pokud ne, ozval by se mi Rupert (Murdoch). Tyto (farmaceutické) společnosti neinzerují jen proto, aby prodávaly své produkty, ale také aby mohly určovat obsah. Mohou zajistit, že kdokoli se objeví v daném zpravodajském pořadu, bude dodržovat určitou linii. Média jsou naprosto ovládnutá, a to proto, že jsme v roce 1997 přijali zákon, který poprvé legalizoval reklamy na farmaceutické produkty v médiích.”

Během rozhovoru s Joem Roganem Kennedy vysvětlil svou cestu od environmentálního právníka k obhájci zdraví dětí. Mimo jiné objasnil, proč se do vakcín přidává rtuť, kam se v těle ukládá a jaké zdravotní dopady může způsobit. Ačkoliv je to zajímavé téma, překračuje rámec tohoto článku, a proto doporučuji poslechnout si zmíněný rozhovor.

Reforma federálních regulačních úřadů v USA

V televizním pořadu Kennedy objasnill , jaký bude jeho úkol v Trumpově nové administrativě: „Trump mě požádal, abych provedl reformu federálních zdravotnických agentur, jako jsou CDC, NIH a FDA, s cílem ukončit korupci a střety zájmů. Mým posláním je vrátit těmto agenturám status zlatého standardu, založeného na vědeckých důkazech, a během dvou let prokazatelně snížit výskyt chronických nemocí u dětí”

„Přibližně 75 % rozpočtu FDA pochází od regulovaného průmyslu, což znamená od farmaceutického průmyslu a zpracovatelů potravin, kteří profitují z nemocné populace…Mezi lety 2006 a 2019 začalo 9 z 10 komisařů FDA pracovat pro farmaceutické společnosti, jež měli na starosti regulovat. Američané jsou nejnemocnější lidé na planetě a naše zdravotní agentury jsou zjevně kompromitované.”

Na síti X Kennedy upřesnil své plány: „Válka FDA proti veřejnému zdraví se chýlí ke konci. To zahrnuje její agresivní potlačování psychedelik, peptidů, kmenových buněk, syrového mléka, hyperbarických terapií, chelatačních sloučenin, ivermektinu, hydroxychlorochinu, vitamínů, čistých potravin, slunečního svitu, cvičení, nutraceutik a čehokoliv jiného, co podporuje lidské zdraví a nemůže být patentováno farmaceutickým průmyslem. Pokud pracujete pro FDA a jste součástí tohoto zkorumpovaného systému, mám pro vás dvě zprávy: zaprvé, uchovejte všechny své záznamy, a zadruhé, si sbalte kufry.”

Existují mnohem horší věci než je smrt. A jednou z nich je žít jako otrok

Trumpův syn, Donald Trump junior, v pořadu Fox News, sdělil , že farmaceutický průmysl vynaloží obrovské částky na zastavení Roberta Kennedyho, aby „zabránily Kennedymu v odhalování praktik, které podle něj vedou k otravování dětí a našich blízkých po mnoho let.”

Volající položil Kennedymu dotaz, jestli se nebojí o svůj život, když jde proti tak velkým entitám, a Kennedy na to odpověděl : „Existují mnohem horší věci než je smrt. A jednou z nich je žít jako otrok nebo nechat naše děti přijít o všechny svobody, za které tolik generací Američanů zemřelo. Musíme být ochotni přinášet oběti, abychom zajistili, že o tyto svobody nepřijdeme. A byli jsme svědky útoků, bezprecedentních útoků, na naši svobodu slova, na naši svobodu vyznání, na všechny dodatky ústavy během posledních tří let.“

Z toho důvodu Kennedy ocenil Trumpův plán na rozbití levicového cenzurního režimu , díky kterému byly potlačovány zprávy od voleb až po veřejné zdraví. Kennedy to okomentoval slovy : “To samo o sobě řadí Donalda Trumpa mezi největší americké prezidenty od dob Lincolna. Globalistický projekt obléhá demokracii a svobodu po celém světě. USA jsou poslední baštou. Prezident Trump právě zahájil protiútok za svobodu.”

