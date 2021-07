Jiří Paroubek: Podrazáci a takédemokraté

reklama

Až došlo ke zlomové konzultaci vedení kraje s ústředím. Tehdejší předseda strany Sobotka v rámci své genocidní personální politiky sdělil krajským funkcionářům, že pokud budou trvat na mé kandidatuře, tak do čela krajské kandidátky pro sněmovní volby dosadí „někoho z Prahy“.

Když jsem se o Sobotkově vyjádření doslechl, kandidaturu jsem prostě zabalil a už jsem se o ni nezajímal. Nicméně, do čela krajské kandidátky Sobotka opravdu v Libereckém kraji nastrčil svou blízkou spolupracovnici, tehdejší ministryni práce Marxovou-Tominovou. Je potřeba upozornit, že podle tehdejších stanov ČSSD na to vůbec neměl právo. Dopadlo to debaklem.

V každém případě já, když jsem byl předsedou strany, jsem nikdy takový zásah do kandidátky neudělal. Prostě proto, že mě to tehdejší stanovy neumožňovaly. Když jsem pak v televizních debatách před sněmovními volbami 2010 viděl některé krajské lídry ČSSD, jak nedokážou vytvořit souvislou větu, ve které by byl podmět a přísudek, svíjel jsem se strachy o volební výsledek.

Sobotka si s něčím podobným hlavu nelámal. Po debaklu ve volbách do poslanecké sněmovny před čtyřmi lety, kdy Sobotka s Chovancem byli schopni s ČSSD získat o něco málo více než 7 % hlasů, došlo na sjezdu ČSSD ke změně stanov. Podle této změny, kterou schválili delegáti sjezdu (většinou hlasů a tedy demokraticky) má vedení strany (politické grémium a předsednictvo) možnost provést v zásadě libovolné zásahy do kandidátky pro volby do poslanecké sněmovny. A to bez ohledu na to, jak dopadl nominační proces v rámci příslušného kraje. Je to prostě demokracie... Stanovami jsou stanovena pravidla a ty Hamáčkovo vedení, při změně kandidátky na jižní Moravě plně dodrželo.

Připomeňme si také, že Štefan a jeho skupina ve vedení krajské organizace ČSSD na jižní Moravě šli na sestavu kandidátky pro volby do sněmovny od lesa. Chápou dobře, že Onderkovo jméno má pro voliče na jižní Moravě jistou atraktivitu. A tak neopakovali chybu, kterou udělal Sobotka před čtyřmi lety tím, že nechal Onderku kandidovat z nějaké zadní pozice na kandidátce. A Onderka ho zezadu přeskákal na preferenční hlasy. No, to byl pro Sobotku dvojnásobný volební debakl.

Štefan a spol. si to ale nechtěli rozdat s Onderkou na férovku. Tak ho pro jistotu nedali na kandidátku vůbec. Jim přeci nejde o volební výsledek strany, ale jen o sebe. Ať je to jak chce, Onderka je schopen dodat ČSSD v Jihomoravském kraji jako bývalý úspěšný a dlouholetý primátor Brna hlasy. Asi více nežli Štefan, starosta nějaké městské části v Brně, kterého zná, a to jen lokálně, několik tisíc lidí.

Je to prostě od Štefana a spol. rána dýkou do zad celé strany. Nebude po našem, tak ať to není vůbec....

Je mi docela líto několika Štefanem svedených starostů menších měst, kteří byli na jihomoravské stranické kandidátce jako křoví a kteří na jeho popud odstoupili. Co si tito lidé myslí, že nastane v případě volebního neúspěchu ČSSD v kraji? Budou je voliči velebit? Budou jim v komunálních volbách za rok dávat preferenční hlasy? A když si vytvoří nezávislou kandidátku, po případném odchodu z ČSSD, jak si myslí, že budou tito lidé úspěšní v příštích komunálních volbách? Je mi to jasné, bude to zasloužený debakl.

My Češi máme jako národ mnoho chyb. Ale máme jednu výraznou pozitivní vlastnost. Nemáme rádi podrazy, ani podrazáky. Štefan a spol. se svou akcí zařadili mezi jednoznačně mezi podrazáky. Postupují v rozporu s platnými stanovami ČSSD a tedy i v rozporu s vnitrostranickou demokracií, které se dovolávají. Jejich cílem je zničit volební výsledek sociální demokracie.

Vedení strany by mělo chladnokrevně a rychle doplnit kandidátku o zajímavé osobnosti lokálního významu a jet dál. Iniciátoři této akce, která měla zničit volební výsledek ČSSD nejen na jižní Moravě, ale také celostátně, by měli okamžitě přijít o členství v ČSSD.

Předseda Hamáček by měl vyzvat podobně smýšlející členy ČSSD, pokud takoví v jednotlivých krajích jsou, aby odešli z kandidátky ČSSD, pokud jim tato vadí, ještě teď. Tak, aby mohli být nahrazeni těmi, kdo si své účasti na kandidátce pro volby budou vážit a budou také schopni pro stranu něco ve volební kampani odpracovat. Vedení strany by mělo zkontrolovat plány volební kampaně v jednotlivých krajích. Jsou kraje, kde je stranická aktivita a příprava jakýchkoliv předvolebních aktivit nulová. Z toho by vedení strany mělo okamžitě učinit závěry… Jinak hrozí volební debakl.

