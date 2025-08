Jiří Kobza: Doba ovčanů končí

Stát je služba, kterou si občané platí pro své zajištění, především bezpečnost, obrana, zdravotnictví a školství. Stát nesmí být jen pasák, který průběžně stříhá ovce, co to dá, a více se o ně nestará.

Nic není dost úchylného ani šíleného, aby to v EU neprošlo a dříve či později se to neobjevilo ve formě nařízení či směrnice EU, které ochotně schválí a přijme koaliční většina v parlamentu, mnohdy bez toho, že by aspoň tušila skutečný dopad.

NATO bude bojovat proti Rusku až do posledního Ukrajince

Doba ovčanů končí, občané se emancipují, jen si to ještě někteří neuvědomují

Maďarský premiér zajistil Maďarům levný plyn a výhodnou atomovou elektrárnu. Naši liberální šéfové sněmovny a senátu namísto péče o svůj stát a jeho občany rozdávají po EU obrázky Havla…. Asi něco jako odpustky….

Předpokládám, že dělostřelecká munice věnovaná Ukrajině bude natřená na růžovo a zdobená kresbami dětských hrdinů, aby byl zvýrazněn její výlučně humanitární charakter

Termín demokracie je na tom stejně jako termín steak, pokaždé, když je před ním nějaký přívlastek, je z toho karbanátek.

Největší liberálové, Čert a Mao, nikdy nespí, jen se to nesmí prozradit na veřejnost.

Naše progresivistická Fialova vláda, (ještě nedávno s extremisty z Pirátů a členem Antify jako místopremiérem), označila opoziční politické strany a názory za extremistické. To nevymyslíš.

Podle naší vlády je demokratické výlučně všechno to, co se jim hodí k potlačení alternativních názorů. Vše ostatní jsou dezinformace.

Využití demokracie k potlačení demokracie vymysleli už nacisté, naše vláda to jen updatovala.

Ministerstvo vnitra mne registruje mezi známými dezinformátory. Stal jsem se tedy členem exkluzivního klubu!

Ústavu očividně máme proto, aby měl ústavní soud co ohýbat.

Sebevětší hlupák vždycky umí něco lépe než já, a proto se nevyplácí je podceňovat.

No nejsou ti Piráti a spol. géniové? Podle Peksy nepotřebujeme elektrárny, podle Lipavského nepotřebujeme ruský plyn, podle dalších podivínů nepotřebujeme rodiny, děti…. Není na čase přesvědčit voliče, že nepotřebujeme Piráty ani ostatní euroliberály?

Člověk by neměl být na druhé svině, protože nikdy nevíte, kdy a kde koho potkáte podruhé

Navzdory všem Prague pridům, které podporují čelní politici a donedávna i američtí velvyslanci, a veškeré propagandě LGB++++ je rodina základ státu a děti jsou jeho budoucnost.

Jak mám vysvětlit lidem, že to, co nás na konec od vládnoucích neomarxistů, maoistů a extremistů čeká, bude jen banka, převlečená za stát, které všichni budeme dlužní tak, že to nikdy nesplatíme?

Věřím našim veřejnoprávním médiím a sleduji je pravidelně. Sleduji je proto, že když např.ČT24 o něčem informuje, tak vím, že je to jistě jinak, a ze svých analýz předkládanou variantu mohu vyloučit

Když sleduji ukrajinské běsnění Fialovy vlády, koaličních partají a médií, vzpomínám si na to, co řekl kdysi Matteo Salvini: „Zvolili mne Italové a jsem placen Italy, abych hájil jejich zájem a pracoval v jejich prospěch. Pokud chce někdo dělat africkou politiku, ať se přesune do Afriky a dělá ji tam“.

V rámci objektivního zpravodajství ČT24 vytrvale přebírá (jakkoliv nespolehlivé a neověřené) informace ukrajinské státní agentury bez toho, že by uvedla, co k dané věci říká druhá strana

Bombardování civilních čtvrtí měst, ohlášené UK, je zločin. Parkovat tanky a dělostřelecké baterie u školek, mezi paneláky či u nemocnic je používání vlastních lidí jako lidského štítu.

Neměla by se naše vláda především starat o naše vlastní chudé a potřebné? Vždyť ji platí naši občané a stát si de facto najímají, aby je chránil. Máme zde dostatek bezdomovců, matek samoživitelek i rodin, žijících pod hranicí bídy. Zahraničí se přece pomáhá, až je pomoženo vlastním!

Otázka závěrem: zkusíte si, milí voliči, o těchto věcech podumat, než strčíte papír do bedny nebo se rozhodnete raději jet za babičkou do Domažlic?