Jiří Paroubek: Strašení prezidenta komunisty a přihrávka kandidáta Stačilo! komunistožroutům

Myslím, že to není poprvé, kdy by se řešil podobný problém. Také Francois Mitterrand, jako nově zvolený prezident Francouzské republiky v roce 1981, jmenoval do vlády levice několik komunistických ministrů. Mitteranda ve volební kampani předcházející jeho zvolení prezidentem podporovaly všechny levicové síly, včetně komunistů. Ani jeden z komunistů ve francouzské vládě však neměl ve svém ministerském portfoliu otázky spojené s obranou státu, vnitřní bezpečností či tajnými službami. Pokud se toto stalo v jedné z klíčových zemí EU a francouzskou demokracii to spíše posílilo nežli naopak, není žádný důvod, aby takový postup nabídl prezidentovi republiky po volbách šéf vítězné politické strany, při sestavování koaliční vlády. A zejména při zajištění dostatečně politické podpory ve sněmovně. Nebudu se pouštět do subtilních úvah o tom, že prezident nemá na podobné zásahy podle naší ústavy právo a že tedy by byly neústavní.

Hnutí Stačilo! se k vlastní škodě, díky chybám svých lídrů a především J. Bobošíkové, která se zbytečně vrací ke svému členství v ODS v 90. letech a neváhá přirovnat dnešní hnutí Stačilo! a jeho programové cíle nesmyslně k cílům ODS v 90. letech. To je prostě postoj, který před levicovým voličem nemůže obstát.

Naprosté hlouposti se ovšem dopustil jiný čelný kandidát Stačilo!, v Královéhradeckém kraji, Klusáček. Tento muž se zapletl velmi hloupě do úvah, kterými zpochybňuje nezávislost soudců jmenovaných v posledních letech, kdy v čele ministerstva spravedlnosti stál ministr Blažek. Jak správně v reakci na Klusáčka uvedl předseda soudcovské unie Vávra, v době, po kterou byl Blažek ministrem spravedlnosti, byla jmenována jenom 4 % z celkového počtu soudců. A kromě toho, jmenování soudců, ale ani jejich výběr nepřísluší ministru spravedlnosti. Soudce jmenuje prezident republiky a toto jmenování kontrasignuje předseda vlády, který je navrhovatelem soudců za vládu. Ta návrhy na jmenování např. soudců okresních soudů projednává a schvaluje. Pokud jde o soudce Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, tam probíhá jmenování členů těchto institucí bez jakéhokoliv vlivu ministra spravedlnosti. Prostě Klusáček předvedl kolosální neznalost a samozřejmě, že komunistožrouti využili této chyby k útoku na Stačilo!. Pokud by Klusáček měl alespoň základní znalosti o ústavním a politickém uspořádání republiky, chyba by se nestala.

iDnes se začal věnovat i další, vcelku bizarní Klusáčkovo aktivitě. Přes léto i jindy, pořádá prý jakési paramilitární kurzy, což je ovšem spíše pro zasmání. Ale iDnes spojuje tyto aktivity s určitými militantními skupinami ze Slovenska.

Nemám nic proti tomu, když si dospělí hrají na vojáčky. Ale nevím, zda takováto celkem úsměvná činnost je aktivitou, která nadchne levicového voliče.

Zdá se, že velmi dobré mediální výstupy předsedkyně KSČM K. Konečné, nemusí mít takový politický výtlak, aby bezproblémově zajistily účast Stačilo! v příští poslanecké sněmovně. Problém totiž představují někteří kandidáti.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

