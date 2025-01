Jiří Paroubek: Plyn neteče, političtí blbečkové jásají

Sabotáž Zelenského. To jsou slova, kterými slovenský premiér Fico označil jednání ukrajinského prezidenta Zelenského, který nekompromisně trvá na uzavření dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu na Slovensko, do Maďarska, Česka a Rakouska k 1. lednu.

Je pravdou, že vypršela pětiletá smlouva mezi Gazpromem a ukrajinským podnikem, zajišťujícím správu plynovodu na ukrajinské území. Ale pro Slovensko a další středoevropské země (Česko si to zatím nechce připustit), nastala situace, která dříve nebo později povede ke zdražení dodávek plynu. Namísto levného ruského plynu přijde drahý LNG plyn americký. To je konec konců dlouhodobý strategický záměr Američanů, vyřadit ruskou konkurenci s jejími levnými cenami plynu Evropě. A nahradit jej mimo jiné také americkým LNG plynem. Proto se tak dlouho Američané snažili, počínaje dobou Trumpova prezidentství, o znemožnění výstavby plynovodu Nord Stream II, který vedl z Ruska, – podobně jako Nord Stream I – po dně Baltského moře do Německa. V konkurenci levného ruského plynu, podstatně dražší americký LNG plyn neměl na německém a obecně evropském trhu možnost obstát.

Nyní, nově zvolený americký prezident se dožaduje větších dodávek LNG plynu do Evropy nežli dosud, a v případě, že tomu tak nebude, Spojené státy přistoupí ke stanovení dodatečných cel na dovoz vybraného evropského zboží. Výši cel záměrně vybraného, neboť pevně doufám, že to nebude všechno zboží z Evropy vyvážené do Spojených států. V každém případě se jedná o vydírání.

Političtí blbečkové v Evropě nyní jásají nad tím, jak se Evropa zbavuje údajné závislosti na ruském plynu a ropě. Jen tak mimochodem, tato „závislost“ vznikla v době studené války a Sověty, a později pak Rusy, nikdy nenapadlo, použití dodávky energetických surovin, jako politické zbraně. V době studené války kdy tato „závislost“ vznikala, byla jedním z faktorů, které stabilizovaly mírové soužití mezi Západem a Východem. Sovětský svaz dostával tvrdou valutu a Západ dostával levné ruské suroviny ve stabilních dodávkách, kdy se nemusel obávat výpadků a vydírání ze strany arabských států, jak tomu bylo např. za ropné krize v 70. letech. Západ tak měl alternativu v dodávkách energetických surovin.

Po likvidaci ruských dodávek plynu a ropy do Evropy – tedy odmyslím-li tzv. stínovou flotilu tankerů, které dál do Evropy zkapalněný ruský plyn dodávají - bude Evropa plně závislá na dodávkách amerického LNG plynu a dodávkách z jiných teritorií světa, ale v každém případě bude platit za energetické suroviny více, než platila z Ruska. Obratnými manévry amerických politiků a díky stupiditě těch evropských, včetně tzv. české politické elity, která je nyní u moci, se Evropa dostala do pozice kolonie Spojených států, která je povinna odebírat její zboží (v tomto případě LNG plyn) za ceny, které jsou pro ni přímo krvavé. A ještě to celé se přikrývá pláštíkem údajné politické nevyhnutelnosti a jediného politicky správného řešení. Životní úroveň amerických občanů se tak bude zvyšovat na úkor evropských států.

A měl-li bych použít nějakou historickou paralelu, této děsivé situace, tak bych to přirovnal, k někdejší britské kolonii Indii v 19. a části 20.století, která byla nucena zničit vlastní výrobu látek tak, aby Británie měla zajištěný odbyt těch svých, do Indie exportovaných.

Premiéru Ficovi se nelze divit. Bojuje příkladně za zájmy vlastních občanů, kteří chtějí mít co nejlevnější plyn. A Fico bojuje také za to, aby Slovensku nebyly uloupeny poplatky za tranzit plynu, které dělají za rok zhruba 10 miliard Kč ročně.

Dnes Brusel organizuje on-line konferenci příslušných ministrů, která se bude zabývat požadavkem Slovenska na pokračování dalšího tranzitu plynu přes Ukrajinu. Uvidíme, čemu dají tito ministerští „fousové“ ze zemí EU přednost. Zda zájmům jedné z členských zemí EU, anebo zájmům americké energetické lobby, zastupované v Evropě ukrajinským prezidentem. To, že se jedná jen o zájem Američanů a ne o srážení ruské ekonomiky na kolena dokazují čísla. Rusko zastavením dodávek do Evropy přijde za rok o 6 mld.$. Zbrojní rozpočet Ruska na tento rok ale bude činit 160 mld.$. Tedy pro Rusko se jedná po Zelenského akci o zanedbatelnou ztrátu financí, kterou zaplní z jiných zdrojů. Jde tedy o něco úplně jiného, že....