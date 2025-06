Jiří Halík: Vypečená ministryně spravedlnosti Decroix

Pan cukrář není předmětem mého zamyšlení, neznám ho, jeho zákusky jsem neokusil, tak nebudu hodnotit. Nenálepkuji. A pokud nemám vlastní zkušenost, nehodnotím. Chci být fér. Zato jeho manželka, už paní ministryně spravedlnosti Eva Decroix Táborská, mi dává příležitost k hodnocení jejích výroků a kroků už delší dobu.

Lži a manipulace paní Decroix

Blížilo se snižování důchodů ze strany vládní koalice a bylo nutno najít alespoň jednoho důchodce, který Fialovu vládu za tento krok pochválí. Ale jak se říká, „kde nic není, ani čert nebere“. Ale „šikovná“, tehdy se ještě honosící titulem Mgr. Decroix si věděla rady. Asi si upravila slogan jedné banky. „Kde si neví rady Manka, tam pomůže fotobanka.“ A spokojený dědeček hříbeček byl na světě. Ani asi dodnes neví, čemu posloužil.

Lidé by rádi, aby s ním novináři udělali rozhovor. Zejména důchodci, aby jim poradil, jak skromně žije a jak to dělá, že má rád právě tuhle vládu, plnou asociálů. Pan Václav, tak mu říkala, je skromný pán z Vysočiny, tam bydlí i zmíněná paní, dosud Mgr., Asi je ve svém věku už zase stydlivý a nechce se ukazovat. A aby přidala na pravdivosti svého sociálního průzkumu po důchodcích Vysočiny, napsala další příběh se „zodpovědnou důchodkyní“.

Pobavila nás tím stejně, jako nyní blbá blondýna Pazderková v show s Maryšou, tedy premiérem Fialenkem Fialenkovičem Fialou, zvaným též Pinokio, co má rád Nutellu. Pokračování znáte. Zatloukej, zatloukej, a i kdyby tě za ruku chytili, řekni, že není tvoje, ale ruka boží. Když s tím upěl Maradona…

Ale to je opravdu jen epizodka z toho, co naši političku, toužící po moci, mělo potkat. O tom, že zblbne takový profík přes „vylomeniny“, jako brněnský švihák Pavel Blažek, sám se nazývající Donem Pablem, to se jí zřejmě nezdálo ani v nejpolitičtějším snu. Nebudu unavovat jejím životopisem. Je veřejně přístupný a já nejsem opisovač životopisů. Jen vycházím z jejich faktů.

Po maturitě začala studovat učitelství, český a francouzský jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studia zanechala po druhém ročníku. Zlákala jí sladká Francie. Chtěla se hlavně naučit francouzky, což je opravdu pro naučení jazyka to nejlepší. Zejména pokud máte základy onoho jazyka. Studovala tam, zamilovala se, studovala, přerušovala, tedy studium, přestupovala mezi školami, až v ročníku 2007/2008 odjela z Francie v rámci programu Erasmus na pražskou právnickou fakultu. Program však nedokončila.

V roce 2008 jí Univerzita Karlova magisterské studium nostrifikovala. Nostrifikace je proces uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace za rovnocenné s českým vzděláním. Zahraniční vysvědčení nebo diplom je uznán, pokud je prokázána jeho rovnocennost s českým vzdělávacím systémem. Tento proces je často vyžadován pro další studium nebo zaměstnání v České republice. A tady vlastně začalo to, co nyní pokračuje.

Podle všech dostupných informací a tím, že Eva Decroix přestala titul Mgr. používat, byla nostrifikace neplatná, nebo minimálně podezřelá. A tak mám nyní několik otázek pro zodpovědné instituce. Tou první je. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Univerzita Karlova Praha. Jestliže nyní paní Decroix sama, dobrovolně, přestala užívat titul Mgr., jelikož si je vědoma, že na něj neměla právo, byl jí tento titul nostrifikován UK Praha? Kdo prováděl nostrifikace a na základě jakých podkladů?

