Jiří Paroubek: Komik a jeho svět aneb Šmarda v akci

Není prý pochyb, že se objeví zástupové nových krajských zastupitelů a pomohou vzkřísit kdysi nejsilnější stranu v zemi. A dostat ji z pozice hvězdné pěchoty, do které jí uvrhli Sobotka, Hamáček, Šmarda a jejich komplicové.

Šmarda vyzdvihuje volební kampaň hejtmana Netolického, která už ovšem s programem SOCDEM nemá nic společného. Netolický se už před léty zapojil s pravičáky do mocenského kartelu v Pardubickém kraji. V tomto kartelu panuje shoda zejména v tom, že:

strany pravice a Netolický a jeho družina nikdy nepřipustí zapojení hnutí ANO do krajské vlády, lídr ve volbách nejsilnější politické formace z tohoto kartelu se stane hejtmanem a ostatní lídři stran kartelu jeho náměstky.

Jedinou starostí Netolického tak je, aby se SOCDEM jako celek neposunula příliš doleva, tedy na své původní pozice. A aby tak byla svého druhu komplicem pravostředových, vládních stran. To plně vyhovuje jeho osobním mocenským záměrům. Předpokládám nicméně, že po těchto krajských volbách působení Netolického ve funkci hejtmana skončí. A to i přes mocnou kampaň, kterou jako vždy vede. Na způsob jejíhož financování by bylo dobré si posvítit. Nicméně být náměstkem hejtmana pro Netolického bude sice z nouze ctnost, ale zajistí mu to účast v mocenském kartelu Pardubického kraje v dalších čtyřech letech. Se zájmy SOCDEM to ovšem nemá vůbec nic společného, je to jen jeho osobní politika. Šmarda ve svém televizním expozé nicméně fantazíroval o dalších hejtmanech SOCDEM. Ten člověk je úplně mimo realitu.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3564 lidí

Ale politicky nejpodstatnější část Šmardova vystoupení v CNN Prima News spočívala v jeho komentáři k případné spolupráci s formací STAČILO!. Šmarda, zřejmě pod vlivem známého modernizátora české politiky a SOCDEM Barty, který je zjevným exponentem amerických zájmů v naší krásné zemi, spolupráci SOCDEM se Stačilo! odmítnul. Kdyby alespoň Šmarda projevil základní soudnost, mohl odmítnutí formulovat racionálně. Nicméně, mluvit o obětech komunistického teroru mezi sociálními demokraty v 50. letech je nepřiměřené. Je to samozřejmě věc vkusu, berme na vědomí, že Šmarda před zájmy české levice jako celku dává přednost urážkám momentálně nejsilnější levicové formace v zemi – KSČM.

Jak tedy Šmarda vysvětlí koalici KSČM a SOCDEM v Ústeckém kraji? Šmarda si nevidí, lidově řečeno, do huby. Kromě toho, ještě před pár týdny označil tuto koalici v Ústeckém kraji jako „protizlodějskou“. To jsou jeho autentická slova. Prostě Šmarda se potácí od jednoho nesmyslného prohlášení k jinému. Chtěl bych jenom tiše připomenout, že na 4. místě této „protizlodějské kandidátky“ je umístěn kandidát SOCDEM, který je obžalován z vážného kriminálního deliktu. A u tohoto kandidáta hrozí velmi vážně, že po velmi pravděpodobném odsouzení k nepodmíněnému trestu za malverzaci veřejných prostředků, které se podle obžaloby dopustil jako starosta obce, bude navštěvovat schůze zastupitelstva v Ústeckém kraji (pokud by byl zvolen) na propustku z kriminálu.

Tento šibal by tedy měl neprodleně z „protizlodějské kandidátky“ rezignovat. Ostatně i hnutí ANO našlo sílu, aby se zbavilo zkompromitovaného a zatím pouze obviněného lídra své ústecké kandidátky, primátora Chomutova Hrabáče. Dokonce i ODS, proslulá svojí hrochovitostí v podobných případech, donutila vzhledem k volbám k abdikaci svého obviněného člena, který byl radním města Karlovy Vary. Jen Šmardova strana to neumí.

Při nejbližší příležitosti se zeptáme kandidátů SOCDEM v Ústeckém kraji, co říkají Šmardovým vyjádření na adresu komunistů. Předpokládám, že budou dělat mrtvého brouka. A připomeneme jim také další věci z jejich minulosti. I řada dnešních funkcionářů SOCDEM, kteří jsou na kandidátce Stačilo!, byli v nedávné minulosti poskoky a komplici bývalého vedení své strany v čele s Fišerou a Vaňhovou. Tito milí lidé se, jen pro úplnost připomínám, stali vedoucí silou v krajské SOCDEM v roce 2011, kdy jsem se politicky stáhnul a přestal s těmito týpky spolupracovat. Spolupráce s lidmi, kteří v SOCDEM měli blízko k dnes již souzeným šibalům, se komunistům moc nepovedla…

A ještě jedna věc, kterou je ze Šmardova blábolení nutné připomenout, je to, jakou chválou zahrnul ministra zahraničí Lipavského. Lipavský je ve svém rezortu stejný diletant, jako Šmarda v čele SOCDEM. A k tomu ještě jedním z architektů válečnické, rusofóbní a sinofobní politiky Fialovy vlády. Příště už bude Šmarda velebit rovnou ministryni Černochovou ... a válku na Ukrajině.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

