Jiří Paroubek: Předčasný jásot v ČSSD

reklama

Myslím, že je předčasný. Volební potenciál je totiž něco jiného nežli volební preference či dokonce volební model. Volební potenciál je svého druhu trik výzkumných agentur, který vlastně zajišťuje, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Základní teze v přístupu k volebnímu potenciálu ovšem zní: Žádná strana, hnutí ani předvolební koalice nedosáhnou volebního výsledku, který se rovná maximu volebního potenciálu.

Proč? Prostě proto, že do volebního potenciálu jsou zahrnuty i hlasy těch respondentů průzkumu, kteří se za určitých okolností mohou rozhodnout volit jinou stranu, než ke které se hlásí.

U sociální demokracie bych odhadl podíl jistých hlasů z celkového potenciálu možná skepticky na 50 % a optimisticky až na 70%. Jinak řečeno, pokud v některém kraji má ČSSD potenciál 7%, což je Karlovarský kraj, i když vezmeme 70% z potenciálu jako pravděpodobný volební výsledek nebo spíše preference, nedostala by se ČSSD v tomto kraji těsně přes hranici 5% hlasů, jejíž překonání je nezbytné pro vstup do toho kterého krajského zastupitelstva.

Samozřejmě, nejlépe jsou na tom kraje, které mají volební potenciál od 10% včetně, nahoru, což je v ČSSD sedm krajů. To je podstatně lepší stav, než jaký byl zjištěn v průzkumu, jenž byl zveřejněn počátkem března t. r.. V dalších krajích je potřeba silně, ba velmi silně zabrat, protože je v zásadě možné se do zastupitelstva dostat. Je to pochopitelně hra malých čísel, která ovšem má velký význam pro nejbližší volby za rok, což jsou volby do poslanecké sněmovny. Ideální by bylo, dostat se do zastupitelstev všech krajů. A to je v zásadě možné.

Takže tento průzkum chápu, respektive výsledky tohoto průzkumu, jako určitý mobilizační prvek v kampani ČSSD v těch posledních třech týdnech před volbami. Kraje to mají plně ve svých rukou. Pečlivá příprava na volební debaty v jedenácti krajích (jen ve dvou nebyli zástupci ČSSD pozváni do debat). A samozřejmě osobní volební kampaň v rámci možností daných průběhem pandemie COVID-19.

Volební potenciál ČSSD podle krajů

Středočeský kraj 11%

Karlovarský kraj 7%

Plzeňský kraj 8%

Jihočeský kraj 11%

Ústecký kraj 8,5%

Pardubický kraj 10,5%

Liberecký kraj 8%

Královéhradecký kraj 10%

Jihomoravský kraj 10%

Moravskoslezský kraj 11%

Kraj Vysočina 12%

Zlínský kraj 8,5%

Olomoucký kraj 9,5%

K předvolebním televizním debatám

Jak jsem slyšel, tak přístup některých lídrů krajů za ČSSD k přípravě na volební debaty, které jsou alespoň podle mého názoru z hlediska volebního výsledku naprosto klíčové, je málo zodpovědný.

Aby si tito lidé uměli představit, jak a v jakém rozsahu jsem se připravoval na klíčové televizní debaty, uvedu jen krátký manuál:

Představme si, že v neděli v Otázkách Václava Moravce jsem měl debatu s předsedou ODS M. Topolánkem. Tak

1) většinou už ve středu jsem obdržel témata, o kterých debata bude. Do těchto témat mohlo přijít ještě další téma aktuální povahy, když se něco velmi závažného přihodilo. I na to bylo potřeba se připravit. Improvizace v rámci debaty je možná, jen pokud je debatér skvěle argumentačně připraven. To je možné jednak samostudiem a jednak skupinovou přípravou v několika rovinách - v několika týmech či s jednotlivci. A tak první věc, kterou jsem k jednotlivým tématům udělal, bylo zahájení samostudia z materiálů, které mi připravili moji poradci nebo které jsem si připravil sám.

2) Další fází bylo, že jsem se sešel se spíkrem typu Jiřího Krampola a probírali jsme určitá politická témata a „špílce“ k nim. Tyto „špílce“ rozhodily soupeře, se kterým jsem debatoval během pěti až deseti minut, což mi umožnilo debatu v zásadě ovládnout. Měl jsem pochopitelně připravené i „špílce" na Moravce, pokud by se pokusil být druhým protihráčem, což u něj bylo časté.

3) Sešel jsem se s částí svých poradců, abych slyšel jejich názory a jejich způsob argumentace k jednotlivým tématům. Ve volném čase, třeba i po večerech nebo při jízdě v autě s řidičem jsem studoval materiály, které mi připravili poradci. V pátek anebo v sobotu před debatou jsem se znovu sešel s jinými poradci, anebo pokud se jednalo o velmi specializovaný problém, tak jsem se sešel s odborníkem s vysokou kvalifikací na tuto oblast.

Ještě v neděli ráno jsem studoval, koncentroval se na debatu a probíral jsem si nejzávažnější argumenty.

Celkově mě příprava na vyznamnou debatu trvala 10 – 12 hodin času. Samozřejmě, den před debatou jsem nepopíjel pivo ani jiné alkoholické nápoje a snažil jsem se spát alespoň šest až sedm hodin. Prostě absolutní koncentrace, znalost tématu a z toho potom vyplyne také schopnost rychlé, atraktivní a kreativní komunikace, a to i v případě improvizace.

Pokud si někdo z lídrů, kteří jdou do televizních debat, představuje, že to půjde samo a že stačí jen zcela povrchní znalost materie, ten se hluboce mýlí. Zejména v situaci, kdy debaty proběhnout možná jako jediný způsob komunikace s veřejností. Protože s ohledem na průběh pandemie nebudou lidé chodit v takové míře na předvolební akce anebo předvolební akce nebudou vůbec, mají debaty naprosto klíčový význam pro volební výsledek.

V Ústeckém kraji samozřejmě pomůžu při přípravě jejich lídra pro krajské volby. Pokud má někdo z jiných krajů také zájem o podobnou přípravu, mohu také pomoci.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Proč Jelínek nekřičel, když se v Ústí kradlo? Jiří Paroubek: Největší chyba Babišovy politické kariéry? Jiří Paroubek: Prezident promluvil Jiří Paroubek: Pravé důvody Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.