Co si o tom myslet?

Nechci být podezřívavý, ale že by úplateček, korupce, nebo jen všimné, kamarád…?

A posuneme se o krok dál. Eva Decroix je zřejmě studijní typ v každém věku, a když měla Mgr., tak se rozhodla si udělat Ph.D. Pro získání doktorátu je obvykle nutné úspěšně absolvovat doktorské studium, složit státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci. Ale POZOR. Klíčovou podmínkou je ukončené magisterské studium. Tak si udělala Ph.D. Buďme objektivní. Tituly MBA si mohla vystudovat, na to stačí maturita a tu má. Takže použiji zdravý selský rozum. Eva Decroix neměla nárok na nostrifikaci a získání Mgr. Bez titulu Mgr. By nemohla absolvovat doktorandské studium. I když ho udělala, mělo by být ze zákona neplatné.

A na naší scéně se nám objeví ještě jeden subjekt, Česká advokátní komora. Eva Drecorix byla v roce 2008 zapsána do seznamu advokátních koncipientů a začala vykonávat koncipientskou praxi v kanceláři JUDr. Tomáše Ptáčka v Praze. V roce 2011 byla po složení advokátních zkoušek zapsána do seznamu advokátů a založila si vlastní advokátní kancelář v Jihlavě. Vzhledem k tomu, že u paní Evy Decroix, ministryně spravedlnosti ČR, bylo nyní prokázáno, že nezískala titul Mgr., i když se s ním až do nynější doby prokazovala, neměla by být nyní vyškrtnuta z ČAK a ze seznamu advokátů?

Advokátním koncipientem se může stát každý, kdo má plnou svéprávnost, má české magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo (nebo podobné odpovídající a uznatelné zahraniční a je bezúhonný. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) uznala, že neoprávněně používala vysokoškolský titul magistra. Podle svých slov na něj neměla nárok, přestože jí v roce 2008 Univerzita Karlova magisterské studium ve Francii uznala. Tento titul by tak měl zmizet ze všech oficiálních dokumentů.

Decroix v mezidobí získala i další tituly, mimo jiné Ph.D., které jí náleží právem. U paní Evy Decroix, ministryně spravedlnosti ČR, která nyní prokazatelně nezískala titul Mgr., i když se s ním, až do nynější doby prokazovala, by měl být odebrán titul Ph.D, který neoprávněně získala v červnu 2024. Tento titul získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ve studijním programu Teoretické právní vědy – Občanské právo.

Pro získání doktorátu je obvykle nutné úspěšně absolvovat doktorské studium, složit státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci. A opět si připomeňme, co musí předcházet. Klíčovou podmínkou je ukončené magisterské studium. Eva Decroix si jako člověk s právním povědomím a vidinou advokacie musela být jistá, že v jejím případě je nostrifikace neplatná, nebo přímo podvod. I kdyby tomu tak tomu nebylo, stále platí, že neznalost zákona neomlouvá.

Mezi principy moderního práva se kromě neznalosti práva neomlouvá řadí také princip rovnost před zákonem, princip očekávání nebo princip legitimní předvídatelnosti práva. Se svým, v té době vzděláním si toho musela být vědoma. Takže nyní správně by měla být Eva Dcroix MBA et MBA. A rozhodně ne ministryně spravedlnosti, i když ministr nemá určeno vzdělání.

Ale co odborná veřejnost, co na to voliči a co na to morálka? Tedy u politiků sprosté slovo. Překoná osmidenní ministryni obrany Kateřinu Peake z Věcí veřejných z roku 2012. Nyní běží kauza „Falešní zubaři“. Budou, předpokládám, po právu potrestáni, i když prý nikomu neublížili… A co nedostudovaní právníci, vydávající se za právníky, a to i když jsou politiky, a tím spíš, když jsou ministři…