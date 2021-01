Jiří Paroubek: Daniel Kroupa nehledí na fakta, jen skandalizuje…

reklama

Už několikrát v minulosti jsem chtěl reagovat svým článkem na naprosto tendenční výtvory Daniela Kroupy v jeho "odborných relacích“ na ČT24. Nikdy v poslední době jsem nezažil, že by se Kroupa v ČT 24 alespoň v malé míře snažil o objektivitu vůči vládě.

Nezabývá se vůbec fakty, ale naprosto povrchně - a ze svého hlediska - věci hodnotí, jak se jemu líbí. Ve chvíli, kdy píši tento článek, tedy po 17. hodině (25. 1.) jsem ještě pln dojmů z několikaminutového vystoupení D. Kroupy na ČT24.

To, že se Kroupa nezabývá fakty, je něco, na co jsem si už zvykl. Univerzitní učitel by se ale měl zabývat fakty a ne svými dojmy. Anebo dělat raději školnika.

ČT24 se ovšem také "vyznamenala". Po celou dobu rozhovoru s Kroupou byla zabírána dvojstrana z dnešního Blesku, které vévodil nadpis „Noční mejdan s Paroubkem“ a několikrát byla zabrána společná fotografie mé osoby a Petra Bendy. Ta zřejmě měla evokovat dojem, že je to fotografie z oslavy, která se nekonala. Samozřejmě, že se jedná o společnou fotografii z nedávné či dávné minulosti.

Daniel Kroupa se dožadoval odstoupení Milana Hniličky ze všech funkcí, které tento muž zastává, aniž by se vůbec zabýval fakty. Pokud Hnilička zašel v sobotu za svým kamarádem nebo dobrým známým (nevím, co je pravda) a poblahopřál mu k narozeninám, nevidím v tom žádné porušení režimu nouzového stavu. Ostatně něco podobného jsem udělal i já. Popřál jsem P.Bendovi a odešel jsem pracovat na jiné místo v hotelu, neboť se společností, která vlastní hotel Prince de Ligne v Teplicích, mám dlouhodobou poradenskou smlouvu.

Myslím, že odstoupení M. Hniličky z poslanecké funkce je poněkud silně neadekvátní za to, že se mihl v hotelu v Teplicích. Pokud jsem slyšel, měl v hotelu ještě dvě další pracovní jednání a poté odjel.

Co mě ovšem nadzvedlo, to byla návodná otázka moderátorky ČT, připravená pečlivým editorem, když se ptala, co spojuje lidi, jako je Milan Hnilička, Jiří Šlégr a bývalý premiér Jiří Paroubek. Daniel Kroupa se na mou adresu vyjádřil, že když jsem byl předsedou vlády, tak kvetlo "mafiánstvi a korupce".

To si Kroupa jen spletl vlády. Ať uvede jediný případ takového mého chování. Jediný! Pokud ho neuvede, tak budu tvrdit, že je sprostý lhář a předám celou záležitost svému právníkovi.

Byl to Kroupa, jehož Občanská demokratická aliance, jejímž byl tuším místopředsedou, se proslavila korupčními skandály a to v takové míře, že se po seriálu korupčních a dalších kauz zcela rozpadla na prvočinitele. A nechtěly s ní spolupracovat ani strany, které s ní původně vytvořily tzv. Čtyřkoalici. ODA byla také těžce zadlužena, a to v řádech několika desítek milionů korun a zcela ztratila věrohodnost.

Pokud se dnes Daniel Kroupa staví do role jakéhosi arbitra a morálního svědomí národa, tak jen jasně říkám, že na to nemá žádné právo. Mlčel, když měl mluvit a teď by měl mlčet a sprostě lže.

