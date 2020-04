Jiří Baťa: Senátor Aschenbrenner si zřejmě plete dojmy s pojmy

reklama

Titulek tohoto jeho rozhovoru zní: Koněvovi bude dobře v muzeu, tam nevyvolá napětí, říká senátor ODS. Za kauzu může Rusko! K odstranění jeho pomníku a na reakci ruské strany odpověděl, že : Reakce ruské strany jsou nestoudné. Vyhrožování Moskvy a napadání demokraticky zvolených českých politiků je nepatřičné a česká diplomacie by měla reagovat na tyto výpady daleko tvrději. Nešťastná je celá tato kauza. Na jednu stranu se maršál Koněv zasloužil o osvobození části Československa a jeho vojáci osvobodili i Osvětim. Za to děkujeme! Na druhé straně byl spor o jeho pražský pomník reakcí na dlouhodobou velmi agresivní a nepřijatelnou putinovskou politiku. Koněvovi bude dobře v muzeu, tam nebude vyvolávat napětí! Ta poslední věta je poněkud zavádějící, provokující, mohlo by to vyvolávat dojem, že pan senátor tím chce říct, že kůň patří do stáje, tam bude v klidu!

Pan senátor tvrdí, že za kauzu může Rusko, protože prý reakce ruské strany na události v Česku jsou naprosto irelevantní, dokonce nestoudné. Tak si to zrekapitulujme. Za prvé:

* Starosta MČ Prahy-Řeporyjí magor Pavel Novotný ve svém skandálním vystoupením v ruské TV verbálně urazí, resp. trestuhodně pohoršujícím, trestuhodným způsobem se vyjádří o Rusku a málo tomu, i jeho představitele, veřejně obhajuje význam generála Vlasova a jeho vojska, operujících mj. také při osvobozování Prahy a naopak znevažuje, resp. neuznává význam maršála I.S.Koněva . A ruská strana by měla zůstat v klidu a nereagovat.

* Jiný trotl ve funkci starosty MČ Prahy 6 Oldřich Kolář, který zase (nepochybně na něčí popud) v zastupitelském sboru zinscenoval a zastupitele MČ přesvědčil o nutnosti schválení odstranění sochy maršála Koněva a společnými silami a za pomoci najaté stěhovací firmy (navíc ve zpřísněných podmínkách vládního opatření v rámci boje proti Covid(u)-19), nechal sochu maršála I.S.Koněva odstranit. I v tomto případě by ruská strana zřejmě měla asi zůstat v klidu a nereagovat.

* Aby by toho nebylo málo, primátor hl. města Prahy pan Z. Hřib provokativně v protiruském tažení zase zinscenoval přejmenování ulice, na které mělo adresu Velvyslanectví Ruské federace, na ulici zavražděného ruského opozičního politika Němcova. I v tomto případě by ruská strana neměla na všechny tyto skutečnosti reagovat, protože česká strana si může dovolit vše, jak pan senátor sděluje, že Ruská federace vede dlouhodobou agresivní a nepřijatelnou putinovskou politiku.

Nebylo by od věci, kdyby pan senátor Aschenbrenner byl konkrétnější a upřesnil, v čem ze strany Ruské federace spočívá ona velmi agresivní a nepřijatelná putinovská politika konkrétně vůči České republice, protože pouhé konstatování bez konkrétních faktů a důkazů je to něco na způsob „jedna paní povídala“, případně zprávy Radia Jerevan. Ze strany pana senátora je to celkem pochopitelné, jako člen ODS drží basu s politickou linií vedení partaje, která je jak je známo, hodně protiruská. Zvláště, když vedení ODS blahosklonně, s pochopením přijalo hrubé, netaktní a žoviální vystoupení svého člena, starosty Pavla Novotného v ruské TV, které by za jiných okolností, dokonce v jiném demokratickém (západním) státě bylo přijato se značnou nevolí a kritikou. Navzdory tomu některá vyjádření ruské strany, které se snad zdají být některým našim politikům nepřijatelná pro zdánlivě vyhrožovací tón je celkem pochopitelné, ale nemají obligatorní charakter, spíše jen význam informativní, respektive precedentní. Ostatně, nepochybně stejně (ne-li ještě intenzivněji) by postupovala i česká strana, pokud by se vůči ní vedly podobné nepřijatelné aktivity. Bylo by proto na místě, kdyby se nejen pan senátor, ale pravicová opozice, zdrželi výrazně ostentativních postojů, protože tvrzení, že za kauzu (kauzy) jak výše uvedeno, může Rusko je opravdu hodně za hranou únosnosti a relevantnosti!

Že útoky vůči ruské straně, za které nepochybně bude zase kritizováno Rusko nekončí, je lživá informace, tzv. hoax, že z Ruska byl do Česka vyslán agent s ricinem, který má za úkol zlikvidovat „svatou trojici“, tj. pány Koláře, Novotného a Hřiba. Zdroj, který tuto informace pustil do éteru zřejmě hodně a často sledoval filmy s Jamesem Bondem, nebo jiné podobné americké filmy s ruskými agenty, kteří se mj. snaží získat moc na světě, likvidovat demokracie a nepohodlné lidi. Nicméně na virtuální nebezpečí jmenovaných zareagoval i premiér Babiš a těmto třem „bratrům v triku“, jednoho v triku za ODS, druhého za TOP 09 a třetího v triku Pirátů, byla přidělena ochranka. Jak ohleduplné, tři „machři“ se dostanou vlastní vinou do maléru, pak mají strachy nahnáno, že jim někdo jde po krku a stát jim, za peníze nás občanů, velkoryse poskytne ochranku! Pravda, dílo se podařilo, aktéři jsou snad s výsledkem spokojeni, ale ve svém důsledku jim pr*elky dělají puti, puti!

Zvláště panu starostovi O. Kolářovi, jehož děd Otto Kolář (1908), jako bývalý československý. občan přijal v době okupace Československa německou státní příslušnost. V roce 1941 vstoupil do služeb gestapa v Českých Budějovicích do roku 1943, odkud přešel na gestapo do Prahy. Zúčastnil se zatýkání čs. občanů v době heydrichiády, eskortoval spolu s gestapem tři čs. občany, odsouzené k trestu smrti za schvalování atentátu na Heydricha. V roce 1967 mu byl zakázán pobyt na území ČSSR jako rakouskému státnímu občanovi z Lince, z důvodu účasti a práce ve službách gestapa v době od roku 1938 do roku 1945 (odkaz viz www.ustrcr.cz). Vnukovi, tedy starostovi Oldřichu Kolářovi, zřejmě zůstala po dědovi v genech, obecně vzato, nenávist k Česku, ale zůstala láska k Německu. Pan Oldřich Kolář je absolvent neblaze proslulé právnické fakulty ZUČ v Plzni. Svého času dělal tajemníka Schwarzenbergovi (tedy v době, kdy K. Schwarzenberger byl ministrem zahraničí a jeho otec Petr Kolář byl velyslancem v USA), nyní na oplátku, je pan kníže jeho poradcem. Jak se říká, svůj k svému! Co na to pan senátor Aschenbrenner?

