Jiří Paroubek: Bijec rudých z Prahy 6

Sochu maršála Koněva zase někdo polil rudou barvou. Stalo se tak ke zřejmému potěšení starosty Prahy 6 Koláře. Tento muž z obskurní, pomalu končící a zcela rozvařené TOP 09, se, jak se zdá, pokouší o výlety do historie i do vysoké politiky. Tím pádem nedělá, co by jako starosta dělat měl.

Poté, co se dozvěděl, tedy oficiálně dozvěděl (myslím, že to věděl tak nějak předem), že byl pomník osvoboditele Prahy, maršála Koněva, znovu polit rudou barvou, neváhal sdělit, že „má pro pachatele pochopení“. Mluvčí městské policie pokrytecky sdělil, že bylo zahájeno pátrání po pachateli trestného činu spočívajícího v poškození cizí věci. Jsem si naprosto jistý, že policie nic a nikoho nevypátrá. Ostatně je podivné, že kolem památníku, tedy sochy maršála, nebylo umístěno pár kamer, na základě jejichž nahrávek by bylo poměrně snadné identifikovat pachatele.

Pan starosta se ovšem pustil do ještě horších blábolů. Dává do souvislosti tento vandalský čin s tím „co se děje o pár kilometrů dál na Hradě…“. Podle starosty je vlastně prezident ten, „…kdo nutí svým jednáním vandaly k tomuto činu…“. Nevím, co Miloš Zeman udělal takového, že to způsobilo v nějakém slabém mozku potřebu uskutečnit vandalský čin. Kromě toho, k soše maršála Koněva byla před časem umístěna dodatečná deska s nápisem, kde se kromě konstatování, že má na svědomí osvobození Prahy v roce 1945, hovoří také o maršálově podílu na potlačení maďarského povstání v roce 1956 i na výstavbě Berlínské zdi v roce 1961. To bych považoval za dostačující pro všechny rusožrouty a komunistožrouty.

Kdyby nebylo Rudé armády v období II. světové války, jako rozhodující vojenské síly protifašistické koalice, český národ by dnes asi vůbec neexistoval. Možná v nějakém skanzenu na Sibiři by pár přeživších Čechů ještě hovořilo česky. Část národa by čekala po vítězství nacistů ve válce fyzická likvidace, další část poněmčení a ještě další část vyvezení na Sibiř. To jsou historická fakta, která nelze zpochybnit asi tak, jako nelze zpochybnit holocaust židů. Prostě nacisté měli konečné řešení české otázky připraveno až po vítězství ve válce. Samozřejmě, že komunistická diktatura nebyla nic, co bych chtěl obhajovat. Ale neznamenala ve svém celku ohrožení existence českého národa.

Pan starosta Prahy 6 by měl zanechat exkurzů, ostatně nepříliš zdařených, do české historie či exkurzů, opět nepříliš zdařených, do vysoké politiky. Chci mu jen připomenout, že prezident Zeman se podle relevantních průzkumů veřejného mínění těší podpoře 57% českých občanů... Rada MČ Prahy 6 by měla větší pozornost věnovat tomu, na co zapomíná. Modernizaci škol, údržbě zeleně, vytváření nových míst v domovech pro seniory. To také znamená, nepouštět se do srandovních sporů se státem o zámeček ve Veleslavíně apod. Prostě, ševče, drž se svého kopyta!

Jiří Paroubek

