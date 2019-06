Jiří Baťa: Nizozemsko, vyšetřovací komise - Tak to bychom měli

Soud prý začne 9. března 2020. To je zpráva dost šokující zvláště, když skupina mezinárodních vyšetřovatelů nesdělila jediný důvod, proč budou tito čtyři muži souzeni. Jsou sice obviněni z vraždy, ale bez jediného prokazatelného a zveřejněného důkazu. Kromě toho fakt, že budou tito muži souzení, nesdělil žádný oficiální soudní tribunál, jak by se dalo očekávat, ale světe div se, sdělily to rodiny pozůstalých obětí v nizozemském Nieuwegeinu. Pozoruhodné také proto, že tragedii vyšetřuje mezinárodní skupina vyšetřovatelů od které by se dalo předpokládat, že má-li dostatek nezpochybnitelných důkazů, také předloží nizozemské justici návrh na postavení obviněných před soud. Nicméně věci se mají tak, že vyšetřovací komise údajně něco vyšetřuje, ale o tom, ale kdo bude souzen, postaven před soud a za co (toť opravdu otázka) sdělují pozůstalí obětí!

Po letech čekání tedy konečně přišla kýžená zpráva o malajsijském boeingu sestřeleném nad Donbasem, která vlastně nic nového nesdělila. Informovala ani ne tak o sestřeleném letadle, jako hlavně o čtveřici obviněných. Nicméně, vztahy mezi USA a Ruskem jsou už tak špatné, že se už nic moc zásadně zhoršovat nemůže. Rusko podle očekávání závěry vyšetřování odmítlo s tím, že vyšetřovatelé nepředkládají žádné nové hmatatelné důkazy, Rusko k vyšetřování nebylo přizváno přesto, že deklarovalo držení řady závažných důkazů k pádu letadla. Uvádí, že raketa Buk pocházela z arzenálu ukrajinské armády a že žádný systém Buk nikdy rusko-ukrajinské hranice nepřekročil. Ostatně logicky vzato v případě, kdyby snad Rusko chtělo letadlo sestřelit, proč by prováděli tak složitý, časově náročný a hlavně naivní manévr s převozem systému Buk na ukrajinskou stranu, když jej mohli klidně sestřelit ze svého území? Malér a důsledky by tak vyšly úplně na stejno!

Nicméně logika západních jestřábů (v tomto případě viz mezinárodní vyšetřovací komisi, zaúkolované USA), kteří seč mohou, za sestřelení letadla se snaží obvinit Rusko je stejně (ne)věrohodná a (ne)přesvědčující, jako všechna fakta, tvrzení a celá logika amerického vyšetřování s pádem dvojčat WTC a nevěrohodný teroristický nálet na budovu Pentagonu. Nicméně pád dvojčat není „ku podivu“ spojován s Ruskem a to snad jen proto, že v troskách dvojčat, kde shořelo i železo, se našly neohořelé pasy členů teroristické Al-Káidy.

Nicméně bude jistě zajímavé dál sledovat další vývoj „vyšetřování“, resp. snahu na odsouzení (nevinných) obviněných. Jakkoli vyšetřovatelé mají v úmyslu požádat ruské úřady, aby výslech tří ruských občanů umožnily, lze silně a úspěšně pochybovat, že jim bude vyhověno. Důvodů pro nevyhovění budou mít ruské úřady rozhodně více, než důkazů vyšetřovatelů z jejich pozoruhodného vyšetřování.

