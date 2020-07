Jiří Paroubek: Generál Pavel na turné - kdo to platí?

reklama

Prezidentské volby máme cobydup, sice ne za týden, ale za dva a půl roku, a tak je potřeba představit kandidáta a budovat jeho image. Generál Pavel se zatím představuje veřejnosti jako profesionální voják, jako člověk, který podporuje prakticky jakákoliv ostrá opatření NATO a růst výdajů na zbrojení v co nejkratší době na obří částku rovnající se 2% HDP republiky (což je hodně přes 100 miliard ročně). Je tedy celkem jasné, čí zájmy má pan generál reprezentovat.

Nevím ale, jestli je zrovna v zájmu běžného občana České republiky, aby se dávaly na zbrojení takto nesmyslné částky, a to namísto toho, aby tyto finance šly především do zdravotnictví, školství, na penze důchodců, na rozvoj sociální péče, ale třeba také na výstavbu a modernizaci silniční a železniční sítě atd. Nepochybuji ale o tom, že americké zbrojovky budou s osobou pana generála spokojeny. Do budoucna tak uvítáme ve výzbroji naší armády ještě více vojenského šrotu, jakým jsou americké vrtulníky, které za ohromnou sumu (přes 12 miliard) nakoupujeme. Tedy, pokud by se pan general stal, z božího odpuštění snad, prezidentem.

Teď zrovna se pan generál stal odborníkem na koronavirus. Začíná prý se svým poradním týmem objíždět republiku a diskutovat o koronaviru a opatřeních proti jeho šíření se zdravotníky i zástupci soukromého a veřejného sektoru. Když se dívám na jeho poradní tým, nevidím, že by někdo z lidí, kteří se k němu hlásí, byl odborníkem na tuto oblast. Zkrátka žádného Prymulu tam nevidím… Prý se ale jedná o průřezovou iniciativu, se kterou nikdo jiný nepřišel. A pan generál říká: „Nechci z toho vytloukat žádný kapitál“. Myslí nepochybně kapitál politický. No, ale přesně to se přece snaží dělat. Zkrátka a dobře, berme na vědomí, že dva a půl roku před volbou nového prezidenta nastupuje do předvolebního boje silný exponent mezinárodního vojensko-průmyslového komplexu Pavel. Silný a perspektivně dobře finančně zajištěný.

Bylo by dobré vědět, z čeho je turné pana generála aktuálně placeno a z čeho jsou placeni jeho poradci - například bývalý velvyslanec a známý sinožrout a rusožrout Kolář. A někteří další.

Mám v této souvislosti ještě jednu otázku, a to, zda se peníze při tomto a dalších turné páně generálových budou započítávat do výdajů prezidentské kampaně či nikoliv. Bylo by fér je započítávat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

