Jiří Baťa: Že se mu huba nezkřiví, komediantovi!

V poslední době našel zase vhodnou příležitost, jak si do prezidenta kopnout. Pan principál Hrušínský zase perlil jenže od huby (napsat od úst se mi jaksi příčí) se mu řinou páchnoucí sliny a jedovaté bubliny. Nevím, jak často provádí pan Hrušínský hygienickou očistu dutiny ústní, ale zdá se, že ji hodně odflinkává, protože to co mu potom z huby vyleze, se rovná zvratkům s velmi odpuzujícím odérem. Upřímně řečeno, už pohled na jeho úsměv, ve kterém obnažuje své zuby, které sorry jako, má jak pangejty u cesty, pak není divu, že propustí více žlučovitého a zahnívajícího zápachu z jeho útrob, než je obvyklé zvláště, mluví-li o osobě pana prezidenta Zemana.

Pokud se najde někdo, kdo bude pozitivně kvitovat imbecilní vyjádření principála, tedy „Zatímco se Miloš Zeman na Pražském hradě opevňuje, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jede po Bratislavě normálně tramvají. Asi je normální. Je hezké, když se politik chová tak, že se nemusí občanů bát,“ pak je dotyčný stejný debil, jako pan Hrušínský. Otázka normálnosti paní Čaputové, jak ji zmiňuje pan Hrušínský, je více než diskutabilní. Osobně si myslím, že asi stejně „normální“ jako je on sám, ale je to věc názoru. Také mi není jasné, proč pan Hrušínský v souvislosti s prezidentem Zemanem zmiňuje, že Je hezké, když se politik chová tak, že se nemusí občanů bát? Jednak prezident Zeman má pro strach uděláno, za další, jeho častá setkání s občany nesvědčí o tom, že by se bál občanů a za poslední, je-li řeč o „politikovi“ všeobecně, pak je u nás mnoho politiků, kteří se často chovali tak, že by se opravdu mohli občanů bát a chodit kanálama! Ale Zeman mezi ně rozhodně nepatří i když platí, že nikdo není bez chyby (viny), jsme jenom lidé!

Pokud jde o zmíněnou cestu tramvají prezidentky Čaputové na divadelní představení pak je nad slunce jasnější, že tato cesta tramvají má ryze propagační, populistický charakter, protože není nejmenších pochyb o tom, že cesta tramvají na divadelní představení místo prezidentského auta není ani náhodou projevem skromnosti, ale projevem nebetyčného falešného populismu paní prezidentky a v neposlední řadě také pozoruhodným divadlem, protože minimálně půlka tramvaje byla obsazena osobní ochrankou, resp. příslušníky tajné policie. Příjezd a vstup do budovy divadla paní prezidentky se nepochybně také neobešel bez teatrálnosti za účasti řady novinářů, reportétů, fotografů, TV apod. Zkrátka cesta na divadelní představení paní Čaputové začala již jejím vstupem do „vozňa elektríčky“! To už ovšem pan Hrušínský z taktických důvodů nekomentuje!

Ale to není vše, co Jenda Hrušínských v souvislosti s komediální cestou paní prezidentky Čaputové vyzvracel „Jak oznámil prezident–mluvčí, na zámku v Lánech se nyní nově plánuje na ochranu pana prezidenta nakoupit kulomety, drony, autonomní vozidla a posílení Hradní stráže o další stovky mužů. Jo, není nad čisté svědomí,“ říká principál Hrušínský. Chápu, že si pan Hrušínský často a rád dělá z Hradu srandu, ale ta sranda je ze strany pana principála, s ohledem na výši(!) jeho IQ, myšlena více méně vážně, resp. se tím snaží nepřímo urážet a dehonestovat postavení našeho prezidenta a srovnává jej s politickou loutkou, novickou prezidentky Čaputové.

Ovšem není od věci se ptát, co bylo cílem populistické cesty prezidentky Čaputové , kam či na jaké představení se paní prezidentka svým „skromným“ cestováním tramvají vypravila. Podle vyjádření aktivisty Tomáše Peszynského to údajně bylo na divadelní představení „Příběh gaye, příběh lesby“ pořádané u příležitosti bratislavského „pride“¨. Je-li to pravda nevím, jak jsem koupil, tak prodávám! Faktem je, že se o cíli paní Čaputové pan Hrušínský nezmínil, asi to nepovažoval za podstatné, což ovšem tuto možnost zcela nevylučuje. Právě vzhledem k jejím některým velmi zvláštním a svérázným postojům, názorům a projevům (všeho druhu) by nebylo od věci, kdyby to byla pravda! Je opravdu škoda, že se o tom ani slovem nezmínil principál Hrušínský, jeho názorové zvratky by mohly být (ostatně jako vždy) velmi, opravdu velmi výživné (i s typickým Hrušínského nenávistným odérem).

Psali jsme: Jiří Baťa: Je to náhoda, nebo záměr, pane Hrušínský? Jiří Baťa: Už i „zoufalé“ politické strany dělají „zoufalé“ činy? Jiří Baťa: Ministr jak (sorry) z ho.na bič! Jiří Baťa: Podle sebe soudím tebe, aneb hovado zvané Hutka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV